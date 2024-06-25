Россияне используют Харьков как плацдарм для применения новых боеприпасов, - Синегубов. ВИДЕО

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Противник пытается адаптироваться и весь свой хлам, который находится на складах, использовать против нашего мирного гражданского населения. Мы имели первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем. УМПБ 30-Д стоит около $100 тысяч. Возможно, немного больше после модификации", - рассказал он.

Также, по его словам, россиянам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например, "Калибры", которые стоят около $10 миллионов. Так же С-400 - это около $2 миллионов, если брать С-300 - до $500 тысяч стоит одна ракета.

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