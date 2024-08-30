Минобороны Нидерландов о помощи Украине: То, что обещали, мы выполняем

В Министерстве обороны Нидерландов заверили, что выполняют все обязательства по помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не делаю никаких конкретных заявлений о точной дате поставки. И это не потому, что я не хочу быть прозрачным в этом вопросе, а потому, что мы не хотим информировать Россию. Ведь, конечно, они также отслеживают украинские возможности ПВО. Но в целом я могу сказать, что то, что мы обещали, мы выполняем, и это будет доставлено в ближайшее время", - сказал он, комментируя то, доставили ли уже в Украину анонсированную "собранную" с другими странами систему Patriot.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба перед встречей министров иностранных дел ЕС "призвал все страны, которые обещали поставить системы Patriot несколько месяцев назад, наконец поставить их" в Украину.

В совместном заявлении лидеров стран-участниц саммита НАТО, а также Украины по усилению украинской противовоздушной обороны Украины говорится о том, что США, Нидерланды, Италия и Румыния предоставят Украине дополнительные системы ПВО, включая батареи Patriot.

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