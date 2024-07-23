Харкову потрібна найсучасніша система ППО, один-два Patriot не вирішать проблему, - Терехов
Для захисту Харкова від російських обстрілів місту потрібна найсучасніша система ППО.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, дозвіл Заходу на удари по території РФ дозволив знищити установки С-300/С-400, які обстрілювали Харків.
"Після цього, звісно, трохи поменшало обстрілів міста. Але сьогодні росіяни переважно обстрілюють нас ФАБами і КАБами, і з цим теж потрібно щось робити. Нам потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони, бо не можна казати, що один або два Patriot вирішать всі наші питання – ні. Ціла система потрібна, щоби вона була побудована для захисту неба над Харковом, це вкрай необхідно", - наголосив очільник міста.
Топ коментарі
+19 Олег Олег #553255
показати весь коментар23.07.2024 14:13
+15 Михайло Иляш
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+15 Yuri I #427530
показати весь коментар23.07.2024 14:17
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а от ф16 так
для початку, може приєднання Білгородської обл до Харківської, вирішить обстріли Харьківа?
Ватна мразь ******* заради голосів виборців зробила безкоштовний проїзд у метро - безпрецедентний акт популізму, через який бюджет втрачає сотні мільйонів гривень щороку (якщо не мільярди). Всі ці гроші могли би піти на підтримку харківських бригад, на зміцнення оборонних ліній, та хоч би на допомогу біженцям і переселенцям - але ж ні. Щодня годувати декілька тисяч самих нужденних краще будуть волонтери за свій кошт - а гнида ******* яка чекала рузкій мір взимку 22-го буде піаритися масштабніше!
П.С, і це я ще не згадав як влада фактично викидала військові частини не надаючи їм землю для полігонів під Харковом - про що неодноразово писав Донік.
Кілька років тому на роботі шукав старий системник (коробку), щоб його "модернізувати", бо якби просто купити новий компьютер, а не "модернізувати" його, це було б корупційне правопорушення "не цільове використання коштів", бо гроші були виділені на "модернізацію".
Було б бажання
так, повинен. І допомогати своїм батальйонам а не заважати їм теж повинен. І Синєгубов таке ж вате чмо як і твій сєпар *******.
Це генетичне
Якщо ******* такй щедрий хай віддасть мені мої податкові відрахування - а я сам ними розпоряджусь, якщо йому бабло дівати нема куди. Нема чого за мій кошт халяву роздавати.
А потім прилазять отакі Єлісєєви і за мої ж гроші (податки) розповідають який сєпар ******* хароший хазяйствєннік.
И все это богатство нужно прикрыть Гепардами и РЭБ-глушилками по максимому - вдоль фронта цапы всё просматривают залаии и орланами
ти вже мовчав би, засика! сиди на соціалці рівно і скули на свою дружину, баба!
бажати смерті може тільки остання кацапська тварюка!
Гнила сутність ригів.
КЛАСИЧНИЙ ДАУН - ********* ПЕТРІОТА НІЧОГО НЕМАЄ.