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Харкову потрібна найсучасніша система ППО, один-два Patriot не вирішать проблему, - Терехов

Терехов розповів, як убезпечити Харків від обстрілів РФ

Для захисту Харкова від російських обстрілів місту потрібна найсучасніша система ППО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дозвіл Заходу на удари по території РФ дозволив знищити установки С-300/С-400, які обстрілювали Харків.

"Після цього, звісно, трохи поменшало обстрілів міста. Але сьогодні росіяни переважно обстрілюють нас ФАБами і КАБами, і з цим теж потрібно щось робити. Нам потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони, бо не можна казати, що один або два Patriot вирішать всі наші питання – ні. Ціла система потрібна, щоби вона була побудована для захисту неба над Харковом, це вкрай необхідно", - наголосив очільник міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібно 25 систем Patriot, щоб захистити повністю Україну, - Зеленський

Автор: 

Харків (5581) Терехов Ігор (311) Patriot (309)


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Топ коментарі
+19
терехов в феврале 2022 года говорил харьковчанам,что нужно договариваться с карликом,как и клоун с ермаком после Омана разминировали Чонгар,сдали юг Украины и думают,что 73 процента все им простят.
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23.07.2024 14:13
+15
Тут ППО не поможе - дуже близько. Поможе лише якщо РФ зникне - більше ніщо
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23.07.2024 14:05
+15
А стара ригогнида ******* не хоче відзвітувати скільки воно виділило грошей для оборони рідного міста а не на клумби з лавочками ?
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23.07.2024 14:17
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Петріот тобі взагалі непотрібен.
а от ф16 так
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23.07.2024 14:04 Відповісти
Тут ППО не поможе - дуже близько. Поможе лише якщо РФ зникне - більше ніщо
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23.07.2024 14:05 Відповісти
для тєрєхова зникнення рф не "пріємлємо"..

для початку, може приєднання Білгородської обл до Харківської, вирішить обстріли Харьківа?
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23.07.2024 14:22 Відповісти
Фронт в 20 км від міста - ніяка ППО не допоможе.
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23.07.2024 14:09 Відповісти
ага, будемо і далі захищати ППО містами
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23.07.2024 14:12 Відповісти
терехов в феврале 2022 года говорил харьковчанам,что нужно договариваться с карликом,как и клоун с ермаком после Омана разминировали Чонгар,сдали юг Украины и думают,что 73 процента все им простят.
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23.07.2024 14:13 Відповісти
Звісно простять
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23.07.2024 14:14 Відповісти
Я харків'янин, шось нічого такого не чув у ті часи від Терехова. А якщо до початку війни і казав "что нужно договариваться", не бачу кріміналу, це ж могло бути до війни, а не під час. Коли не має війни, то треба домовлятися, а не волати зі сцени " Прощай немытая россия". Був ще дурник, який їздив у Грузію в 2008 і стояв з голою сракою, підтримував Саакашвілі. А поруч стояли балтійські президенти, які теж підтримували, але були в НАТО.
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23.07.2024 16:17 Відповісти
Интервью Терехова 25.02.2022г. на станции метро "Киевская"
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23.07.2024 18:59 Відповісти
вівца, твій ватний Харків усе своє життя голосував за Гепу, Допу, Ригів, Яника, був засновником ПіСуару, антимайданів, гепа тітушок возив на майдан, а ви в цей час ще Харківські угоди підтримали ... а винуват Ющенко, так ? ))
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26.07.2024 10:27 Відповісти
А стара ригогнида ******* не хоче відзвітувати скільки воно виділило грошей для оборони рідного міста а не на клумби з лавочками ?
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23.07.2024 14:17 Відповісти
Спитайте у міністерства оборони, а не у місцевого самоврядування.
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23.07.2024 14:40 Відповісти
Друже давай не будемо перекладати на хвору голову з напівмертвої?
Ватна мразь ******* заради голосів виборців зробила безкоштовний проїзд у метро - безпрецедентний акт популізму, через який бюджет втрачає сотні мільйонів гривень щороку (якщо не мільярди). Всі ці гроші могли би піти на підтримку харківських бригад, на зміцнення оборонних ліній, та хоч би на допомогу біженцям і переселенцям - але ж ні. Щодня годувати декілька тисяч самих нужденних краще будуть волонтери за свій кошт - а гнида ******* яка чекала рузкій мір взимку 22-го буде піаритися масштабніше!

П.С, і це я ще не згадав як влада фактично викидала військові частини не надаючи їм землю для полігонів під Харковом - про що неодноразово писав Донік.
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23.07.2024 14:46 Відповісти
Погугліть про "не цільове використання коштів".
Кілька років тому на роботі шукав старий системник (коробку), щоб його "модернізувати", бо якби просто купити новий компьютер, а не "модернізувати" його, це було б корупційне правопорушення "не цільове використання коштів", бо гроші були виділені на "модернізацію".
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23.07.2024 15:23 Відповісти
Недавно Рада дозволила офіційно регіонам допомагати будівництво ліній оборони. Та й до того всі мерії які хотіли збирали своїм воїнам бпла, купляли навіть зброю типу мінометів і т.д.

Було б бажання
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23.07.2024 15:53 Відповісти
і що, харківська влада не допомагає? звідки така брехлива інформація?
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23.07.2024 16:22 Відповісти
З Харкова. Ти якщо питанням не цікавився то спершу погугли а потім хрюка
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23.07.2024 16:47 Відповісти
своїм хамством і балабольством ти нічим не кращий за кацапа!
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23.07.2024 16:51 Відповісти
******* не ******* за наклеп отримай *уй
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23.07.2024 16:24 Відповісти
Я харків'янин, і вдячний Терехову за гарячу і холодну воду, опалення, електрику, безкоштовний транспорт, нормальні дороги. Він шо, повинен у місті укрепрайон збудувати? Кидайте прєдъяви Синегубову чи хто там зараз у нас голова ОВА
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23.07.2024 16:22 Відповісти
"Він шо, повинен у місті укрепрайон збудувати"

так, повинен. І допомогати своїм батальйонам а не заважати їм теж повинен. І Синєгубов таке ж вате чмо як і твій сєпар *******.
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23.07.2024 16:49 Відповісти
🤡🤡🤡
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23.07.2024 16:52 Відповісти
у харківян скрепа: стати на коліна і дякувати всякому лайну. То гепі з допою, то терехову.
Це генетичне
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24.07.2024 00:22 Відповісти
До речі про транспорт - я максимально не в захваті що мої податки витрачаються на цей атракціон дебільної щедроти.
Якщо ******* такй щедрий хай віддасть мені мої податкові відрахування - а я сам ними розпоряджусь, якщо йому бабло дівати нема куди. Нема чого за мій кошт халяву роздавати.
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23.07.2024 16:51 Відповісти
Це стара схема. Пенсіонерам гречку, мамкам з дітлахами - парк розваг, а малозабезпеченим - безоплатний проїзд (під час війни, коли податки підвищують бізнесу який ледь виживає на хвилиночку).
А потім прилазять отакі Єлісєєви і за мої ж гроші (податки) розповідають який сєпар ******* хароший хазяйствєннік.
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23.07.2024 17:18 Відповісти
Дай дай дай... дай дай дай..
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23.07.2024 14:37 Відповісти
Патріотизм потрібен Терехову, а не патріот, в першу чергу... То і Патріоти краще поїдуть
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23.07.2024 14:52 Відповісти
И при этом реально дивизию контразведчиков , што б не было утечки о местах расположения.
И все это богатство нужно прикрыть Гепардами и РЭБ-глушилками по максимому - вдоль фронта цапы всё просматривают залаии и орланами
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23.07.2024 14:53 Відповісти
цікаво... а якому місту не потрібен?
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23.07.2024 14:56 Відповісти
цікаво, а яке місто обласного значення обстрілюють як Харків?
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23.07.2024 15:24 Відповісти
ніхто не каже що бідному Харькову не дістається від кацапні.. і захист безперечно дуже потрібен. Але, запевняю Вас, що є місця яким дістається не меньше...Київ Одеса, Херсон, Миколаїв Суми Чернігів...
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24.07.2024 10:58 Відповісти
харківську вату треба 3,14здить. бажано руками кацапів )) ось коли вас зебілів-чівокунь, та посіпак Гепи, Допи, Тєрє%уя пере3,14здить, тоді і поставлять Петріоти )) а зараз тобі вони зайві )) тому що харківська вата повинна страждати - за Харківську угоди, за антимайдани, за ХНР, за Гепу, Допу, Кушнарьова, Тєрєхова і за тебе, зебіла ))
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26.07.2024 10:15 Відповісти
опохмелись, ухилянт!
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26.07.2024 10:21 Відповісти
*******, з окопу пишеш, ватан харківський ? ))
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26.07.2024 10:29 Відповісти
ухилянт, повертайся назад до України! не вистачає твого героїзму та любові до батьківщини!
ти вже мовчав би, засика! сиди на соціалці рівно і скули на свою дружину, баба!
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26.07.2024 10:34 Відповісти
звичайно повернусь, коли уся вата виздихає )) чи мені повернутись, щоб тебе, зелену вату від КАБів захистити? )) ні, Тєрєхов тобі у поміч, разом з духом Гепи ))
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26.07.2024 10:37 Відповісти
сподіваюся, тебе ухилянта повернуть! побачимо як ти бігти за океан будеш, як баба 🤣
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26.07.2024 10:41 Відповісти
зелена харківська вата )) я вже у Резерв+ відновив дані, чекаю на повістку )) сподіваюсь, ти скоро подохнеш від любимою тобою та харківом рашки ))
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26.07.2024 10:45 Відповісти
п@здабол - твоє прізвище! ухилянт, ти тільки в П@дор+ можеш зареєструватися!

бажати смерті може тільки остання кацапська тварюка!
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26.07.2024 10:49 Відповісти
****** - ось твоє справжне прізвище, кацапське )) я ж ватану зеленому харківському таке бажаю, чи ти вже перефарбувався ? тепер ти поцреот України ? )) зрадив ОПЗЖ, Янику, Гепі, Допі, Кушнарьову ? ))
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26.07.2024 11:01 Відповісти
ватан зелений харківський, що ти робив на передодні 24 лютого 2022 року? рив окопи та фортифікаційні споруди будував, чи до шашликів готувався ? ))
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26.07.2024 11:17 Відповісти
де ти там мене побачиш ? )) разве шо у галюнах, коли обкуришься тим же шмалєм, що і Зелена Шмаркля гундоса ))
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26.07.2024 11:18 Відповісти
ухилянт, кричи голосніше! ти так потужно сховався у дружини під спідницею за кордном, тільки й чути якесь мляве ко-ко-ко! 😂повертайся на Батькiвщину, «патрiот»!
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26.07.2024 11:36 Відповісти
я ж вже тобі тупорилій скотиняці відповів - як токо уся зелевата передохне )) так сразу ж )) навіщо мені цю вату захищати? )) вата повинна подохнути )) чим скоріше, тим краще )) голосував за Гепу - терпи )) терпіло кацапське ))
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26.07.2024 11:52 Відповісти
Что бы хоть частично защитить Харьков от бомбардировок нужно уничтожить большую часть москалських штурмовиков и бомбардировщиков. Весной гарно начали это делать. Но потом приостановились и что то никак не продолжат.
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23.07.2024 15:09 Відповісти
Досить дивно слухати цю пропозицію від людини, яка не має жодного стосунку щодо застосування того чи іншого виду озброєнь. Це схоже на безглузді міркування гундосу про досягнення миру шляхом будь-яких самітів миру та безлічи договорів про безпеку, наприклад з Занзібаром.
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23.07.2024 16:03 Відповісти
А товстосуми Харьківа скласти грошей по сорок на один Пєтріот бажання не мають?
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23.07.2024 16:56 Відповісти
"Смотрящій" по Харкову Ігор Абрамович з Європи башляти на всякі недоразумєнія не збирається
Гнила сутність ригів.
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24.07.2024 12:29 Відповісти
Харкову потрібна ************ система ППО, один-два Patriot не вирішать проблему, - Терехов Джерело:
КЛАСИЧНИЙ ДАУН - ********* ПЕТРІОТА НІЧОГО НЕМАЄ.
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24.07.2024 12:28 Відповісти
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24.07.2024 13:07 Відповісти
харківська вата ******** таких ухилянтів )) Єлі%уєв, твій вихід ))
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26.07.2024 10:36 Відповісти
 
 