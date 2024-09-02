Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу системи Patriot Україні

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Наразі його направлено до парламенту для остаточного голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Patriot від Румунії є частиною поставки п'яти таких систем та інших засобів ППО, які країни-члени НАТО пообіцяли надати Україні.

"Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною", - сказав речник румунського уряду Міхай Константін.

Нагадаємо, про рішення надати Україні ЗРК Patriot президент Румунії Йоганніс повідомив у червні 2024 року.

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