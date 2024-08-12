Польща підписала зі США контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot
Польська компанія Huta Stalowa Wola та американський концерн Raytheon підписали угоду про виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем протиповітряної оборони Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Ці пускові установки... будуть вироблятися в Польщі", - повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час поїздки до Сохачева.
Зазначається, що контракт на 48 пускових установок Patriot вартістю $1,23 мільярда стане ще одним у серії угод так званої II фази програми "Вісла", яка передбачає придбання шести батарей зенітних установок Patriot системи протиракетної оборони для польської армії.
У межах першого етапу програми Польща замовила дві такі батареї.
Пускові установки M903, розроблені американським концерном Raytheon, вироблятиме польська Huta Stalowa Wola.
Вторгнення Росії в Україну в 2022 році зробило оборону пріоритетом для країн східного флангу НАТО, і Польща цього року збільшила витрати приблизно до 4% від ВВП, прагнучи зміцнити свої збройні сили.
Нагадаємо, раніше Польща підписала угоду зі США на закупівлю кількох сотень ракет класу повітря-повітря AIM-120C AMRAAM. Постачання здійснюватимуться після 2029 року.
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А в Польщі платні дороги - бімба, але я якось випадково звернув не туди і трохи проїхав безкоштовними селами - там капець. Як в Черкаси попав.
не логічно...
не мої слова...
голоснувши за віслюка на себе подібного.
кацапня за таких самих дурнів і думала коли поперла.
але є і інші...
е2 е4 - це тільки перший ход...
ти якось сам блеяти навчився...
ах то був мальчік..... - гризи терікон!
за терікона питань нема?
десь так і думав... 🤣
кацапня і в тернопільський області народжується - звікися же всялося 73% баранів?
і ви сукі хаваєте...
гімна вам на лопaті, а не борщ
а гроші в хаті потрібні...
сукі даунбасянські і кацапняві шо б ви тока знали як я вас ненавиджу...
вже наші діти нас не зовсім розуміють, а онукі не зовсім рзуміють їхніх батьків - такий собі срач...
інакше понавозять їм кацапи сюрпризів
Тобто 48 пускових, це 6 батарей та ціна за все 1.23млрд
Україна отримала 14 пускових від Німеччини, 8 від США, та 2 від Нідерландів
Загалом 24 пускових
Дивує ціна 1.23млрд за 48 пускових, коли для України озвучували ціну від 1 до 1.5млрд, за одну батарею тобто від 4 до 8 пускових.
Тобто ціна в 6 раз більше ніж реальна ціна виготовлення
Що скажуть боти, котрі не вірили що батарея Patriot не коштує 1-1.5млрд?
Підтвердження, через PDA котрі включають 1 батарею Patriot
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 28 FY 2023 December 21, 2022 $1,000M
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
Не претендую на істину, поправте якщо я помиляюся.
Однозначно можна зробити висновок, що батарея коштує менше 1млрд, тому що пакет на 1млрд включає багато іншої зброї
А згідно останнього PDA ціна батареї вже менше 225млн, тому що також є зброя окрім батареї