Харкову потрібна найсучасніша система ППО, один-два Patriot не вирішать проблему, - Терехов

Для захисту Харкова від російських обстрілів місту потрібна найсучасніша система ППО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дозвіл Заходу на удари по території РФ дозволив знищити установки С-300/С-400, які обстрілювали Харків.

"Після цього, звісно, трохи поменшало обстрілів міста. Але сьогодні росіяни переважно обстрілюють нас ФАБами і КАБами, і з цим теж потрібно щось робити. Нам потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони, бо не можна казати, що один або два Patriot вирішать всі наші питання – ні. Ціла система потрібна, щоби вона була побудована для захисту неба над Харковом, це вкрай необхідно", - наголосив очільник міста.

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