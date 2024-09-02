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Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу системи Patriot Україні

Уряд Румунії схвалив передачу Patriot Україні

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Наразі його направлено до парламенту для остаточного голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Patriot від Румунії є частиною поставки п'яти таких систем та інших засобів ППО, які країни-члени НАТО пообіцяли надати Україні.

"Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною", - сказав речник румунського уряду Міхай Константін.

Нагадаємо, про рішення надати Україні ЗРК Patriot президент Румунії Йоганніс повідомив у червні 2024 року.

Читайте: Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot

Автор: 

Румунія (1158) Patriot (307)


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Топ коментарі
+4
Хотілося щоб було швидше,і не на визначений термін.Стосовно румунів це як приклад полякам.Румуни повільно,але впевнено формується як стабільна країна яка в майбутньому буде мати більш вплив ніж та Польща.Вже обігнала Угорців і Словаків за розвитком і наближаються до рівня Поляків.
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02.09.2024 13:22
+4
Ганьба! Ухвалили закон на 61 мільярд, а петріоти збирають по всій Європі. Ніби у штатах їх не виробляють і на складах у готовому вигляді не зберігають.

P.S. Румунам, звісно, респект.
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02.09.2024 14:50
+3
Читав, що нібито там якась круто наворочена модифікація.
В любому випадку дякуємо!
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02.09.2024 13:33
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Дякую!
Ще б немічно-обрізаного й по макітрі теж та 5-6 його сексуальних партнерів, якось прибрати...
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02.09.2024 13:04 Відповісти
До 27го чи до 28го року?
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02.09.2024 13:05 Відповісти
Хотілося щоб було швидше,і не на визначений термін.Стосовно румунів це як приклад полякам.Румуни повільно,але впевнено формується як стабільна країна яка в майбутньому буде мати більш вплив ніж та Польща.Вже обігнала Угорців і Словаків за розвитком і наближаються до рівня Поляків.
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02.09.2024 13:22 Відповісти
З чаушеску вони впевнено розібрались. І вирок за годину. Наш боневтік теж ризикує..
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02.09.2024 13:29 Відповісти
буратінці "на замєтку"...
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02.09.2024 16:13 Відповісти
Читав, що нібито там якась круто наворочена модифікація.
В любому випадку дякуємо!
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02.09.2024 13:33 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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02.09.2024 13:46 Відповісти
Ганьба! Ухвалили закон на 61 мільярд, а петріоти збирають по всій Європі. Ніби у штатах їх не виробляють і на складах у готовому вигляді не зберігають.

P.S. Румунам, звісно, респект.
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02.09.2024 14:50 Відповісти
На " складах" зберігать тільки ваші С400. Пєтріоти розходяться як гарячі пиріжки
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02.09.2024 23:27 Відповісти
Ну ти ж, продавець пиріжків у третьому поколінні (і "не ваш"), все знаєш про склади мамериканські.
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03.09.2024 03:37 Відповісти
Та нє, це ти читаєш із ведмедчуківської методички, " скільки Пєтріотів на складах", а про ваші С400 там нічого не написано ?
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03.09.2024 04:48 Відповісти
О-о-о... То ти ще й шиз параноїдний? Думав, що це тимчасовий глюк якийсь, а тут просто подарунок для психіатра. "Ваш", "методички", "медведчуківські" - ну просто класика жанру. Дивись - ти так скоро у пошуках "ваших" на себе вийдеш. Уяви - дивишся на себе у дзеркало, а там... КРЕМЛЄБОТ!!! МЕДВЕДЧУКІВЕЦЬ!!! ОЛЬГІНСЬКИЙ ТРОЛЬ!!! ФСБешний АГЕНТ!!! Уявляєш??? Оце у тебе буде свято!
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03.09.2024 05:03 Відповісти
Якось беззмістовно балаболиш, ведмедчуківський..
Вас що, на фермі на рівень IQ не перевіряють під час прийому на роботу?
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03.09.2024 17:03 Відповісти
Румуни молодці! Щира подяка їм!
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02.09.2024 16:11 Відповісти
Дякуємо Румінія!!!
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02.09.2024 23:25 Відповісти
 
 