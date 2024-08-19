Прем’єр Британії залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України, - речник Стармера

В британському уряді заявили, що підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про уповільнення лідерства Лондона.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У відеозверненні 17 серпня Зеленський заявив, що упродовж усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".

Коментуючи цю заяву заяву речник глави британського уряду наголосив, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

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"Що стосується нашої підтримки, знову ж таки, вона є непохитною", - запевнив речник Стармера.

Водночас він додав, що позиція уряду Британії щодо використання Україною ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.