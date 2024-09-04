Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T, - Шольц

Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 сентября во время своего выступления на базе немецких ВВС, пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Шольц рассказал, что Берлин заказал у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG еще 22 системы IRIS-T. Пять из них предназначены для Бундесвера, а 17 - для Украины.

Глава немецкого правительства отметил, что семь уже переданных Украине батарей IRIS-T помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников.

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"Четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные - со следующего. Это свидетельствует, что немецкая поддержка Украины не угасает. Мы заранее спланировали и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла и в дальнейшем полностью положиться на нас", - заявил Шольц.

В свою очередь неназванный немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T - 12 средней дальности и 12 малой дальности.

Ранее СМИ сообщали, что Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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