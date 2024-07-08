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Новини Війна
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Пошкоджено п’ять корпусів "Охматдиту", триває евакуація пацієнтів, - Ляшко

Наслідки удару по Охматдиту

Унаслідок ракетного удару росіян по Києву 8 липня пошкоджено 5 корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Відбувається евакуація пацієнтів кількох відділень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

"Ключове завдання - евакуація корпусу, який також постраждав, де були онкологія, травматологія, хірургія, онкогематологія. Ми поетапно вивозимо дітей в інші лікарні, оскільки в Охматдиті немає ні світла, ні кисню, ні водопостачання. Наше завдання - мінімізувати потенційні негативні наслідки для тих, хто перебував на лікуванні", - розповів очільник МОЗу.

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За словами Ляшка, внаслідок атаки постраждало 5 корпусів Охматдиту. Наразі відомо про 20 постраждалих, дані постійно оновлюються. Багато лікарів Охматдиту постраждали, однак продовжують працювати і надавати допомогу іншим.

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Крім цього, зауважив Ляшко, пошкоджено корпус Центру дитячої кардіохірургії, який розташований на території Охматдиту. У момент удару там тривали три операції на серці, і внаслідок вибуху пошкоджено вікна, сталося забруднення грудної порожнини пацієнтів. За словами Ляшка, зараз дітей намагаються врятувати в інших лікарнях.

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті", переведуть до інших лікарень столиці.

 Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що  внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Автор: 

Охматдит (250) Ляшко Віктор (1518) Повітряні атаки на Київ (822)


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Тут Кирилл Соколов ca864ba3 писав з посиланням на Прямий, що ОхМатДит пошкоджено уламками збитої ракети. А потім було відео прямого попадання. Хтось іще бачив на Прямому про уламки?
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08.07.2024 16:24 Відповісти
Кажуть, що це все уламки ракети ?!!!!!
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08.07.2024 16:26 Відповісти
П'ять корпусів - і мені ще хтось буде квакати про "уламки"?!
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08.07.2024 16:26 Відповісти
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08.07.2024 16:33 Відповісти
Как только Обан покинул кремль , последовала реакция палача , труса ,твари, ***** , Орбан , подкинул палки в костер...
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08.07.2024 17:14 Відповісти
 
 