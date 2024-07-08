Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО та зброю на тлі російської атаки
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників якнайшвидше ухвалити рішення про надання ЗСУ додаткових систем протиповітряної оборони та зброї.
Відповідну заяву дипломат зробив у соцмережі Х на тлі масованої атаки РФ по Україні 8 липня, інформує Цензор.НЕТ.
Кулеба зазначив, що РФ цілеспрямовано бʼє по медичних закладах і об'єктах цивільної інфраструктури.
"Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - прокоментував міністр сьогоднішню атаку по Україні, зокрема по медзакладах.
Він закликав союзників України якнайшвидше ухвалювати рішення про постачання додаткових засобів ППО, зокрема систем Patriot, а також боєприпасів. Крім цього, дипломат закликав всі країни світу та міжнародні організації засудити російські повітряні удари по Україні 8 липня.
"Я закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони України та відмовитися від будь-якого умиротворення вбивць дітей та інших мирних жителів",- йдеться у дописі очільника зовнішньополітичного відомства України.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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Системи ППО - це зброя для оборони.
Так ми ще років 20 будемо сидіти під ракетними обстрілами. І одна-дві ракети з 10 будуть долітати навіть при самій крутій системі ППО.
Ти маєш просити в союзників системи, які дрзволять вражати кацапські носії та бази ракетного озброєння: аеродроми, військово-морські бази тощо...
Также необходимы ракеты типа Томогавк.
Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).
Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
ППО і так ясно, нам надають все, що можуть.
Потрібно пробивати ІНШІ "червоні лінії"!
Та вимагати надання крилатих та балістичних РАКЕТ!
І зняття заборони стріляти по території Рашки!!!
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару
Але ми чомусь публічно не вимагаємо цього дозволу від наших партнерів, а вони в той час малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
КулебаКулібін -наше все.