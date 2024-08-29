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Закликаю країни, які обіцяли Patriot, нарешті передати їх Україні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, тож країнам-партнерам слід прискорити процес передачі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що у квітні, коли Україна попросила про додаткові Patriot "відбувся гарний прогрес", проте деякі системи досі не поставлені.

"Закликаю усі країни, які пообіцяли "Patriot " місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", – наголосив Кулеба.

Він сказав, що також планує говорити на зустрічі про стурбованість України проблемою з тим, що між обіцянкою певної військової допомоги та її фактичним наданням може проходити чимало часу і за таких умов неможливо чітко планувати дії на полі бою.

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Кулеба зазначив, що також закликатиме партнерів до інвестицій у виробництво потрібної Україні зброї в Україні, що є дешевшим і більш ресурсоефективним способом.

Нагадаємо,  у липні 2024 року президент України Володимир Зеленський зазначив, що для повного захисту неба Україні потрібні 25 систем Patriot.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Patriot (302)


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Топ коментарі
+8
хтось теж обіцяв багато чого, наприклад, зарплату вчителям 4 тис. дол.
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29.08.2024 11:20
+4
С производством лопат видимо все отлично, что успокаивает.
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29.08.2024 11:24
+3
закликун мамкин, закрий свою шаурможуйку. ти вже з'їздив в Китай - тепер з 1 вересня хер купиш запчастини до дронів....
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29.08.2024 11:37
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хтось теж обіцяв багато чого, наприклад, зарплату вчителям 4 тис. дол.
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29.08.2024 11:20 Відповісти
США,Євросоюз...Чи приймуть вони мільйони українських біженців, які прийдуть на їх кордони рятуватися від замерзання і темноти...? Перекриють кордони:?ППО не допоможе!"Вибирайте, або зброю і дозвіл на адекватну відповідь по раші, або мільйони біженців?
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05.09.2024 10:33 Відповісти
Треба пригрозити, що розкриємо прізвища керівників, які не виконали взяті зобов'язання.
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29.08.2024 11:22 Відповісти
С производством лопат видимо все отлично, что успокаивает.
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29.08.2024 11:24 Відповісти
"відбувся гарний прогрес"
на словах
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29.08.2024 11:29 Відповісти
А хтось обіцяв закінчити війну за три тижня👈
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29.08.2024 11:35 Відповісти
закликун мамкин, закрий свою шаурможуйку. ти вже з'їздив в Китай - тепер з 1 вересня хер купиш запчастини до дронів....
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29.08.2024 11:37 Відповісти
Закликаю ригоанальне дєрьмаче кодло перестати мародерити і здавати Україну ворогу
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29.08.2024 11:55 Відповісти
а лопаты где? уже и их растащили?
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29.08.2024 11:58 Відповісти
Вы такие нескромные вопросы задаете
Прямо как журналисты на пресс- конференции президента
Представляете- если бы они спросили у президента про лопаты?
Страшно представить - что он мог ответить...
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29.08.2024 12:25 Відповісти
Не может же ОДИН ТАТАРОВ отстреливаться!!!
Совесть надо иметь ,господа !
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29.08.2024 12:22 Відповісти
Просто жесть.
Що ж це за партнери?
Просто не має слів.
Гинуть люди, руйнується рашистами країні, а ті хтоб міг зацідити пуйлу в макитри аби в мовщолеї опинився...в розваленому, все граються в червоні лінії як екесь сц..кло в пляшку😡
Жалюгідне самоприниження сильних світу цього💩
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29.08.2024 12:52 Відповісти
 
 