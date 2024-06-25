Доба на Харківщині: удари КАБами по Харкову, обстріли населених пунктів 4 районів

Минулої доби російські військові продовжили обстріли населених пунктів Харківщини. Ворог застосовував КАБи, "Гради" та "Урагани".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі росіяни обстріляли Люботин та смт Вільшана Харківському району. У Люботину пошкоджено чотири житлові будинки. У смт Вільшана пошкоджено два житлові будинки, дві господарчі споруди.

Ввечері 24 червня, близько 22.40, ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих.

Протягом 24 червня під ворожим вогнем опинилися Куп'янський, Чугуївський. Ізюмський та Богодухівський райони.

Близько 17.35 окупанти вдарили КАБом по Куп'янську-Вузловому, пошкоджено складське приміщення Куп'янського заводу, приватний будинок. Також авіаудару бомбою ворог завдав по Старому Салтову. Там пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні, два приватні житлові будинки. Внаслідок влучання КАБу у с. Новоплатонівка частково зруйновано школу, яка вже була раніше пошкоджена.

З РСЗВ росіяни обстріляли с. Одноробівка Богодухівського району. У населеному пункті пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

