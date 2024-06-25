РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 369 10

Россияне используют Харьков как плацдарм для применения новых боеприпасов, - Синегубов. ВИДЕО

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Противник пытается адаптироваться и весь свой хлам, который находится на складах, использовать против нашего мирного гражданского населения. Мы имели первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем. УМПБ 30-Д стоит около $100 тысяч. Возможно, немного больше после модификации", - рассказал он.

Также, по его словам, россиянам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например, "Калибры", которые стоят около $10 миллионов. Так же С-400 - это около $2 миллионов, если брать С-300 - до $500 тысяч стоит одна ракета.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: удары КАБами по Харькову, обстрелы населенных пунктов 4 районов

Автор: 

Харьков (7548) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
И почему весь мир молчит и молча наблюдеает как росийские фашисты бьют по мирным людям? Зато если рашисты гражданские сдохнут пускай даже по своей вине так сразу гвалт на весь мир поднисается
показать весь комментарий
25.06.2024 22:19
+4
Може як полігон? -- шо за закоренілии беисболіст?
показать весь комментарий
25.06.2024 21:54
+3
Цікаво. Щось важке. Героін? І це мурло краде гроші на фортіфікації.
показать весь комментарий
25.06.2024 22:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може як полігон? -- шо за закоренілии беисболіст?
показать весь комментарий
25.06.2024 21:54 Ответить
jaki tam e u orkov gorod še bez Belgoroda ?..... treba tam ņeskoļko novyh poligonov zrobiti , dļa daļnih streļb ZSU
показать весь комментарий
25.06.2024 21:56 Ответить
И почему весь мир молчит и молча наблюдеает как росийские фашисты бьют по мирным людям? Зато если рашисты гражданские сдохнут пускай даже по своей вине так сразу гвалт на весь мир поднисается
показать весь комментарий
25.06.2024 22:19 Ответить
Цікаво. Щось важке. Героін? І це мурло краде гроші на фортіфікації.
показать весь комментарий
25.06.2024 22:33 Ответить
Які там росіяни? - рашисти!
показать весь комментарий
25.06.2024 22:42 Ответить
де гроші на фортифікації падла....
показать весь комментарий
25.06.2024 22:53 Ответить
Нічого, почекаємо Пасхи - Ігнат обіцяв, що "після Пасхи" будуть Ф-16...
показать весь комментарий
25.06.2024 23:09 Ответить
Синєгубов! Де фортифікації?©
показать весь комментарий
26.06.2024 00:08 Ответить
мородери
показать весь комментарий
26.06.2024 08:26 Ответить
Не плацдарм, а полігон!
Бідося такий заклопотаний, що ніколи до словаря іноземних слів зазирнути.
показать весь комментарий
26.06.2024 09:18 Ответить
 
 