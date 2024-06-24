У Харкові зруйновані майже 800 освітніх об’єктів, - Терехов звернувся до ООН

Міський голова Харкова Ігор Терехов написав листа секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле, в якому закликав сприяти припиненню ударів РФ по Харкову та Харківській області.

Лист був опублікований в телеграм-каналі Харківської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Харків протягом останнього століття відомий у світі як місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів. Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об'єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня видавництва "Vivat" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", - наголосив мер.

Та закликав представництво ООН і ЮНЕСКО задіяти всі можливі механізми для припинення знищення мирного населення та цивільної інфраструктури Харкова.

"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії російської федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства", - підкреслив Терехов.

