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Новини
2 002 22

Німеччина та Британія не мають нових рішень щодо зняття обмежень на удари України по РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що їхні країни не ухвалювали жодних нових рішень щодо обмеження на використання зброї, яку вони передали Україні.

Про це Стармер і Шольц сказали на пресконференції в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Guardian.

У них запитали, чи обговорювали вони під час зустрічі зняття обмежень на зброю, надану Україні, що дозволило б використовувати її для ударів по Росії.

На це Стармер відповів, що "ми підтримуємо Україну, надаємо їй зброю і надаємо їй підтримку".

При цьому він наголосив, що "ніяких нових або інших рішень не було ухвалено".

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"Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо застосування зброї з цілком очевидних причин, але ніяких нових рішень не було зроблено", - зазначив глава британського уряду.

Шольц додав, що Німеччина є одним з найбільших прихильників України в Європі й збирається продовжувати цю підтримку.

"Що стосується постачань зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає", - резюмував канцлер Німеччини.

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Автор: 

Велика Британія (5563) Німеччина (7335) зброя (7442) Шольц Олаф (1135) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+13
Тобто фактично Німечина та Британія разом зі Штатами знов не схотіли завадити москалям вбивати українських дітей по всій Україні, хоча таке рішення не коштувало б ані цента додаткових грошей для союзників.
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28.08.2024 15:46
+11
після закінчення війни, Україна має бути найбільш озброєнною країною на континенті, відновити ядерний потенціал, повиходити з усіх безглуздих миролюбивих ассоціацій, переглянути свою конституцію де має бути прописані усі речі що роблять захист кордонів, боротьбу з корупцією та відповідальність влади приоритетом, а також унеможливлять відбудову авторитарних бульбашок для нових наполеончиків аля Зеленський.
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28.08.2024 15:47
+9
Зате у "вісі зла" нових рішень - хоч дупою їж.
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28.08.2024 15:46
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І чого у вас тіко нема: і того нема, і цього нема!
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28.08.2024 15:43 Відповісти
Але ж якi ви бравi особливо в промовах.
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28.08.2024 15:44 Відповісти
Зате у "вісі зла" нових рішень - хоч дупою їж.
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28.08.2024 15:46 Відповісти
Тобто фактично Німечина та Британія разом зі Штатами знов не схотіли завадити москалям вбивати українських дітей по всій Україні, хоча таке рішення не коштувало б ані цента додаткових грошей для союзників.
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28.08.2024 15:46 Відповісти
Тобто все дозволено
От тільки кодла Єрмака ніколи не буде бити по партнерах
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28.08.2024 15:51 Відповісти
Навіщо так себе дурити? Якщо ви не помітили, йдеться не про дозволи на корпоративах у лазні.
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28.08.2024 16:03 Відповісти
Саме так, тому навіщо хтось приплітає руду підстрелену шістку путіна - не зрозуміло?
Доречі, як тобі його істерика нещодавна , коли він телефонував у прямі ефіри каналам
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28.08.2024 16:28 Відповісти
Там обоє - рябоє. В кожного додіка - своя методіка.
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28.08.2024 16:32 Відповісти
після закінчення війни, Україна має бути найбільш озброєнною країною на континенті, відновити ядерний потенціал, повиходити з усіх безглуздих миролюбивих ассоціацій, переглянути свою конституцію де має бути прописані усі речі що роблять захист кордонів, боротьбу з корупцією та відповідальність влади приоритетом, а також унеможливлять відбудову авторитарних бульбашок для нових наполеончиків аля Зеленський.
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28.08.2024 15:47 Відповісти
Щоб не було "наполеончиків", треба позбутися "рокфеллерів" та "ротшильдів".
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28.08.2024 15:50 Відповісти
а чим тобі капіталізм не подобається? в соціалізм знову захотілося?
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28.08.2024 15:51 Відповісти
Мені не подобаються олігархи - кримінальники, які оголосили себе "капіталістами".
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28.08.2024 15:57 Відповісти
так цими будуть займатися незалежні антикорупційні органи.
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28.08.2024 16:02 Відповісти
таких вже аж три чи чотири у нас 😂
усі катаються на лєксусах та живуть у кончі
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28.08.2024 16:47 Відповісти
«Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія» (популярна скорочена назва «Утопія») - твір англійського письменника https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%80 Томаса Мора , в якому тодішньому європейському суспільству протиставляється ідеальне суспільство.
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28.08.2024 16:48 Відповісти
От саме розуміючи це, умовний захід не квапиться з остаточною перемогою України.
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29.08.2024 09:03 Відповісти
Шольц ковбаса. Де Борис Джонсонюк?
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28.08.2024 15:51 Відповісти
потрібно закупляти зброю в китаї та північні кореї, їм всеодно куди нею стріляють.
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28.08.2024 15:55 Відповісти
Нічого на розум не приходе?
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28.08.2024 15:57 Відповісти
Гадаю, що якби по території Німеччини або Британії рф здійснила таку массовану ракетно-дронову атаку як 26.08.2024 року по території України, то такі рішення з'явились у обох країн протягом 5 хвилин, поки у їх громадян виходив страх з усіх місць тіла!
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28.08.2024 16:00 Відповісти
а я думаю виразили б потужну стурбованість
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28.08.2024 16:48 Відповісти
Мне весь этот блудняк напоминает отрывак из старого мультика.
https://www.youtube.com/watch?v=4iLRfL2Intw
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28.08.2024 16:45 Відповісти
 
 