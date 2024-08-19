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Прем’єр Британії залишається абсолютно рішучим у своїй підтримці України, - речник Стармера

Володимир Зеленський та Кір Стармер 

В британському уряді заявили, що підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про уповільнення лідерства Лондона.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У відеозверненні 17 серпня Зеленський заявив, що упродовж усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".

Коментуючи цю заяву заяву речник глави британського уряду наголосив, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

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"Що стосується нашої підтримки, знову ж таки, вона є непохитною", - запевнив речник Стармера.

Водночас він додав, що позиція уряду Британії щодо використання Україною ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.

Автор: 

Велика Британія (5563) Зеленський Володимир (23727) допомога і підтримка (1158) Стармер Кір (184)


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От хамло криворогате..

Дяка Британії!
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19.08.2024 16:17 Відповісти
Ага. Рішуче не дозволяє бити ракетами по кацапстану. На США з"їзджає. А там ще одні рішучі.
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19.08.2024 16:17 Відповісти
Вся рішучість впирається в "ескалацию". А "ескалация" це ні що інше як переїминовані "червоні прапорци" визначенні ху.лом для Західу.
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19.08.2024 17:22 Відповісти
Усі вони рішучі. Якби не оглядалися на Штати, то були б набагато більше "рішучі"...
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19.08.2024 16:19 Відповісти
Перекидають "рішучість" з руки в руку - як розпечені жарини
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19.08.2024 16:23 Відповісти
Аха, беременны, но слегка...
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19.08.2024 16:44 Відповісти
 
 