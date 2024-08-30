Міноборони Нідерландів про допомогу Україні: Те, що обіцяли, ми виконуємо

У Міністерстві оборони Нідерландів запевнили, що виконують всі зобов'язання щодо допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не роблю жодних конкретних заяв про точну дату постачання. І це не тому, що я не хочу бути прозорим у цьому питанні, а тому, що ми не хочемо інформувати Росію. Адже, звісно, вони також відстежують українські можливості ППО. Але загалом я можу сказати, що те, що ми обіцяли, ми виконуємо, і це буде доставлено найближчим часом", - сказав він, коментуючи те, чи доставили вже до України анонсовану "зібрану" з іншими країнами систему Patriot.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС "закликав усі країни, які обіцяли поставити системи Patriot декілька місяців тому, нарешті поставити їх" в Україну.

У спільній заяві лідерів країн-учасниць саміту НАТО, а також України щодо посилення української протиповітряної оборони України йдеться про те, що США, Нідерланди, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові системи ППО, включно з батареями Patriot.

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