Харькову нужна самая современная система ПВО, один-два Patriot не решат проблему, - Терехов

Для защиты Харькова от российских обстрелов городу нужна самая современная система ПВО.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, разрешение Запада на удары по территории РФ позволило уничтожить установки С-300/С-400, которые обстреливали Харьков.

"После этого, конечно, немного уменьшилось количество обстрелов города. Но сегодня россияне в основном обстреливают нас ФАБами и КАБами, и с этим тоже нужно что-то делать. Нам нужна самая современная система противовоздушной обороны, потому что нельзя говорить, что один или два Patriot решат все наши вопросы - нет. Целая система нужна, чтобы она была построена для защиты неба над Харьковом, это крайне необходимо", - подчеркнул глава города.

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