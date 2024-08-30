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Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot

сша,зрк,петріот

Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами", - сказано у документі.

Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як США, так і майже 20 іншими союзниками.

Варто зауважити, що чотири Patriot вже прибули до Румунії, з яких два введено в експлуатацію. Найближчим часом прибудуть інші три.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю країни, які обіцяли Patriot, нарешті передати їх Україні, - Кулеба

Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні. Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України. Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.

Нагадуємо, про рішення надати Україні ЗРК Patriot президент Румунії Йоганніс повідомив у червні 2024 року.

Автор: 

ППО (3166) Румунія (1158) Patriot (305)


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Топ коментарі
+12
Хто б міг подумати? А виявились у найважчу годину румуни нашими вірними друзями і союзниками. Без умов і застережень, без блокувань і пустопорожніх обіцянок.
Просто роблять все від них залежне для перемоги України над рашистською пітьмою.
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30.08.2024 23:00
+9
З миру по нитці - рашці на зашморг.
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30.08.2024 22:54
+6
Є ще один беззастережний друг і союзник України - це Данія.
Ця країна взяла на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу у розмірі, який можна порівняти з 71% її оборонного бюджету протягом 2 років!

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30.08.2024 23:43
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Не пройшло й три роки!
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30.08.2024 22:52 Відповісти
З миру по нитці - рашці на зашморг.
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30.08.2024 22:54 Відповісти
Респект Румунії тіпа ти не курсі що вони допомагають не не гірше Польщі .май совість мля
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31.08.2024 08:27 Відповісти
Хто б міг подумати? А виявились у найважчу годину румуни нашими вірними друзями і союзниками. Без умов і застережень, без блокувань і пустопорожніх обіцянок.
Просто роблять все від них залежне для перемоги України над рашистською пітьмою.
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30.08.2024 23:00 Відповісти
Так як депутатів з опозиції, не відпускають працювати на благо України в інші країни, а влада працює слабко в цьому напрямку, то США, роблять роботу за Україну.

"Глави Міноборони Румунії та США обговорили військову допомогу Україні"
30 серпня, 2024,
https://zn.ua/ukr/europe/hlavi-minoboroni-rumuniji-ta-ssha-obhovorili-vijskovu-dopomohu-ukrajini-.html

І от з'являється новина, про "Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot"

Подяка США і Румунії !
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31.08.2024 09:42 Відповісти
Не здивуюсь, якщо їм щоб збити шлюхед треба буде приймати закон конституційною більшістю
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30.08.2024 23:00 Відповісти
Ти реал далеко від теми а може підляуівчький підор
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31.08.2024 08:29 Відповісти
а шо? оновляться за рахунок Украiни. виддають, блiн...
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30.08.2024 23:14 Відповісти
Є ще один беззастережний друг і союзник України - це Данія.
Ця країна взяла на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу у розмірі, який можна порівняти з 71% її оборонного бюджету протягом 2 років!

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30.08.2024 23:43 Відповісти
Всім союзникам України, величезна Подяка !
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31.08.2024 13:10 Відповісти
Румуни купили петрірти. Невже вони настільки багаиші ?
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30.08.2024 23:54 Відповісти
Видно ти зебіла кусок якщо так думаєш.. Виродок руснявий ти хоч виліз з підвалу чи досі вогник треш. Ідіот
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31.08.2024 08:33 Відповісти
Благодарим Румынию за помощь. Папа моей жены был румынскоподданный.
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31.08.2024 03:02 Відповісти
Таки якісь чудні ті європейці; у сусідів терористи знищують усе, що око бачить, а вони законопроекти у парламентах подають.
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31.08.2024 08:56 Відповісти
 
 