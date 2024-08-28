Німеччина та Британія не мають нових рішень щодо зняття обмежень на удари України по РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що їхні країни не ухвалювали жодних нових рішень щодо обмеження на використання зброї, яку вони передали Україні.
Про це Стармер і Шольц сказали на пресконференції в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Guardian.
У них запитали, чи обговорювали вони під час зустрічі зняття обмежень на зброю, надану Україні, що дозволило б використовувати її для ударів по Росії.
На це Стармер відповів, що "ми підтримуємо Україну, надаємо їй зброю і надаємо їй підтримку".
При цьому він наголосив, що "ніяких нових або інших рішень не було ухвалено".
"Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо застосування зброї з цілком очевидних причин, але ніяких нових рішень не було зроблено", - зазначив глава британського уряду.
Шольц додав, що Німеччина є одним з найбільших прихильників України в Європі й збирається продовжувати цю підтримку.
"Що стосується постачань зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає", - резюмував канцлер Німеччини.
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От тільки кодла Єрмака ніколи не буде бити по партнерах
Доречі, як тобі його істерика нещодавна , коли він телефонував у прямі ефіри каналам
усі катаються на лєксусах та живуть у кончі
https://www.youtube.com/watch?v=4iLRfL2Intw