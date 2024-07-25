Необхідно озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив подальшу підтримку України, а також погодився з необхідністю озброїти її.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press (AP).
"Я цілком згоден з необхідністю озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО", - сказав Стармер лідеру опозиції Ріші Сунаку під час щотижневої сесії "Запитання до прем'єр-міністра" в британському парламенті
Зазначимо, що це була перша сесія після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах.
Нагадаємо, на початку липня новим прем'єр-міністром Великої Британії було призначено Кіра Стармера.
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