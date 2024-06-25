УКР
Росіяни використовують Харків як плацдарм для застосувань нових боєприпасів, - Синєгубов. ВIДЕО

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що РФ випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань. 

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Противник намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення. Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем. УМПБ 30-Д коштує близько $100 тисяч. Можливо, трішки більше після модифікації", - розповів він.

Також, за його словами, росіянам стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, "Калібри", які коштують близько $10 мільйонів. Так само С-400 — це біля $2 мільйонів, якщо брати С-300 — до $500 тисяч коштує одна ракета.

Харків (5857) Синєгубов Олег (862)
И почему весь мир молчит и молча наблюдеает как росийские фашисты бьют по мирным людям? Зато если рашисты гражданские сдохнут пускай даже по своей вине так сразу гвалт на весь мир поднисается
Може як полігон? -- шо за закоренілии беисболіст?
Цікаво. Щось важке. Героін? І це мурло краде гроші на фортіфікації.
