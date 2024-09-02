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Новости Помощь Украине
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Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче системы Patriot Украине

Уряд Румунії схвалив передачу Patriot Україні

Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Сейчас он направлен в парламент для окончательного голосования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Patriot от Румынии является частью поставки пяти таких систем и других средств ПВО, которые страны-члены НАТО пообещали предоставить Украине.

"После того, как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое сделает эту помощь реальной", - сказал представитель румынского правительства Михай Константин.

Напомним, о решении предоставить Украине ЗРК Patriot президент Румынии Йоханнис сообщил в июне 2024 года.

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Автор: 

Румыния (1088) Patriot (272)


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Топ комментарии
+4
Хотілося щоб було швидше,і не на визначений термін.Стосовно румунів це як приклад полякам.Румуни повільно,але впевнено формується як стабільна країна яка в майбутньому буде мати більш вплив ніж та Польща.Вже обігнала Угорців і Словаків за розвитком і наближаються до рівня Поляків.
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02.09.2024 13:22
+4
Ганьба! Ухвалили закон на 61 мільярд, а петріоти збирають по всій Європі. Ніби у штатах їх не виробляють і на складах у готовому вигляді не зберігають.

P.S. Румунам, звісно, респект.
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02.09.2024 14:50
+3
Читав, що нібито там якась круто наворочена модифікація.
В любому випадку дякуємо!
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02.09.2024 13:33
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Дякую!
Ще б немічно-обрізаного й по макітрі теж та 5-6 його сексуальних партнерів, якось прибрати...
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02.09.2024 13:04 Ответить
До 27го чи до 28го року?
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02.09.2024 13:05 Ответить
Хотілося щоб було швидше,і не на визначений термін.Стосовно румунів це як приклад полякам.Румуни повільно,але впевнено формується як стабільна країна яка в майбутньому буде мати більш вплив ніж та Польща.Вже обігнала Угорців і Словаків за розвитком і наближаються до рівня Поляків.
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02.09.2024 13:22 Ответить
З чаушеску вони впевнено розібрались. І вирок за годину. Наш боневтік теж ризикує..
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02.09.2024 13:29 Ответить
буратінці "на замєтку"...
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02.09.2024 16:13 Ответить
Читав, що нібито там якась круто наворочена модифікація.
В любому випадку дякуємо!
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02.09.2024 13:33 Ответить
Дякуємо, друзі.
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02.09.2024 13:46 Ответить
Ганьба! Ухвалили закон на 61 мільярд, а петріоти збирають по всій Європі. Ніби у штатах їх не виробляють і на складах у готовому вигляді не зберігають.

P.S. Румунам, звісно, респект.
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02.09.2024 14:50 Ответить
На " складах" зберігать тільки ваші С400. Пєтріоти розходяться як гарячі пиріжки
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02.09.2024 23:27 Ответить
Ну ти ж, продавець пиріжків у третьому поколінні (і "не ваш"), все знаєш про склади мамериканські.
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03.09.2024 03:37 Ответить
Та нє, це ти читаєш із ведмедчуківської методички, " скільки Пєтріотів на складах", а про ваші С400 там нічого не написано ?
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03.09.2024 04:48 Ответить
О-о-о... То ти ще й шиз параноїдний? Думав, що це тимчасовий глюк якийсь, а тут просто подарунок для психіатра. "Ваш", "методички", "медведчуківські" - ну просто класика жанру. Дивись - ти так скоро у пошуках "ваших" на себе вийдеш. Уяви - дивишся на себе у дзеркало, а там... КРЕМЛЄБОТ!!! МЕДВЕДЧУКІВЕЦЬ!!! ОЛЬГІНСЬКИЙ ТРОЛЬ!!! ФСБешний АГЕНТ!!! Уявляєш??? Оце у тебе буде свято!
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03.09.2024 05:03 Ответить
Якось беззмістовно балаболиш, ведмедчуківський..
Вас що, на фермі на рівень IQ не перевіряють під час прийому на роботу?
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03.09.2024 17:03 Ответить
Румуни молодці! Щира подяка їм!
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02.09.2024 16:11 Ответить
Дякуємо Румінія!!!
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02.09.2024 23:25 Ответить
 
 