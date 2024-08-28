Велика Британія та Німеччина підпишуть нову оборонну угоду, яка передбачає допомогу Україні

Велика Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, що передбачає надання військової допомоги Україні. Обидві країни підтвердили своє зобов'язання підтримувати країну стільки, скільки буде необхідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу, 28 серпня, прибув до Берліну, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Вони обговорили новий договір між двома країнами, в основі якого лежить оборонна угода щодо України.

На спільній пресконференції Стармер сказав, що нова угода розширює велике оборонне співробітництво між Великобританією та Німеччиною, щоб країни разом "протистояли загрозам нестабільного світу".

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Це, звичайно, означає спільну рішучість відстоювати безпеку нашого народу та ширшого європейського континенту - і це починається з нашої непохитної підтримки України", - наголосив прем'єр Британії.

За його словами, Британія та Німеччина як країни Європи, які зробили найбільший внесок у військові зусилля України, і як країни з найбільшими витратами на оборону серед європейських країн НАТО, "надто добре знають своє зобов'язання перед українським народом, який воює не лише для того, щоб захистити себе, але і для всіх людей в Європі".

"Сьогодні ми підтвердили наше зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Стармер.

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