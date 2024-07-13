УКР
Україна здатна досягти ракетами будь-якого куточка Криму, - NYT

Україна здатна досягти ракетами будь-якого куточка Криму, - NYT

Завдяки високоточним ракетами американського виробництва Україна здатна досягти будь-якого куточка тимчасово окупованого Криму.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Американські журналісти зазначають, що тривалий час країна-агресорка Росія обстрілювала Україну з тимчасово окупованого Криму. Однак тепер, як зазначає видання, "ракети все частіше летять в обох напрямках".

"Україна, озброєна високоточними ракетами американського виробництва, здатна досягти будь-якого куточка Криму", - йдеться у матеріалі.

NYT пише, що Україна має намір зруйнувати критичну базу росіян, завдяки якій вони ведуть війну, використовуючи півострів як плацдарм для повітряних бомбардувань. Потенційними цілями ЗСУ стануть аеродроми, протиповітряна оборона та логістичні центри росіян.

Високопоставлений американський чиновник, який уважно стежить за війною, сказав, що Україна "дуже ефективно" використовує поставлені США ракети великої дальності.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Україна має достатньо ATACMS, щоб продовжувати удари по військових цілях росіян у Криму, додавши, що боєприпаси поповнюються на постійній основі.

Читайте також: США та Україна обговорюють можливість розширення дозволу на застосування американської зброї по території РФ, - заступник помічника держсекретаря США Сміт

Не називаючи точних цифр, чиновник сказав, що США надсилають "десятки" ракет, але не "сотні".

Удари по Криму можуть змусити Москву перемістити частину військових літаків з півострова "або ризикувати втратою нових літаків", цитує NYT британську розвідку.

Водночас у NYT вважають, що удари по Криму "навряд чи матимуть великий вплив на лінію фронту", але ATACMS можуть вплинути на те, де саме Росія буде розгортати деякі найбільш цінні для неї засоби ППО для захисту критичної військової інфраструктури.

Читайте також: Україна успішно застосувала надані ракети ATACMS у Криму, знищивши російські ЗРК, командні пункти та аеродроми, - Кірбі

Топ коментарі
+4
Зараз ціль № 1 - це Приморсько-Ахтарськ на Азовському узбережжі рашки. Саме звідки летить левова доля Шахедів на українські населені пункти. Але дозволу нема це лайно роздовбати.
показати весь коментар
13.07.2024 23:33 Відповісти
+3
Крим-це Україна. Як на рахунок лупити по засрашкі? Ні? Балаболи. Сцикуни. Маніпулятори.
показати весь коментар
13.07.2024 23:07 Відповісти
+2
а можно ********* однією ракетою у куточок авіабази Халіно? Чи бабушкадєдушка сказала на потом (після виборів)?
показати весь коментар
13.07.2024 23:12 Відповісти
Если б они были "сцыкуни", ВСУ сейчас воевали бы Максимами на тачанках. Сцыкуны те ухилянты, которые здесь изо дня в день мечут гавно на вентилятор.
показати весь коментар
14.07.2024 00:00 Відповісти
...при этом ещё и находясь в США.
показати весь коментар
14.07.2024 11:43 Відповісти
Але ж у противагу цьому, в Україні, в Урядовому кварталі, на посадах з 2019 року офіційно сиділа до 21 травня ц.р., група дивних осіб, під назвою ОПУ!! Туму Україна і має такі результати, але це ще добре, бо Захисники України, недопустити параду рашистів за три дні !
показати весь коментар
13.07.2024 23:08 Відповісти
NYT - рупор неназваних високопоставлених американських сцикунів.
показати весь коментар
13.07.2024 23:20 Відповісти
Ми можемо, ми будемо, шапками закидаємо..., а віз і нині там...
показати весь коментар
14.07.2024 10:05 Відповісти
TNYT забула написати наприкінці: "RUN, FUCKING KASSABS!!!" 😡
показати весь коментар
14.07.2024 13:03 Відповісти
Никак не пойму. Нах любая точка с Крыма откуда обстрелы идут. Но судя по новостям взлёты идут с энгельса, саваслейки... Давно это Крымом стало?
показати весь коментар
14.07.2024 17:33 Відповісти
 
 