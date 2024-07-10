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Новини Війна
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Зеленський просить США зняти всі обмеження на удари по авіабазах у Росії: Це дасть негайний результат, чекаємо на цей крок

Зеленський та Байден

Україна закликає США дозволити завдавати ударів по російській авіації на території РФ, що дозволить захистити територію нашої країни від ударів КАБами.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як приклад, голова держави згадав Харків і рішення США, яке зупинило наступ росіян і постійні удари по місту.

"У травні-червні ми досягли значної перемоги, ми зупинили російське просування на Харків, друге за величиною українське місто яке розташовано близько до російського кордону. Російській армії було наказано піти в зону нанесення артилерійського ураження по Харкову, але сміливість наших чоловіків та жінок, а також американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, і всім в конгресі хто допомагав.

Цей російський наступ захлинувся і ми відштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів", - заявив Зеленський.

Читайте також: США встановили обмеження на удари по території РФ - можна бити на глибину не більше 100 км, - The Washington Post

Зняття всіх обмежень на удари України по РФ

Він зазначив, що якщо зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати літаки РФ на території Росії, це дозволить Україні захистити інші міста.

Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок", - сказав Володимир Зеленський.

Також голова держави зазначив, що Україна може значно обмежити російські дії на півдні і витіснити росіян, якщо США допоможуть із далекобійними спроможностями.

"І ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське лідерство допоможе нам нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму. І ми говоримо про це з усіма нашими партнерами, і всі ці кроки посилять нас, як сьогодні. Унікальне рішення США та партнерів надати Україні додаткових п'ять систем ППО Patriot та дюжин інших, і також пріоритизувати протиповітряні перехоплювачі Україні. Український народ вдячний за це", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент України заявив про необхідність лідерства, яке діє щодня.

Також читайте: США не планують скасовувати обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб території РФ, - Кірбі

"Тепер ми потребуємо власне цього - лідерства, яке не чекає на жоден листопад (мається на увазі вибори президента США. - Ред.), але діє, діє зараз, діє кожного дня, сильно, щоб наші вороги такі, як Путін, боялися нас", - сказав президент.

Що передувало?

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що політика США щодо ударів ЗСУ по території РФ американською зброєю не змінилася.

Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, Україна працює над дозволом США бити по аеродромах на території РФ у відповідь на ракетні атаки.

Раніше повідомлялося із посиланням на Зеленського, що, скориставшись паузою у допомозі від США, Путін хотів швидко окупувати Харків.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) зброя (7543) росія (66144) США (23449)


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Топ коментарі
+12
Байден що забороняє використовувати свої ракети ?
«Громом», «Сапсаном», «Нептуном» розвалити аеродроми!... а?

Що?.. Не можем.. а чому?

Так ото ж.
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10.07.2024 09:20 Відповісти
+9
Який патріотичний, чесний, справедливий Лідор!

@EuroMaydan

Еміне Джапарова, яку Зеленський призначив на початку року постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, допомогла Боголюбову втекти з України.



https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/9/7464840/
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10.07.2024 09:10 Відповісти
+5
все протермінована порада, як і сам зеленський: зажбурляйте авіабази росії асфальтом або яйцями по 17
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10.07.2024 09:24 Відповісти
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Для США ця віина як гра на шахівниці - рашка так а ми так - рашка посилює - відповідь
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10.07.2024 08:59 Відповісти
США у цій війні тільки донори,а ось яку тактику ведення бою вибрала Україна? ЗСУ як окрема держава. Давно потрібно було вирішити проблему ППО і атак на об'єкти ворога,а не чекати на лояльність ворога
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10.07.2024 09:04 Відповісти
Украіна протягує ніжки по одежині
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10.07.2024 09:08 Відповісти
Під мудрим керівництвом зелені, вона вже скоро остаточно ноги протягне.
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10.07.2024 09:44 Відповісти
В мене тільки надія на Захід - шо вони введуть своє правління . суди і збільшуть допомогу - бо зараз в Украіні якиись бедлам
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10.07.2024 09:49 Відповісти
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10.07.2024 09:07 Відповісти
Який патріотичний, чесний, справедливий Лідор!

@EuroMaydan

Еміне Джапарова, яку Зеленський призначив на початку року постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, допомогла Боголюбову втекти з України.



https://www.pravda.com.ua/articles/2024/07/9/7464840/
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10.07.2024 09:10 Відповісти
"нє імєй 100 друзєй, а імєй одну джапарову, постільно!" ))
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10.07.2024 09:14 Відповісти
Значить добробут Джапаровоі підвищився
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10.07.2024 09:16 Відповісти
Вона зараз його чергова дружина. Що не завадило видатному борцуну з олігархами зеленському призначати її, дружину подільника злодія каломойського, призначати на високі посади.
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10.07.2024 09:22 Відповісти
В цьому немає нічого дивного, адже в березні 2024 року 40-річна Джапарова Еміне Айяровна народила дитину від 62-річного Боголюбова. Просто він вирішив їх провідати і вона йому в цьому допомогла. Боголюбов приходиться сандаком сину Ігоря Коломойского. Сандак це той хто тримає дитину коли їй роблять обрізання. Таке дивне відчуття що всі ці «господарі життя» один з одним якось повʼязані..
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10.07.2024 09:41 Відповісти
У вас правильне відчуття, Зеленський, Каломойський, Боголюбов давно і міцно пов'язані між собою спільними злочинами. Зокрема, по Приват банку.
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10.07.2024 09:49 Відповісти
Тільки шо було повідомлення шо Джапарову звільнили з іі посади у Відні - але то таке
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10.07.2024 09:58 Відповісти
Ага. Все, як ******* Лідор з Єрмаком. Спочатку створюють умови для злочинців ( призначають їхніх родичів, шісток ), щоб вони втекли від відповідальності, а потім роблять вигляд, що ОПа ні до чого.
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10.07.2024 10:07 Відповісти
РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya-pislya-obstrilu-ohmatditu-vlashtuvala-v-oon-svyatkovu-vecheryu-z-kotletami-po-kiyivski-2617755.html https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya ... 17755.html

Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?
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10.07.2024 09:13 Відповісти
Іранці зацей час вже би скопіювали атакамси, іскандери та інші ракети родини Х
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10.07.2024 09:15 Відповісти
Доречі в наших спецслужб на руках вже як 2 роки вся документація на Іскандер М
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10.07.2024 09:19 Відповісти
У нас є готовий майже Грім2 треба його випробовувати... це можна робити ударами по орках
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10.07.2024 11:23 Відповісти
Байден що забороняє використовувати свої ракети ?
«Громом», «Сапсаном», «Нептуном» розвалити аеродроми!... а?

Що?.. Не можем.. а чому?

Так ото ж.
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10.07.2024 09:20 Відповісти
Припинити російський терор було б можливо, якби в Україні був нормальний президент.

Вибори
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10.07.2024 11:21 Відповісти
все протермінована порада, як і сам зеленський: зажбурляйте авіабази росії асфальтом або яйцями по 17
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10.07.2024 09:24 Відповісти
Ту-95 може хоч з Сахаліну злітати.
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10.07.2024 09:49 Відповісти
Незрозуміло по цих пір безкарне функціонування авіабаз, з яких злітають літаки бомбити КАБами прикордонні області і і мільйонний Харків, всі прифронтові області і наші позиції на фронті...
Всі ці авіабази знаходяться на відстані ураження MGM-140B ATACMS. Тобто треба всього дюжина ракет, щоби вцілівші борти піднялись у повітря і перелетіли на інші АБ на відстань від кордону чи ЛБЗ на 400+ км. Це значно би полегшило ситуацію на фронті і у прикордонних областях, зокрема у самому Харкові та області. Всього дюжина ракет, навіть ще вистачило би на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл., 160 км від кордону), звідки і сьогдні запускали шахеди по Рівенщині.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару
Але замість цього наші головні партнери малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. Осзвучуючи таку страксячу позицію ротом Кірбі та інших Саливанів, США тільки підтримують страхи західного світу, і додають ще більше зухвалості агресору, який вже не бачить берегів. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то після можливого обрання трампа ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
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10.07.2024 09:50 Відповісти
Зеленський і його шайка рашистських агентів настільки "надійно" загробили українську ракетну програму, що навіть сьогодні Україна не здатна виробити навіть одиниці власної ракетної зброї.
І тепер це зелене мурло гундосить до США - дозвольте стрільнути. Зелені паскуди...
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10.07.2024 10:05 Відповісти
У меня есть лучше план.
Все украинцы выезжают за границу, и Америка возвращает на территорию Украины ядерное оружие, с носителями.
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10.07.2024 11:15 Відповісти
Всі не виїдуть. А от мами з малолітніми дітьми - так.
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10.07.2024 11:24 Відповісти
Коли рашка висадить десант на свою "ісконно рускую тєріторію" Аляску (а це буде обов"язково - "ідєя нічто,двіженіє всьо") американці і тоді будуть лупити лише по Алясці.Ну щоб не спровокувати...
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10.07.2024 13:14 Відповісти
 
 