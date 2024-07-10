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Новини Війна
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США та Україна обговорюють можливість розширення дозволу на застосування американської зброї по території РФ, - заступник помічника держсекретаря США Сміт

ATACMS

США та Україна ретельно працюють над питанням застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми й надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", - зазначив він.

Він додав, що у США "найрішучішим чином" засуджують атаки Росії на цивільне населення.

"І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", - запевнив він.

Читайте: Зеленський просить США зняти всі обмеження на удари по авіабазах у Росії: Це дасть негайний результат, чекаємо на цей крок

Також представник Держдепу розповів, що США "ретельно та тісно співпрацюють з українськими колегами, щоб адаптувати та налаштувати допомогу у сфері безпеки та керівні принципи, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам".

"Ці дискусії тривають. Я не хочу "телеграфувати" будь-які наші удари росіянам, але ми ретельно працюємо з Україною над цим критичним питанням і продовжуватимемо тісно співпрацювати", – додав Сміт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО та зброю на тлі російської атаки

Автор: 

зброя (7543) США (23449)


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Топ коментарі
+11
всього десять авіабаз!! Please!!!!

https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл.), 160 км від кордону
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
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10.07.2024 21:34 Відповісти
+4
Делать надо просто. На американской баллистике нарисовать "Сапсан". И нам будет приятно, и с Дерьмака с Янелохом, которые их в асфальт закатали, Ху#ло очередную звёздочку снимет.
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10.07.2024 21:33 Відповісти
+4
Вселенський СУД ,обговорює дозвіл жертві дряпатися, кусатися і використовувати палку
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10.07.2024 21:35 Відповісти
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Що знову? Вранці що дають дозвіл,а вечером, що тільки обговорення. Може просто промовчати і чекати результат десь під мацквою
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10.07.2024 21:28 Відповісти
Делать надо просто. На американской баллистике нарисовать "Сапсан". И нам будет приятно, и с Дерьмака с Янелохом, которые их в асфальт закатали, Ху#ло очередную звёздочку снимет.
показати весь коментар
10.07.2024 21:33 Відповісти
всього десять авіабаз!! Please!!!!

https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл.), 160 км від кордону
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
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10.07.2024 21:34 Відповісти
і всі ці бази охороняє особисто дід байден своїми тупими заборонами...
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10.07.2024 21:38 Відповісти
перший рубіж тримає Кірбі з Саливоном. Ну, і ще пів-десятка нам не відомих більш мілких радників нашептують діду страхи на ніч.
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10.07.2024 21:42 Відповісти
А чому так уперлися в американців? . У вас на лежать "шторм-шадів" і їх не використовуєте .... треба комусь ручку позолотити? . Ці далекобійні ракти летять до 500 км. ..... що діється у вищих ешалонах влади? Англійці не перешкоджають використовувати вам віддану озброєння... ! ! !.
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11.07.2024 07:07 Відповісти
Валєра, ти? Перелогінься, бо палишся.
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11.07.2024 07:11 Відповісти
Вселенський СУД ,обговорює дозвіл жертві дряпатися, кусатися і використовувати палку
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10.07.2024 21:35 Відповісти
..Та що тут обговорювати .? Ну яка різниця де падає ATACMS , у Білгороді чи у Воронєжі ? І те і інше - територія паРаші ,, американська зброя її вже обстрілювала , а значить - червоні лінії ***** вже порушені , і ніякого ядрьоного удару по США не сталося .
Ну що ще обговорювати .?
Навіщо американці малюють собі якісь додаткові червоні лінії - хз .
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10.07.2024 21:37 Відповісти
По Америці ясне діло не вдарять. А от ракети що сипалися на Київ 8 числа можуть бути з ядерною бч 5 клт ...
хоча багато тут вже конспірологіі ходить що пропустили їх навмисне , але зрештою отакі от справи
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10.07.2024 21:43 Відповісти
Вони вже 2,5 роки - можуть бути з ядерною бч . Перший раз вони могли бути коли було знищено кацапський крейсер . Тоді вся кремлівська свиноферма волала не своїм голосом про те що - всьо , червона лінія для нанесення ядерного удару перейдена , хахли тікайтє хто куди . Потім були мости , Крим і багато чого іншого . І що ? А в отвєт як і раніше - нікуя . Тому що ***** теж сцикло неабияке , хоч і розводить понти .
А ракети не могли пропустити навмисно , я в це не вірю . Нехай там - зрадники у владі могли на це погодитись , але звичайні військові , які сидять за пультом систем ППО , і чиї родичі живуть у самому Києві цього б не зробили .
Там причин може бути - тисячі , навіть якісь зовсім дріб'язкові ,, може наприклад - в той момент якась мікросхемка згоріла і все , вся система дала збій .
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10.07.2024 22:05 Відповісти
Військові безумовно будуть збивати, але їх могли передисколувати у заздалегіть "зручні місця"
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10.07.2024 22:29 Відповісти
обговорюють можливість розширення дозволу.

можливість дозволу на розширення обговорення.

обговорюють розширення можливостей на дозвіл.

розширяють аспекти обговорення можливостей дозволу.

дозвіл на розширення можливостей обговорення.
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10.07.2024 21:48 Відповісти
Обсуждают возможности.... А в это время, час назад взлетел носитель ,Кинжалов, и вчера тоже летал взлетал, и месяц назад и год. И завтра взлетит. Нам пора вслух обьявить потери мирных людей в этой войне. Начиная с 1 марта 2014г. И по военным тоже пора. Нужны абсолютные факты и нам конечно. Мы подошли к черте невозврата. На официальном уровне стоит поднять вопрос в переговорах с Западом о востановлении статуса страны с ЯО. Для начала. Это не изготовление яо. У нас оно было. Мы его отдали по схеме предложеной нам, но не по нашей схеме. Согласились на все параграфы. Имеем право денонсировать те договорёности и условия. Они ведь абсолютно не сработали. Мы только их выполнили. Остальные нет. Завтра и это будет поздно. Иран и сев корея ведь не спрашивали. Оно у них просто есть. И войны там нет. А у нас есть война и с марта 2014 г. Уже 10 лет полных.
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10.07.2024 21:55 Відповісти
До конца 2024 года подойдут к решению , что *** .. мешало три месяца назад , пол года ? Третий год война...
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10.07.2024 21:57 Відповісти
Так Англія дозволила бити і вже давно. Але чомусь не бьють
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10.07.2024 22:09 Відповісти
Сколько можно это обсуждать? Сколько еще больниц должно быть разрушено и сколько людей еще должно погибнуть, чтобы принять очевидные решения в пользу жертвы агрессии?
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10.07.2024 22:20 Відповісти
злетіли російські ту-95 і міг-31, випустили ракети по Україні, попали в дитячу лікарню.
На слідуючий день Україна має нанести удари ракетами по цим літакам, по місцям де вони базуються, і знищити ці літаки.
Є ж супутникові знімки де ці літаки стоять.
Дозволяє ж Британія бити своїми ракетами по росії.
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10.07.2024 22:24 Відповісти
Рівень обговорення - заступник помічника секретаря.
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11.07.2024 00:02 Відповісти
Повторюю: А чому так уперлися в американців? . У вас на складах лежать "шторм-шадів" і їх не використовуєте .... треба комусь ручку позолотити? . Ці далекобійні ракети летять до 500 км. ..... що діється у ваших вищих ешалонах влади? Англійці не перешкоджають використовувати вам віддану озброєння... ! ! !.
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11.07.2024 07:10 Відповісти
 
 