Польща підписала зі США контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot

Польська компанія Huta Stalowa Wola та американський концерн Raytheon підписали угоду про виробництво 48 пускових установок M903, що входять до складу систем протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ці пускові установки... будуть вироблятися в Польщі", - повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час поїздки до Сохачева.

Зазначається, що контракт на 48 пускових установок Patriot вартістю $1,23 мільярда стане ще одним у серії угод так званої II фази програми "Вісла", яка передбачає придбання шести батарей зенітних установок Patriot системи протиракетної оборони для польської армії.

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У межах першого етапу програми Польща замовила дві такі батареї.

Пускові установки M903, розроблені американським концерном Raytheon, вироблятиме польська Huta Stalowa Wola.

Вторгнення Росії в Україну в 2022 році зробило оборону пріоритетом для країн східного флангу НАТО, і Польща цього року збільшила витрати приблизно до 4% від ВВП, прагнучи зміцнити свої збройні сили.

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Нагадаємо, раніше Польща підписала угоду зі США на закупівлю кількох сотень ракет класу повітря-повітря AIM-120C AMRAAM. Постачання здійснюватимуться після 2029 року.