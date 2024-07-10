США та Україна обговорюють можливість розширення дозволу на застосування американської зброї по території РФ, - заступник помічника держсекретаря США Сміт
США та Україна ретельно працюють над питанням застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.
Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми й надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", - зазначив він.
Він додав, що у США "найрішучішим чином" засуджують атаки Росії на цивільне населення.
"І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", - запевнив він.
Також представник Держдепу розповів, що США "ретельно та тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам".
"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", – додав Сміт.
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https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл.), 160 км від кордону
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https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
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https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
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Ну що ще обговорювати .?
Навіщо американці малюють собі якісь додаткові червоні лінії - хз .
хоча багато тут вже конспірологіі ходить що пропустили їх навмисне , але зрештою отакі от справи
А ракети не могли пропустити навмисно , я в це не вірю . Нехай там - зрадники у владі могли на це погодитись , але звичайні військові , які сидять за пультом систем ППО , і чиї родичі живуть у самому Києві цього б не зробили .
Там причин може бути - тисячі , навіть якісь зовсім дріб'язкові ,, може наприклад - в той момент якась мікросхемка згоріла і все , вся система дала збій .
можливість дозволу на розширення обговорення.
обговорюють розширення можливостей на дозвіл.
розширяють аспекти обговорення можливостей дозволу.
дозвіл на розширення можливостей обговорення.
На слідуючий день Україна має нанести удари ракетами по цим літакам, по місцям де вони базуються, і знищити ці літаки.
Є ж супутникові знімки де ці літаки стоять.
Дозволяє ж Британія бити своїми ракетами по росії.