Сенат Румунії схвалив урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

У понеділок, 2 вересня, верхня палата румунського парламенту (Сенат) схвалила урядовий законопроєкт про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ.

За вищезгаданий урядовий законопроєкт проголосував 101 румунський сенатор, 13 виступили проти, ще два - утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроєкт також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Вона також додала, що передача Україні Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту". Адже у Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два - взяли на озброєння і ще три - незабаром прибудуть.

Нагадаємо, що напередодні уряд Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Тепер його підтримав Сенат.

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