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Новини Війна
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Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО та зброю на тлі російської атаки

Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО та зброю на тлі російської атаки

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників якнайшвидше ухвалити рішення про надання ЗСУ додаткових систем протиповітряної оборони та зброї.

Відповідну заяву дипломат зробив у соцмережі Х на тлі масованої атаки РФ по Україні 8 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба зазначив, що РФ цілеспрямовано бʼє по медичних закладах і об'єктах цивільної інфраструктури.

"Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", - прокоментував міністр сьогоднішню атаку по Україні, зокрема по медзакладах.

Він закликав союзників України якнайшвидше ухвалювати рішення про постачання додаткових засобів ППО, зокрема систем Patriot, а також боєприпасів. Крім цього, дипломат закликав всі країни світу та міжнародні організації засудити російські повітряні удари по Україні 8 липня.

"Я закликаю всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони України та відмовитися від будь-якого умиротворення вбивць дітей та інших мирних жителів",- йдеться у дописі очільника зовнішньополітичного відомства України.

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

Станом на 17:13 всього у Києві загинуло 22 особи, постраждало – 72.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Читайте також: Пошкоджено п’ять корпусів "Охматдиту", триває евакуація пацієнтів, - Ляшко

Автор: 

зброя (7540) ППО (3290) атака (370) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана).

Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).

Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 17:55 Відповісти
+6
як там хтось сказав? Потрібно не стріли ловити, а вбити лучника.
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08.07.2024 17:56 Відповісти
+5
Ти, блдь, картонна дурілка, повинен вже весь світ підняти на вуха, підняти ООН і РадБез, ОБСЄ і всі оті "абвгдейки" і вимагати вигнати рашку звідусіль!! Особливо з ООН, де у раши немає навіть установчих документів! А натомість, ти, вонючий пристосуванець з опухшим *******, бігаєш на подачках ЗЄрмака і виконуєш, як той "половой в трактире" всі його забаганки! Козліна, блдь!
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08.07.2024 17:57 Відповісти
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Пора не закликати, а вимагати зброю. Не можна бити по дитячих лікарнях.
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08.07.2024 17:47 Відповісти
"Нам потрібні томагавки чи щось типу цього"- повинен казати ідіот Кулєба. У кацапів ракет як бруду. І ППО питання вже не вирішить. Одна протиракетна "Петріот"-2млн.$. Хто це буде проплачувати? Дєрьмак з татаровим? Тільки удари по кацапській території. Тільки дзеркальні відповіді. Тільки масові смерті кацапського поголів'я.
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08.07.2024 17:49 Відповісти
Кулеба, тобі знайоме логічне мислення?
Системи ППО - це зброя для оборони.
Так ми ще років 20 будемо сидіти під ракетними обстрілами. І одна-дві ракети з 10 будуть долітати навіть при самій крутій системі ППО.
Ти маєш просити в союзників системи, які дрзволять вражати кацапські носії та бази ракетного озброєння: аеродроми, військово-морські бази тощо...
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08.07.2024 17:52 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана).

Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).

Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 17:55 Відповісти
як там хтось сказав? Потрібно не стріли ловити, а вбити лучника.
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08.07.2024 17:56 Відповісти
Ти, блдь, картонна дурілка, повинен вже весь світ підняти на вуха, підняти ООН і РадБез, ОБСЄ і всі оті "абвгдейки" і вимагати вигнати рашку звідусіль!! Особливо з ООН, де у раши немає навіть установчих документів! А натомість, ти, вонючий пристосуванець з опухшим *******, бігаєш на подачках ЗЄрмака і виконуєш, як той "половой в трактире" всі його забаганки! Козліна, блдь!
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08.07.2024 17:57 Відповісти
дЄрмак не дав йому на це добро....
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08.07.2024 18:52 Відповісти
Мля, ТИПІЛИ!
ППО і так ясно, нам надають все, що можуть.
Потрібно пробивати ІНШІ "червоні лінії"!
Та вимагати надання крилатих та балістичних РАКЕТ!
І зняття заборони стріляти по території Рашки!!!
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08.07.2024 17:59 Відповісти
кулєба, а можно вже якось почати вимагати дозволу вражати наданою ракетною зброєю авіабази у прикордонних областях росії??
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08.07.2024 18:00 Відповісти
Всі ці авіабази знаходяться на відстані ураження MGM-140B ATACMS. Тобто треба всього дюжина ракет, щоби вцілівші борти піднялись у повітря і перелетіли на інші АБ на відстань від кордону чи ЛБЗ на 400+ км. Це значно би полегшило ситуацію на фронті і у прикордонних областях, зокрема у самому Харкові та області. Всього дюжина ракет, навіть ще вистачило на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл., 160 км від кордону), звідки запускають шахеди.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару

Але ми чомусь публічно не вимагаємо цього дозволу від наших партнерів, а вони в той час малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
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08.07.2024 18:06 Відповісти
Та нам потрібно все - окрім бешених собак - але ж не спішать - як з Ф - 16
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08.07.2024 18:00 Відповісти
До речі, пора вже й москву посвятити в реалії справжньої війни! Бо шось воно підозріло затихло після минулої осені - жодного прильоту по ворожим "центрам принятія рєшєній". Хай і там вже починають дивитись на війну не тільки по тєлєку, а в живу! Бо, щось здається мені, оте затишшя на маЦковії було теж якимось чином узгоджене з Банковою.
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08.07.2024 18:02 Відповісти
І це на тлі зелених заяв про безпілотники на тисячу км. Договорняками смердить
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08.07.2024 18:09 Відповісти
іди у відставку кулєба ,а після одразу в тцк і на фронт, сам же бачиш ти вже 3 роки говориш дайте да дайте а всі хрен клали на тебе , тому ти більш успішним будеш на фронті 💯
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08.07.2024 18:09 Відповісти
Україна терміново повинна отримати дозвіл на обстріл дальнобійними ракетами західного віробництва по військових аєродромах , де розміщені літаки - носії крилатих ракет, які ******** українську землю.
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08.07.2024 18:20 Відповісти
Сплчатку дозвіл на індивідуальну зброю
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08.07.2024 18:50 Відповісти
Все це так,але ППО це для оборони(
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08.07.2024 18:45 Відповісти
Кулеба-наше все.
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08.07.2024 18:48 Відповісти
Кулеба Кулібін -наше все.
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08.07.2024 18:51 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне.
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08.07.2024 19:16 Відповісти
Основна масса українців вас має як "засідєвшихся" і не реагує на подібні заяви відробляння перебування на посаді.
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08.07.2024 19:48 Відповісти
 
 