РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4183 посетителя онлайн
Новости
1 877 7

Сенат Румынии одобрил правительственный законопроект о передаче Украине системы Patriot

patriot

В понедельник, 2 сентября, верхняя палата румынского парламента (Сенат) одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.

За вышеупомянутый правительственный законопроект проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два - воздержались.

Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Она также добавила, что передача Украине Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты". Ведь у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два - приняли на вооружение и еще три - вскоре прибудут.

Напомним, что накануне правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Теперь его поддержал Сенат.

Читайте также: В Пентагоне прокомментировали темпы поступлений ЗРК Patriot в Украину

Автор: 

законопроект (3221) Румыния (1088) Patriot (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре.
показать весь комментарий
02.09.2024 21:32 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2024 21:33 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
02.09.2024 21:58 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
02.09.2024 22:10 Ответить
О, как надо, без лишней болтовни! Спасибо! Респект румынам! Папа моей жены был румынскоподданый. Всем странам НАТО так.
показать весь комментарий
03.09.2024 01:11 Ответить
 
 