Харькову нужна самая современная система ПВО, один-два Patriot не решат проблему, - Терехов
Для защиты Харькова от российских обстрелов городу нужна самая современная система ПВО.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, разрешение Запада на удары по территории РФ позволило уничтожить установки С-300/С-400, которые обстреливали Харьков.
"После этого, конечно, немного уменьшилось количество обстрелов города. Но сегодня россияне в основном обстреливают нас ФАБами и КАБами, и с этим тоже нужно что-то делать. Нам нужна самая современная система противовоздушной обороны, потому что нельзя говорить, что один или два Patriot решат все наши вопросы - нет. Целая система нужна, чтобы она была построена для защиты неба над Харьковом, это крайне необходимо", - подчеркнул глава города.
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а от ф16 так
для початку, може приєднання Білгородської обл до Харківської, вирішить обстріли Харьківа?
Ватна мразь ******* заради голосів виборців зробила безкоштовний проїзд у метро - безпрецедентний акт популізму, через який бюджет втрачає сотні мільйонів гривень щороку (якщо не мільярди). Всі ці гроші могли би піти на підтримку харківських бригад, на зміцнення оборонних ліній, та хоч би на допомогу біженцям і переселенцям - але ж ні. Щодня годувати декілька тисяч самих нужденних краще будуть волонтери за свій кошт - а гнида ******* яка чекала рузкій мір взимку 22-го буде піаритися масштабніше!
П.С, і це я ще не згадав як влада фактично викидала військові частини не надаючи їм землю для полігонів під Харковом - про що неодноразово писав Донік.
Кілька років тому на роботі шукав старий системник (коробку), щоб його "модернізувати", бо якби просто купити новий компьютер, а не "модернізувати" його, це було б корупційне правопорушення "не цільове використання коштів", бо гроші були виділені на "модернізацію".
Було б бажання
так, повинен. І допомогати своїм батальйонам а не заважати їм теж повинен. І Синєгубов таке ж вате чмо як і твій сєпар *******.
Це генетичне
Якщо ******* такй щедрий хай віддасть мені мої податкові відрахування - а я сам ними розпоряджусь, якщо йому бабло дівати нема куди. Нема чого за мій кошт халяву роздавати.
А потім прилазять отакі Єлісєєви і за мої ж гроші (податки) розповідають який сєпар ******* хароший хазяйствєннік.
И все это богатство нужно прикрыть Гепардами и РЭБ-глушилками по максимому - вдоль фронта цапы всё просматривают залаии и орланами
ти вже мовчав би, засика! сиди на соціалці рівно і скули на свою дружину, баба!
бажати смерті може тільки остання кацапська тварюка!
Гнила сутність ригів.
КЛАСИЧНИЙ ДАУН - ********* ПЕТРІОТА НІЧОГО НЕМАЄ.