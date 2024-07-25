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Необхідно озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив подальшу підтримку України, а також погодився з необхідністю озброїти її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press (AP).

"Я цілком згоден з необхідністю озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО", - сказав Стармер лідеру опозиції Ріші Сунаку  під час щотижневої сесії "Запитання до прем'єр-міністра" в британському парламенті 

Зазначимо, що це була перша сесія після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах.

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Нагадаємо, на початку липня новим прем'єр-міністром Великої Британії було призначено Кіра Стармера.

Автор: 

НАТО (6426) Україна (5868) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+6
Зброя без дозволу на застосування - ніщо!!!
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25.07.2024 07:29
+5
Для стратегії " зупинити путіна в Україні" - саме то!
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25.07.2024 07:34
+5
Ви за три роки війни вже могли Україну озброїти так, щоб вона ще у 22 році вигнала кацапню. А ви тільки *******, цілячи зброю по краплині, щоб нашими людьми фронти закидувати. Йдіть вже до біса з вашою лицемірною брехнею, нам зеленої сцянини і від шобли своєї вистачає!
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25.07.2024 09:21
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Зброя без дозволу на застосування - ніщо!!!
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25.07.2024 07:29 Відповісти
Принаймні ми можем захиститись... знищити московію лише силами українців на жаль не вийде, мало нас.
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25.07.2024 07:34 Відповісти
Кац предлагает сдаться?
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25.07.2024 07:47 Відповісти
Для стратегії " зупинити путіна в Україні" - саме то!
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25.07.2024 07:34 Відповісти
What does he mean by "set it on the path to NATO membership"? Ukraine is already on this path, and, more specifically, on the bridge.
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25.07.2024 09:07 Відповісти
для цього потрібно спочатку ув'язнити зеленського і його шоблу.
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25.07.2024 09:10 Відповісти
А вони тут до чого? Не будуть вони робити за вас таку роботу. Вперед на Банкову!
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25.07.2024 09:19 Відповісти
я не писав хто буде садити цих зелених гандонів. Я би із задоволенням це зробив, але армія поза політикою і зараз немає часу позбавлятися від українських гнид, бо атакують москальські вощі.
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25.07.2024 10:05 Відповісти
Суходрочка
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25.07.2024 09:10 Відповісти
Ви за три роки війни вже могли Україну озброїти так, щоб вона ще у 22 році вигнала кацапню. А ви тільки *******, цілячи зброю по краплині, щоб нашими людьми фронти закидувати. Йдіть вже до біса з вашою лицемірною брехнею, нам зеленої сцянини і від шобли своєї вистачає!
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25.07.2024 09:21 Відповісти
США вже озброїли Україну ленд-лізом .котрий відмінили...
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25.07.2024 09:29 Відповісти
Та нащо ці розмови? Це очевидне, факти давай, Great British
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25.07.2024 09:32 Відповісти
Як ви це гниле зе-шобло поставитие на шлях до НАТО, якщо це кінець їхнього царствування над розкраданням держави.
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25.07.2024 10:05 Відповісти
 
 