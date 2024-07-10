Зеленський просить США зняти всі обмеження на удари по авіабазах у Росії: Це дасть негайний результат, чекаємо на цей крок

Україна закликає США дозволити завдавати ударів по російській авіації на території РФ, що дозволить захистити територію нашої країни від ударів КАБами.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як приклад, голова держави згадав Харків і рішення США, яке зупинило наступ росіян і постійні удари по місту.

"У травні-червні ми досягли значної перемоги, ми зупинили російське просування на Харків, друге за величиною українське місто яке розташовано близько до російського кордону. Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову, але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, і всім в конгресі хто допомагав.

Цей російський наступ захлинувся і ми відштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів", - заявив Зеленський.

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Зняття всіх обмежень на удари України по РФ

Він зазначив, що якщо зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати літаки РФ на території Росії, це дозволить Україні захистити інші міста.

Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок", - сказав Володимир Зеленський.

Також голова держави зазначив, що Україна може значно обмежити російські дії на півдні і витіснити росіян, якщо США допоможуть із далекобійними спроможностями.

"І ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство допоможе нам нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму. І ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, і всі ці кроки посилять нас, як сьогодні. Унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п'ять систем ППО Patriot та дюжин інших, і також пріоритизувати протиповітряні перехоплювачі Україні. Український народ вдячний за це", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент України заявив про необхідність лідерства, яке діє щодня.

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"Тепер ми потребуємо власне цього - лідерства, яке не чекає на жоден листопад (мається на увазі вибори президента США. - Ред.), але діє, діє зараз, діє кожного дня, сильно, щоб наші вороги такі, як Путін, боялися нас", - сказав президент.

Що передувало?

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що політика США щодо ударів ЗСУ по території РФ американською зброєю не змінилася.

Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ у відповідь на ракетні атаки.

Раніше повідомлялося із посиланням на Зеленського, що, скориставшись паузою у допомозі від США, Путін хотів швидко окупувати Харків.