Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot
Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами", - сказано у документі.
Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як США, так і майже 20 іншими союзниками.
Варто зауважити, що чотири Patriot вже прибули до Румунії, з яких два введено в експлуатацію. Найближчим часом прибудуть інші три.
Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні. Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України. Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.
Нагадуємо, про рішення надати Україні ЗРК Patriot президент Румунії Йоганніс повідомив у червні 2024 року.
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Просто роблять все від них залежне для перемоги України над рашистською пітьмою.
"Глави Міноборони Румунії та США обговорили військову допомогу Україні"
30 серпня, 2024,
https://zn.ua/ukr/europe/hlavi-minoboroni-rumuniji-ta-ssha-obhovorili-vijskovu-dopomohu-ukrajini-.html
І от з'являється новина, про "Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot"
Подяка США і Румунії !
Ця країна взяла на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу у розмірі, який можна порівняти з 71% її оборонного бюджету протягом 2 років!