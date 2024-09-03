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Парламент Румунії остаточно схвалив передачу Patriot Україні
Нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про передання Україні системи ППО Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Після того, як законопроєкт схвалили обидві палати парламенту, його має підписати президент Клаус Йоганніс.
Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.
2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.
Топ коментарі
+10 Марина Нєчаєва #561431
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+3 Ahmed Nunji
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+3 володимир омельянов
показати весь коментар03.09.2024 16:14
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