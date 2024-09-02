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Новини
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Сенат Румунії схвалив урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

patriot

У понеділок, 2 вересня, верхня палата румунського парламенту (Сенат) схвалила урядовий законопроєкт про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ.

За вищезгаданий урядовий законопроєкт проголосував 101 румунський сенатор, 13 виступили проти, ще два - утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроєкт також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Вона також додала, що передача Україні Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту". Адже у Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два - взяли на озброєння і ще три - незабаром прибудуть.

Нагадаємо, що напередодні уряд Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Тепер його підтримав Сенат.

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Автор: 

законопроєкт (3589) Румунія (1158) Patriot (307)


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02.09.2024 21:32 Відповісти
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02.09.2024 21:33 Відповісти
Дякуємо.
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02.09.2024 21:58 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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02.09.2024 22:10 Відповісти
О, как надо, без лишней болтовни! Спасибо! Респект румынам! Папа моей жены был румынскоподданый. Всем странам НАТО так.
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03.09.2024 01:11 Відповісти
 
 