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Новини
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Сунак запитав нового прем’єра Стармера, чи тиснув той на Шольца щодо надання Taurus для України

Сунак спитав нового прем’єра, чи тиснув той на Шольца щодо надання Taurus для України

Експрем’єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак запитав у свого наступника Кіра Стармера, чи порушував він у розмові з канцлером ФРН Олафом Шольцем необхідність надання Україні далекобійної зброї.

Цим політик поцікавився під час першої сесії запитань до нового голови уряду, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сунак подякував новому прем'єру Британії Стармеру за збереження "міжпартійного консенсусу у важливих питаннях зовнішньої політики", зокрема щодо підтримки України.

Він наголосив, що Британія послідовно була першою державою, яка постачала Україні нові види озброєнь, зокрема далекобійну зброю. Сунак зазначив, що ця зброя показала свою ефективність в регіоні Чорного моря.

"Ці рішення непрості. І я був вдячний прем’єр-міністру за підтримку цих рішень, коли я був в уряді. І, перебуваючи в опозиції, я готовий його так само підтримувати", - наголосив експрем’єр Британії.

Також Сунак заявив про важливу роль Британії як країни, що заохочує союзників "наслідувати наш приклад і надавати нові види озброєнь". У контексті згадки про нещодавню зустріч Кіра Стармера та канцлера Німеччини Олафа Шольца, Сунак поцікавився, чи порушив британський прем'єр у розмові зі своїм німецьким колегою необхідність надання Україні далекобійної зброї.

"Я впевнений, що він (Стармер, - ред.) подякував за значну допомогу із засобами протиповітряної оборони, яку Німеччина надає Україні. Але чи порушив він у розмові з ним можливість постачання Україні далекобійної зброї, яку Британія, США та Франція вже надали?", - запитав політик.

Стармер відповів, що на полях саміту НАТО порушував питання про збільшення підтримки Україні з усіма союзниками.

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"І у своїх виступах я також заохочував усіх наших союзників надати Україні ще більшу підтримку, наскільки вони можуть це робити. Цей меседж сприйняли схвально. На Північноатлантичній раді була єдність у цьому питанні, і це те, що ми робимо і маємо робити", - відповів очільник британського уряду.

Як відомо, Британія та Франція, як відомо, першими надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow, слідом за ними постачання далекобійних ATACMS розблокували США. 

Раніше повідомлялося, що завдяки далекобійній зброї Україна здатна досягти будь-якого куточка тимчасово окупованого Криму.

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Автор: 

Німеччина (7327) зброя (7439) Шольц Олаф (1135) Сунак Ріші (183) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+4
а Шольц не питав Сунака, а на які платформи ми ті "тауруси" зможемо чіпляти? Нам ті "тауруси" шо мертвому припарка. Просто дозвольте бити по теріторії рф всією тією зброєю, яку ви нам надали на даний момент.
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24.07.2024 19:55
+1
Сунак запитав нового прем'єра Стармера, чи тиснув той на Шольца

Той каже, що ні, але з Шольца полізла коричнева паста.
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24.07.2024 19:33
+1
Сцикотно. А літаки тим більше.
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24.07.2024 19:34
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Сунак запитав нового прем'єра Стармера, чи тиснув той на Шольца

Той каже, що ні, але з Шольца полізла коричнева паста.
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24.07.2024 19:33 Відповісти
Сцикотно. А літаки тим більше.
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24.07.2024 19:34 Відповісти
Стільки шуму через ракети які ніяк не впливають на війну. У Європи є що-небудь крім цих Taurus і Storm Shadow? Як музейні експонати.
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24.07.2024 19:37 Відповісти
Чим збиралася воювати бутафорське НАТО?
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24.07.2024 19:41 Відповісти
брити не їдять ліверну ковбасу.
брити ******* фіш-енд-чіпс.
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24.07.2024 19:43 Відповісти
а Шольц не питав Сунака, а на які платформи ми ті "тауруси" зможемо чіпляти? Нам ті "тауруси" шо мертвому припарка. Просто дозвольте бити по теріторії рф всією тією зброєю, яку ви нам надали на даний момент.
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24.07.2024 19:55 Відповісти
Платформа знайдеться. А ось Тауруси Шольц не дасть. Бо « Путлер ферштейн»…
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24.07.2024 22:39 Відповісти
не знайдеться аж допоки у нас не з'являться JAS 39 Gripen. Три інші платформи нам не світять взагалі. Тема "таурусів" - димова завіса, яка відволікає від реальної проблеми надання дозволу бити західною зброєю у глибину теріторії рф.
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24.07.2024 22:45 Відповісти
Швець нещодавно повідомляв, що брити, французи та німці швидко модифікують нову ракету на базі дальнобійної ракети ВМС Франції. Так що Тауруси, яких у німців більше 100 штук, для німців неначасі. А Сунак, як потомок босоногого миролюбця Ганді, не надто спішив робити союз трьох.
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24.07.2024 22:43 Відповісти
Мы спросили у электрика Петрова--- ты зачем на шею прицепил тот провод? Ничего электрик наш не отвечал --- только ветер труп его качал.... . Из раннего.
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24.07.2024 23:54 Відповісти
 
 