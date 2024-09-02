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Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче системы Patriot Украине
Правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Сейчас он направлен в парламент для окончательного голосования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Patriot от Румынии является частью поставки пяти таких систем и других средств ПВО, которые страны-члены НАТО пообещали предоставить Украине.
"После того, как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое сделает эту помощь реальной", - сказал представитель румынского правительства Михай Константин.
Напомним, о решении предоставить Украине ЗРК Patriot президент Румынии Йоханнис сообщил в июне 2024 года.
Топ комментарии
+4 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий02.09.2024 13:22
+4 Randall Flag #387882
показать весь комментарий02.09.2024 14:50
+3 Only
показать весь комментарий02.09.2024 13:33
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Ще б немічно-обрізаного й по макітрі теж та 5-6 його сексуальних партнерів, якось прибрати...
В любому випадку дякуємо!
P.S. Румунам, звісно, респект.
Вас що, на фермі на рівень IQ не перевіряють під час прийому на роботу?