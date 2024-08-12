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Польща підписала зі США контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot

Польща вироблятиме пускові установки до Patriot

Польська компанія Huta Stalowa Wola та американський концерн Raytheon підписали угоду про виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем протиповітряної оборони Patriot. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ці пускові установки... будуть вироблятися в Польщі", - повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час поїздки до Сохачева.

Зазначається, що контракт на 48 пускових установок Patriot вартістю $1,23 мільярда стане ще одним у серії угод так званої II фази програми "Вісла", яка передбачає придбання шести батарей зенітних установок Patriot системи протиракетної оборони для польської армії.

Читайте також: Плани США збільшити виробництво ракет Patriot в Японії відкладаються через брак важливого компонента, - Reuters

У межах першого етапу програми Польща замовила дві такі батареї.

Пускові установки M903, розроблені американським концерном Raytheon, вироблятиме польська Huta Stalowa Wola.

Вторгнення Росії в Україну в 2022 році зробило оборону пріоритетом для країн східного флангу НАТО, і Польща цього року збільшила витрати приблизно до 4% від ВВП, прагнучи зміцнити свої збройні сили.

Читайте: Нам потрібно 25 систем Patriot, щоб захистити повністю Україну, - Зеленський

Нагадаємо, раніше Польща підписала угоду зі США на закупівлю кількох сотень ракет класу повітря-повітря AIM-120C AMRAAM. Постачання здійснюватимуться після 2029 року.

Автор: 

Польща (8488) виробництво (1617) США (22590) Patriot (299)


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Топ коментарі
+4
ого... нафіга їм стільки? будуйте краще дороги.
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12.08.2024 15:59
+2
Радии за поляків
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12.08.2024 16:00
+2
"він таки куку, але нажаль рідня"
не мої слова...
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12.08.2024 16:08
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12.08.2024 15:56 Відповісти
ого... нафіга їм стільки? будуйте краще дороги.
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12.08.2024 15:59 Відповісти
От як би ЗЕбуїни не крали на дорогах, на армії та оборонці, то за ті мільярди ми могли б купити не 48, а сотню таких установок і тоді не було б ні трагедії Охмадиту, ні окупації Маріка, не було б і "фортеці Бахмут" та тисяч загиблих на фронті і мільйонів українських біженців по всьому світу.
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12.08.2024 17:13 Відповісти
Нє-нє! Всі гроші вкрав Порошенко!
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12.08.2024 18:05 Відповісти
Товариші забугорщики, ви що з дуба попадали зі своїми жартами і не знаєте що в Польщі мабуть найкращі дороги в ЄС, тому що за останні 20-25 років поляки разом з програмами Євросоюзу вклали в дороги СОТНІ мільярдів доларів. Та Зеленський зі своїм великим крадівництаом навіть близько не стоїть з тими сумами що Польща потратила на дороги в 21 столітті
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12.08.2024 18:49 Відповісти
Відкрию вам невеличку таємницю. Найкращі дороги в ЄС в Нідерландах. І це відчувається моментально, коли проїзжаєш в Німеччину і тим більше в Бельгію.
А в Польщі платні дороги - бімба, але я якось випадково звернув не туди і трохи проїхав безкоштовними селами - там капець. Як в Черкаси попав.
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12.08.2024 19:12 Відповісти
Ну то сиди в своїх Нідерландах і не вказуй українцям, які тут залишились, що робити, ти свій вибір зробив - порахувавши що Україна не зможе задовільнити твої зажирівші потреби
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12.08.2024 19:31 Відповісти
Кісо, в тебе складнощі з розумінням прочитаного? Я вказував полякам, а не українцям. Українці вже зробили свій вибір між ганьбою і війною.
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12.08.2024 21:18 Відповісти
Ну голландці теж свого часу в 1940 зробили були свій вибір, здавшись Гітлеру за 2 дня, а зараз живуть собі і не знають, як з розуму сходити - Чи наркотики вживати Чи в ЛГБТ вступати.
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12.08.2024 22:04 Відповісти
О! Ви теж ********** "пірнати в історію"? Вас ***** покусав? . Ну то таке. Сидіть собі на дивані вдома, якшо боїтеся, шо не втримаєтеся і вступите в ЛГБТ, якшо буде змога
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13.08.2024 10:33 Відповісти
Поки вони їх зроблять, багато чого може змінитися. Наприклад, з'являться якісь нові ракети, що зможуть легко обходити нині існуючі системи ППО
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12.08.2024 15:59 Відповісти
будуть нові ракети - буде новий контракт.
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12.08.2024 16:06 Відповісти
Пускові установки можуть залишитися ті самі, буде вдосконалено протиракети.
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12.08.2024 16:34 Відповісти
Ти мабуть не ще не в курсі, що оці Petriot були розроблені ще 40 років назад, а застосовуються ще й сьогодні, бо там, на Заході, нічого не стоїть на місці і модернізується постійно. Так що, не переживай за поляків - вони отримають саму ******* зброю.
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12.08.2024 17:16 Відповісти
Радии за поляків
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12.08.2024 16:00 Відповісти
і шо дороги не кладуть, а все в армію?
не логічно...
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12.08.2024 16:03 Відповісти
"він таки куку, але нажаль рідня"
не мої слова...
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12.08.2024 16:08 Відповісти
Слухай забугорщики, перш ніж робити примітивні дурні підколи поцікався, які суми впродовж останніх 25 років Польща вкладає в розбудову дорожньої інфраструктури щороку і досягла рівня такого, що в неї одні з кращих доріг в ЄС. Ці мізері, що зелений крав в 2019-2021 просто смішні порівняно з ними
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12.08.2024 18:55 Відповісти
послухай, внутрішній, це ти прозмінував Чонгар,
голоснувши за віслюка на себе подібного.
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12.08.2024 18:59 Відповісти
це все ти зробив одним папірцем...
кацапня за таких самих дурнів і думала коли поперла.
але є і інші...
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12.08.2024 19:02 Відповісти
Я віслюка зеленого не підтримував на виборах, а ось ти звалило з країни, мабуть навіть до війни, порахувавши її недостойною і неспроможною обслуговувати забаганки такого ненажерливого віслюка як ти. І все що тобі лишається, зраднику, то харкати зі своїх штатів жовчю на українців, які залишили з нею до кінця, незалежно у війську вони чи ні
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12.08.2024 19:27 Відповісти
я звалило коли ти з червоними прапорами по Хрещятику бігало...
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12.08.2024 19:30 Відповісти
І чому не повернулося, коли червоні прапори впали? А мабуть ти з тих "українців" котрим пофігу держава, а на першому місці власний шлунок. Ну тоді чого тобі до того що тут відбувається, звалило 40 років тому то й звалило, тебе ніхто тут не чекає
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12.08.2024 19:35 Відповісти
бо десь таких як ти і передпологав...
е2 е4 - це тільки перший ход...
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12.08.2024 19:33 Відповісти
Слухай зй...биш, звалило до штатів, слідкуй ось за передвиборчою гонкою в США, а Україні і українцям дай спокій, без тебе розберуться
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12.08.2024 19:37 Відповісти
дядя - іди на ***...
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12.08.2024 19:40 Відповісти
ти так розумієшся на американсьських перегонах, як свиня в апельсінах...
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12.08.2024 19:42 Відповісти
гризи терікон!
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12.08.2024 19:43 Відповісти
Чоловіче, мені однакового чому ти в свій час покинув Україну, кожен вирішує де і як він хоче жити. Але мене просто виводить, коли люди, які покинули Україну в пошуках кращого життя беруть, і вчать тих, хто залишився на тій багатостраждальній землі в умовах війни, як їм жити, що робити в цих скрутних часах. Або повертайся сюди, долучайся безпосередньо до цих реалій, або живи собі за своїм бугром і не булькай, ну невже це вам всім незрозуміло
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12.08.2024 20:26 Відповісти
ну і хто тебе, казла, вчить?
ти якось сам блеяти навчився...
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12.08.2024 20:32 Відповісти
вона стіляла в ухо!
ах то був мальчік..... - гризи терікон!
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12.08.2024 20:37 Відповісти
"Блеяти"? Вона "стіляла в ухо"? Був мальчік? Гризи терікон... Ти що, сидиш там обдовбаний в цій своїй Америці чи що?
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12.08.2024 20:44 Відповісти
тобто дурніше даунбасяцьке ніж я думав?
за терікона питань нема?
десь так і думав... 🤣
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12.08.2024 20:52 Відповісти
Слухай бовдуре, я народився і проживаю в Тернопільській області, в західній її частині, в самім серці Галичини, а ось ти куди звалило, і в якім штаті дупу лижеж і кому - ось це звісно питання
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12.08.2024 21:02 Відповісти
ти сам не знаєш як мені до сраці звідкі ти....
кацапня і в тернопільський області народжується - звікися же всялося 73% баранів?
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12.08.2024 21:10 Відповісти
А 27% мабуть проголосували за щирого патріота, котрий був співзасновником партії регіонів, членом уряду Януковича, російськомовним прихожанином УПЦ МП, мав за друга кума путлера, бізнес інтереси в рф і ще багато чого цікавого. Ці розумники дійсно вірили в щирі наміри цього великого патріота
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12.08.2024 21:23 Відповісти
а моя невістка вам даунбасяцьким тварям щє борщ парить
і ви сукі хаваєте...
гімна вам на лопaті, а не борщ
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12.08.2024 21:28 Відповісти
ну ти ж знаєш - Вітя після контузії не знає коли і де впаде,
а гроші в хаті потрібні...
сукі даунбасянські і кацапняві шо б ви тока знали як я вас ненавиджу...
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12.08.2024 21:44 Відповісти
То навіщо воювати за цей даунбас як ви кажете? Та й в Криму такі самі кацапи живуть як на Донбасі, то навіщо все це було ще з 2014
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12.08.2024 21:58 Відповісти
земля українська - бабмбасятники ні...
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12.08.2024 22:09 Відповісти
Ну я думаю, що українська земля там, де живуть українці - люди, які шанують українські традиції, звичаї, символіку, ототожнюють себе з Україною в цілому. Навіщо нам земля з вороже налаштованим до України населенням? Ми що, в якомусь середньовіччі живемо - де правителі постійно гналися за землями?
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12.08.2024 22:20 Відповісти
ви навіть не знаєте скільки українців в Америці і Канаді себе ототожнюють з Україною - корні ж не вирвеш...
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12.08.2024 22:34 Відповісти
але ми останнє покоління...
вже наші діти нас не зовсім розуміють, а онукі не зовсім рзуміють їхніх батьків - такий собі срач...
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12.08.2024 22:45 Відповісти
Знаю, і вони становлять 0,3% населення США і 3% населення Канади, але це при умові, що всі хто там живуть ототожнюють себе з Україною, думаю і того менше. А на донбасі чи в криму дуже мала кількість себе відчувала українцями
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12.08.2024 22:46 Відповісти
Відтепер для поляків життєво необхідно наглухо закрити сухопутний, авіа та морський кордон із @уйлостаном та увесь кордон із **********
інакше понавозять їм кацапи сюрпризів
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12.08.2024 16:07 Відповісти
"Зазначається, що контракт на 48 пускових установок вартістю $1,23 мільярда стане ще одним у серії угод так званої II фази програми "Вісла", яка передбачає придбання шести батарей зенітних установок Patriot системи протиракетної оборони для польської армії."

Тобто 48 пускових, це 6 батарей та ціна за все 1.23млрд

Україна отримала 14 пускових від Німеччини, 8 від США, та 2 від Нідерландів
Загалом 24 пускових

Дивує ціна 1.23млрд за 48 пускових, коли для України озвучували ціну від 1 до 1.5млрд, за одну батарею тобто від 4 до 8 пускових.
Тобто ціна в 6 раз більше ніж реальна ціна виготовлення

Що скажуть боти, котрі не вірили що батарея Patriot не коштує 1-1.5млрд?

Підтвердження, через PDA котрі включають 1 батарею Patriot
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 28 FY 2023 December 21, 2022 $1,000M
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
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12.08.2024 17:01 Відповісти
Можливо, тому що пускові - сама недорога частина повноцінної батареї?
Не претендую на істину, поправте якщо я помиляюся.
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12.08.2024 17:28 Відповісти
Тоді відкриваємо посилання на 2 PDA, та дивимось що ще було в пакеті окрім батареї Patriot

Однозначно можна зробити висновок, що батарея коштує менше 1млрд, тому що пакет на 1млрд включає багато іншої зброї

А згідно останнього PDA ціна батареї вже менше 225млн, тому що також є зброя окрім батареї
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12.08.2024 17:39 Відповісти
в Зе з Єрмаком інфаркт буде
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12.08.2024 18:05 Відповісти
А Ми? Ми - Україна підписали контракт на виготовлення Петріотов? Щось мені здається що ні. Питання - ЧОМУ? Воно ріторічне. Бо наша влада не знає, що таке стратегія. Тільки тактика, бо живуть одним днем.
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12.08.2024 20:32 Відповісти
 
 