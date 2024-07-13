Україна здатна досягти ракетами будь-якого куточка Криму, - NYT

Завдяки високоточним ракетами американського виробництва Україна здатна досягти будь-якого куточка тимчасово окупованого Криму.

Про це пише видання The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Американські журналісти зазначають, що тривалий час країна-агресорка Росія обстрілювала Україну з тимчасово окупованого Криму. Однак тепер, як зазначає видання, "ракети все частіше летять в обох напрямках".

"Україна, озброєна високоточними ракетами американського виробництва, здатна досягти будь-якого куточка Криму", - йдеться у матеріалі.

NYT пише, що Україна має намір зруйнувати критичну базу росіян, завдяки якій вони ведуть війну, використовуючи півострів як плацдарм для повітряних бомбардувань. Потенційними цілями ЗСУ стануть аеродроми, протиповітряна оборона та логістичні центри росіян.

Високопоставлений американський чиновник, який уважно стежить за війною, сказав, що Україна "дуже ефективно" використовує поставлені США ракети великої дальності.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Україна має достатньо ATACMS, щоб продовжувати удари по військових цілях росіян у Криму, додавши, що боєприпаси поповнюються на постійній основі.

Не називаючи точних цифр, чиновник сказав, що США надсилають "десятки" ракет, але не "сотні".

Удари по Криму можуть змусити Москву перемістити частину військових літаків з півострова "або ризикувати втратою нових літаків", цитує NYT британську розвідку.

Водночас у NYT вважають, що удари по Криму "навряд чи матимуть великий вплив на лінію фронту", але ATACMS можуть вплинути на те, де саме Росія буде розгортати деякі найбільш цінні для неї засоби ППО для захисту критичної військової інфраструктури.

