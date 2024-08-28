Германия и Великобритания не имеют новых решений по снятию ограничений на удары Украины по РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что их страны не принимали никаких новых решений по ограничению на использование оружия, которое они передали Украине.

Об этом Стармер и Шольц сказали на пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Guardian.

У них спросили, обсуждали ли они во время встречи снятие ограничений на оружие, предоставленное Украине, что позволило бы использовать его для ударов по России.

На это Стармер ответил, что "мы поддерживаем Украину, предоставляем ей оружие и оказываем ей поддержку".

При этом он подчеркнул, что "никаких новых или других решений не было принято".

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"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы по применению оружия по вполне очевидным причинам, но никаких новых решений не было сделано", - отметил глава британского правительства.

Шольц добавил, что Германия является одним из крупнейших сторонников Украины в Европе и собирается продолжать эту поддержку.

"Что касается поставок оружия, то никаких новых решений со стороны Германии нет", - резюмировал канцлер Германии.

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