Сенат Румынии одобрил правительственный законопроект о передаче Украине системы Patriot
В понедельник, 2 сентября, верхняя палата румынского парламента (Сенат) одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.
За вышеупомянутый правительственный законопроект проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два - воздержались.
Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.
Она также добавила, что передача Украине Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты". Ведь у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два - приняли на вооружение и еще три - вскоре прибудут.
Напомним, что накануне правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Теперь его поддержал Сенат.
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