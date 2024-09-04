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Новости Помощь Украине
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Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T, - Шольц

iris-t,samp/t

Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 сентября во время своего выступления на базе немецких ВВС, пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Шольц рассказал, что Берлин заказал у компании Diehl Defence GmbH & Co. KG еще 22 системы IRIS-T. Пять из них предназначены для Бундесвера, а 17 - для Украины.

Глава немецкого правительства отметил, что семь уже переданных Украине батарей IRIS-T помогли сбить более 250 российских ракет и беспилотников.

Читайте также: Германия передаст Украине шесть систем ПВО IRIS-T, - Reuters

"Четыре системы будут отправлены до конца этого года, а остальные - со следующего. Это свидетельствует, что немецкая поддержка Украины не угасает. Мы заранее спланировали и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла и в дальнейшем полностью положиться на нас", - заявил Шольц.

В свою очередь неназванный немецкий чиновник в комментарии Bloomberg уточнил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T - 12 средней дальности и 12 малой дальности.

Ранее СМИ сообщали, что Германия передаст Украине еще шесть систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Также читайте: Германия и Великобритания не имеют новых решений по снятию ограничений на удары Украины по РФ

Автор: 

Германия (6949) ПВО (2739) помощь (7794) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо, вони дійсно розуміють, що їх чекає, якщо рашка переможе
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04.09.2024 17:32
+7
Ще б Патріотів штук 50 Байден замовив для України, а то сидить там окалачується і нічого не робить!
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04.09.2024 17:38
+6
Щиро дякую ! Залишається тільки виконати обіцяне . Щоб не вийшло , що "обіцяного три роки чекають ".
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04.09.2024 17:42
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Дякуємо, вони дійсно розуміють, що їх чекає, якщо рашка переможе
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04.09.2024 17:32 Ответить
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04.09.2024 18:33 Ответить
Дякуєм.
Цікаво ,а є системи великої дальності?
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04.09.2024 17:33 Ответить
IRIS-T SLX. 80 km
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04.09.2024 17:38 Ответить
Він тільки у розробці.
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04.09.2024 17:43 Ответить
Хоча хотілось би його протестувати як можна швидше на москалях ...
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04.09.2024 17:44 Ответить
Саме IRIS-T великої дальності нема.
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04.09.2024 17:40 Ответить
Ще б Патріотів штук 50 Байден замовив для України, а то сидить там окалачується і нічого не робить!
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04.09.2024 17:38 Ответить
Меже ви з нетряпкою сплутали
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04.09.2024 17:52 Ответить
Щиро дякую ! Залишається тільки виконати обіцяне . Щоб не вийшло , що "обіцяного три роки чекають ".
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04.09.2024 17:42 Ответить
Це навіть не обіцянка. Звичайний європейський ******.
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04.09.2024 17:55 Ответить
Типу ленд-ліз
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04.09.2024 18:18 Ответить
Але ''тауруси'' не дамо-ескалація!
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04.09.2024 18:06 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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04.09.2024 18:09 Ответить
Це на коли ?!
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04.09.2024 18:59 Ответить
Супер.... тепер ще б в когось випросити чим балістику та Кинжали збити щоб ці системи захистити що передадуть
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04.09.2024 20:53 Ответить
 
 