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Скориставшись паузою у допомозі від США, Путін хотів швидко окупувати Харків, - Зеленський

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Скориставшись затрикою у допомозі від США, російський диктатор Володимир Путін хотів швидко окупувати Харків.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Путін хотів окупувати Харків

Зеленський зазначив, що з моменту рішення до моменту, коли спорядження надходить до бригад, потрібно багато часу. І Путін хотів цим скористатися.

І звісно Путін розумів, і розуміє це. І тому в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад півроку у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйони зараз. Дуже близько до кордону. І вони (люди. - Ред.) живуть, а по них б'ють кожного дня, тому що хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти. Це для нього ціль. Він зробив це на самому початку війни, він намагався зробити це зі столицею, але люди були міцними і тому ми зберегли нашу столицю, і я думаю нашу країну", - заявив Зеленський.

Втрати РФ у повторній Харківській операції

Президент додав, що Україна забрала людей із селищ, які окупувала Росія в Харківській області, оскільки Путіну байдуже, кого вбити. Також за словами Володимира Зеленського, Росія понесла значні втрати у повторній Харківській операції.

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"Ми втратили деякі селища вздовж нашого кордону, але дякувати Богу ми забрали людей, зберегли їх. Всіх людей, різних категорій, пенсіонерів. Різних людей, тому що він не дивиться по кому б'є, як вчора (8 липня під час масованої атаки. - Ред.). Ви бачили, йому не важливо кого вбити - солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу, допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він втратив дуже багатьох людей. Ми говоримо про тисячі людей. Для нього це була дуже висока ціна цієї операції", - повідомив Володимир Зеленський.

Проте зараз спостерігається важка ситуація на сході країни. За словами президента, Україна ще чекає на певне обладнання, щоб оснастити бригади.

"Для нас це не секрет, у нас є чотирнадцять бригад, які досі достатньо не спорядженні, тому ми їх не використовуємо. Але я сподіваюся, що все надійде, особливо після саміту НАТО. В нас будуть додаткові пакети з ППО тощо", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) путін володимир (24130) Харків (5716)


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Топ коментарі
+19
Вальодья, скориставшись паузою, яку зробив особисто ти з травня 2019 року, в зміцнені обороноздатності країни, розбудови та переозброєні ЗСУ і створенні ракетного щита, ***** хотів швидко окопувати України.
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10.07.2024 07:37 Відповісти
+11
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10.07.2024 07:43 Відповісти
+8
Та там прогавили наступ - навіть не замінували
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10.07.2024 07:42 Відповісти
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Харків на путіна нахаркав.
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10.07.2024 07:33 Відповісти
Вальодья, скориставшись паузою, яку зробив особисто ти з травня 2019 року, в зміцнені обороноздатності країни, розбудови та переозброєні ЗСУ і створенні ракетного щита, ***** хотів швидко окопувати України.
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10.07.2024 07:37 Відповісти
Тоді була як би не зовсім пауза, бо робота велася інтенсивно, можна навіть сказати, потужно(с), хіба що, з невеликими відпустками кожні два тижні. Робота по розвалу обороноздатності країни, ну і як бонус, по демонтажу державного управління. Так що звинувачувати лідора і молоду шай команду у створенні паузи не зовісім коректно. Абідятся.
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10.07.2024 09:24 Відповісти
Саме так.
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10.07.2024 09:47 Відповісти
Па бальшому щоту, у ***** мало що вийшло з задуманого.
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10.07.2024 07:38 Відповісти
Та там прогавили наступ - навіть не замінували
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10.07.2024 07:42 Відповісти
Зе- 🤡 звільни людину яка недала окупувати Харків у 2022р.
Свободу Дудіну....
Зе- шобло за грати....
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10.07.2024 07:42 Відповісти
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10.07.2024 07:43 Відповісти
" Для нас це не секрет, у нас є чотирнадцять бригад, які досі достатньо не спорядженні, тому ми їх не використовуємо.

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10.07.2024 07:51 Відповісти
Може ще й КГБшними кротами з ОПи яких він очолює, скористався, а чому зелений їх очолює сумнівних типів, робіть висновки...
Так ми ніколи не закінчимо війну,! По факту це не війна, а знищення України та утилізація українців, так буде завжди, крок вперед, а потім два назад. Потрібні вибори!
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10.07.2024 07:52 Відповісти
вибори зараз провести неможливо, при всьому бажанні і необхідності, їх не визнають. а от переконати гундоса з його бандою піти в тінь створити уряд який би керував в період воєнного часу, можна. щось по принципу тоді як овощ втік призначити спікера ВР в.о. президента і новий кабмні створити
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10.07.2024 09:59 Відповісти
Чому це не визнають, якщо буде добра воля людй, згідно Конституції влада належить народу,
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10.07.2024 10:42 Відповісти
погодься, що з певних причи, саме війна, велика частина людей перебуває під окупацією і не зможуть прийти на вибори і агітацію там не проведеш. ТОму добра воля людей буде, але не всіх бажаючих, тому такі вибори демократичними не назвеш. Інший варіант визнати, що частина окупованаих територій і там керує парашка, але цього вони і добиваються.
ПО нормальному шмаркя має самоусунутися.
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10.07.2024 16:40 Відповісти
Потрібно виходити з обставин які склалися, може війна ще сто років не закінчиться,
що тоді, будемо сидіти і скиглити, ой віна неспроможні провести вибори?
В 2014 році вибори теж були без окупованих територій і ніщо не заважало
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10.07.2024 18:48 Відповісти
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10.07.2024 07:53 Відповісти
Першоджерело є?
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10.07.2024 09:16 Відповісти
А може тому що ви зелені там розікрали гроші на обороні?
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10.07.2024 08:06 Відповісти
Проклятые американцы и укрепления не строили и бригаду ТРО (те еще оборванцы) на направление главного удара поставили.
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10.07.2024 08:12 Відповісти
На снимках были укрепления. Но они были заброшены недостроенные. Кто-то за это отвечал, но даже в СМИ полная тишина.
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10.07.2024 08:15 Відповісти
Вони були побудовані не там де вигідно обороняти а там де вигідно будувати... тому були закинуті... але хтось їх з командування прийняв, зняли тільки комбрига ТРО але там ще мають бути і представники генштабу, адміністрації і т.д.
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10.07.2024 08:51 Відповісти
Безугла, це ти?
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10.07.2024 08:41 Відповісти
Це було частиною того що сталось але другою частиною була відсутність снарядів, удари іскандерів, с400 та каби... один прильот каба це або втрачений опорник або втрачена техніка.... а їх скидали сотні... також перевага в арті давала оркам велику превагу.... Наші позиції та саме місто обстрілювали дешевими ракетами с300 та с400... поки по ньому не прилетів атакамс
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10.07.2024 08:54 Відповісти
А бы шо....такие заявы только для заполярной прессы которая вообще не следит за войной.за за н.п. на бамбасе с население меньше 100к 6 и более мес.мясорубка а тут 1.5 млн харьков.30к фарша .минимум 200-300к мяса одного сухопутного надо было.
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10.07.2024 08:17 Відповісти
То ж через твоє бикування , вава, в тому числі була затримка з допомогою.
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10.07.2024 08:29 Відповісти
путін ще і лижником-шашличником скориставля, як повним лохом
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10.07.2024 08:40 Відповісти
Стэндап.
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10.07.2024 08:49 Відповісти
вулотька, якою павузою скористалось пуйло щоб захопити Херсон?
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10.07.2024 08:54 Відповісти
Скориставшись приходом в 2019 до влади 5 колони, замість української державницької влади, ху@ло розпочав широкомасштабну війну, сподіваючись захопити Україну за 3 дні. І, якби не спротив народу, добровольців та наших героїчних ЗСУ, то "стамбульська капітуляція" була б вже підписана зе-єрмачньой ще в березні 2022.
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10.07.2024 09:02 Відповісти
Воспользовавшись твоей безмозглостью,зелёное шапито
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10.07.2024 09:17 Відповісти
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10.07.2024 09:19 Відповісти
"Путін хотів",походу опа наша тоже этого хотела,ни укреплений,ни минных полей,ни разведки,ни хоть какой то подготовки к отражению атаки,Чонгар2 организовали шакалы.
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10.07.2024 09:26 Відповісти
Путин воспользовался тем, что все наши ракеты были закопаны по дорогам из России в Украину в асфальт.
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10.07.2024 09:36 Відповісти
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10.07.2024 12:07 Відповісти
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10.07.2024 12:17 Відповісти
Для захоплення Харкова ze бубен допоміг ,як міг - фортифікації були відсутні,бабло вкрадене ніхто не сидить найєм сам написав заяву і звільнився.
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10.07.2024 13:18 Відповісти
 
 