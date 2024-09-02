Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче системы Patriot Украине

Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Сейчас он направлен в парламент для окончательного голосования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Patriot от Румынии является частью поставки пяти таких систем и других средств ПВО, которые страны-члены НАТО пообещали предоставить Украине.

"После того, как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое сделает эту помощь реальной", - сказал представитель румынского правительства Михай Константин.

Напомним, о решении предоставить Украине ЗРК Patriot президент Румынии Йоханнис сообщил в июне 2024 года.

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