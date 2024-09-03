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Парламент Румунії остаточно схвалив передачу Patriot Україні

patriot

Нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про передання Україні системи ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Після того, як законопроєкт схвалили обидві палати парламенту, його має підписати президент Клаус Йоганніс.

Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.

2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.

Читайте: F-16 пілота Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

Румунія (1159) Patriot (308)


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Топ коментарі
+10
👏щира дяка!
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03.09.2024 15:56
+3
Дякуємо!
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03.09.2024 15:57
+3
Дякуємо уряду і народу Румунії за допомогу !
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03.09.2024 16:14
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👏щира дяка!
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03.09.2024 15:56 Відповісти
Дякуємо!
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03.09.2024 15:57 Відповісти
А що скаже товариш Клаус?
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03.09.2024 15:59 Відповісти
У Ватной местной сенаторши траур)есть там одно недалекое аля местный городской кацапский сумасшедший не далекий
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03.09.2024 16:04 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Румунії за допомогу !
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03.09.2024 16:14 Відповісти
Честно говоря неожиданно, думал зарубят.
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03.09.2024 17:04 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3832 Юрій Бірюков, головний менеджер ГО "Справа Громад", просить про допомогу на РЕБи:
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На всіх малюках стоїть купольний РЕБ, який забезпечує досить надійний захист в діапазоні від 750 до 1050 MHz. Але проблема в тому, що підари вже давно перейшли на нижчий діапазон.
Дообладнати РЕБ на "малюках" - бюджет майже 300 000 гривень. Я вже домовився про постачання якнайшвидше, але потрібно терміново сплатити рахунок.
Цього разу я використовую особисте становище в службових цілях та прошу допомогти саме моєму підрозділу. Дуже прошу.

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03.09.2024 21:44 Відповісти
 
 