РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8347 посетителей онлайн
Новости
2 002 22

Германия и Великобритания не имеют новых решений по снятию ограничений на удары Украины по РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что их страны не принимали никаких новых решений по ограничению на использование оружия, которое они передали Украине.

Об этом Стармер и Шольц сказали на пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Guardian.

У них спросили, обсуждали ли они во время встречи снятие ограничений на оружие, предоставленное Украине, что позволило бы использовать его для ударов по России.

На это Стармер ответил, что "мы поддерживаем Украину, предоставляем ей оружие и оказываем ей поддержку".

При этом он подчеркнул, что "никаких новых или других решений не было принято".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Германия подпишут новое оборонное соглашение, которое предусматривает помощь Украине

"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы по применению оружия по вполне очевидным причинам, но никаких новых решений не было сделано", - отметил глава британского правительства.

Шольц добавил, что Германия является одним из крупнейших сторонников Украины в Европе и собирается продолжать эту поддержку.

"Что касается поставок оружия, то никаких новых решений со стороны Германии нет", - резюмировал канцлер Германии.

Читайте также: Партнеры пытаются не говорить со мной о разрешении на удары вглубь РФ, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (4941) Германия (6938) оружие (10202) Шольц Олаф (905) Стармер Кир (182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Тобто фактично Німечина та Британія разом зі Штатами знов не схотіли завадити москалям вбивати українських дітей по всій Україні, хоча таке рішення не коштувало б ані цента додаткових грошей для союзників.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:46
+11
після закінчення війни, Україна має бути найбільш озброєнною країною на континенті, відновити ядерний потенціал, повиходити з усіх безглуздих миролюбивих ассоціацій, переглянути свою конституцію де має бути прописані усі речі що роблять захист кордонів, боротьбу з корупцією та відповідальність влади приоритетом, а також унеможливлять відбудову авторитарних бульбашок для нових наполеончиків аля Зеленський.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:47
+9
Зате у "вісі зла" нових рішень - хоч дупою їж.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І чого у вас тіко нема: і того нема, і цього нема!
показать весь комментарий
28.08.2024 15:43 Ответить
Але ж якi ви бравi особливо в промовах.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:44 Ответить
Зате у "вісі зла" нових рішень - хоч дупою їж.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:46 Ответить
Тобто фактично Німечина та Британія разом зі Штатами знов не схотіли завадити москалям вбивати українських дітей по всій Україні, хоча таке рішення не коштувало б ані цента додаткових грошей для союзників.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:46 Ответить
Тобто все дозволено
От тільки кодла Єрмака ніколи не буде бити по партнерах
показать весь комментарий
28.08.2024 15:51 Ответить
Навіщо так себе дурити? Якщо ви не помітили, йдеться не про дозволи на корпоративах у лазні.
показать весь комментарий
28.08.2024 16:03 Ответить
Саме так, тому навіщо хтось приплітає руду підстрелену шістку путіна - не зрозуміло?
Доречі, як тобі його істерика нещодавна , коли він телефонував у прямі ефіри каналам
показать весь комментарий
28.08.2024 16:28 Ответить
Там обоє - рябоє. В кожного додіка - своя методіка.
показать весь комментарий
28.08.2024 16:32 Ответить
після закінчення війни, Україна має бути найбільш озброєнною країною на континенті, відновити ядерний потенціал, повиходити з усіх безглуздих миролюбивих ассоціацій, переглянути свою конституцію де має бути прописані усі речі що роблять захист кордонів, боротьбу з корупцією та відповідальність влади приоритетом, а також унеможливлять відбудову авторитарних бульбашок для нових наполеончиків аля Зеленський.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:47 Ответить
Щоб не було "наполеончиків", треба позбутися "рокфеллерів" та "ротшильдів".
показать весь комментарий
28.08.2024 15:50 Ответить
а чим тобі капіталізм не подобається? в соціалізм знову захотілося?
показать весь комментарий
28.08.2024 15:51 Ответить
Мені не подобаються олігархи - кримінальники, які оголосили себе "капіталістами".
показать весь комментарий
28.08.2024 15:57 Ответить
так цими будуть займатися незалежні антикорупційні органи.
показать весь комментарий
28.08.2024 16:02 Ответить
таких вже аж три чи чотири у нас 😂
усі катаються на лєксусах та живуть у кончі
показать весь комментарий
28.08.2024 16:47 Ответить
«Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія» (популярна скорочена назва «Утопія») - твір англійського письменника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%80 Томаса Мора , в якому тодішньому європейському суспільству протиставляється ідеальне суспільство.
показать весь комментарий
28.08.2024 16:48 Ответить
От саме розуміючи це, умовний захід не квапиться з остаточною перемогою України.
показать весь комментарий
29.08.2024 09:03 Ответить
Шольц ковбаса. Де Борис Джонсонюк?
показать весь комментарий
28.08.2024 15:51 Ответить
потрібно закупляти зброю в китаї та північні кореї, їм всеодно куди нею стріляють.
показать весь комментарий
28.08.2024 15:55 Ответить
Нічого на розум не приходе?
показать весь комментарий
28.08.2024 15:57 Ответить
Гадаю, що якби по території Німеччини або Британії рф здійснила таку массовану ракетно-дронову атаку як 26.08.2024 року по території України, то такі рішення з'явились у обох країн протягом 5 хвилин, поки у їх громадян виходив страх з усіх місць тіла!
показать весь комментарий
28.08.2024 16:00 Ответить
а я думаю виразили б потужну стурбованість
показать весь комментарий
28.08.2024 16:48 Ответить
Мне весь этот блудняк напоминает отрывак из старого мультика.
https://www.youtube.com/watch?v=4iLRfL2Intw
показать весь комментарий
28.08.2024 16:45 Ответить
 
 