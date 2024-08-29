Закликаю країни, які обіцяли Patriot, нарешті передати їх Україні, - Кулеба

Деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, тож країнам-партнерам слід прискорити процес передачі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що у квітні, коли Україна попросила про додаткові Patriot "відбувся гарний прогрес", проте деякі системи досі не поставлені.

"Закликаю усі країни, які пообіцяли "Patriot " місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", – наголосив Кулеба.

Він сказав, що також планує говорити на зустрічі про стурбованість України проблемою з тим, що між обіцянкою певної військової допомоги та її фактичним наданням може проходити чимало часу і за таких умов неможливо чітко планувати дії на полі бою.

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Кулеба зазначив, що також закликатиме партнерів до інвестицій у виробництво потрібної Україні зброї в Україні, що є дешевшим і більш ресурсоефективним способом.

Нагадаємо, у липні 2024 року президент України Володимир Зеленський зазначив, що для повного захисту неба Україні потрібні 25 систем Patriot.