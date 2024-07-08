Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО та зброю на тлі російської атаки

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників якнайшвидше ухвалити рішення про надання ЗСУ додаткових систем протиповітряної оборони та зброї.

Відповідну заяву дипломат зробив у соцмережі Х на тлі масованої атаки РФ по Україні 8 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що РФ цілеспрямовано бʼє по медичних закладах і об'єктах цивільної інфраструктури.

"Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - прокоментував міністр сьогоднішню атаку по Україні, зокрема по медзакладах.

Він закликав союзників України якнайшвидше ухвалювати рішення про постачання додаткових засобів ППО, зокрема систем Patriot, а також боєприпасів. Крім цього, дипломат закликав всі країни світу та міжнародні організації засудити російські повітряні удари по Україні 8 липня.

"Я закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони України та відмовитися від будь-якого умиротворення вбивць дітей та інших мирних жителів",- йдеться у дописі очільника зовнішньополітичного відомства України.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте також: Пошкоджено п’ять корпусів "Охматдиту", триває евакуація пацієнтів, - Ляшко