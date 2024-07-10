США та Україна обговорюють можливість розширення дозволу на застосування американської зброї по території РФ, - заступник помічника держсекретаря США Сміт

США та Україна ретельно працюють над питанням застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми й надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", - зазначив він.

Він додав, що у США "найрішучішим чином" засуджують атаки Росії на цивільне населення.

"І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", - запевнив він.

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Також представник Держдепу розповів, що США "ретельно та тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам".

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", – додав Сміт.

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