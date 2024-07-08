Повреждены пять корпусов "Охматдета", продолжается эвакуация пациентов, - Ляшко

В результате ракетного удара россиян по Киеву 8 июля повреждены 5 корпусов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Происходит эвакуация пациентов нескольких отделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Ключевая задача - эвакуация корпуса, который также пострадал, где были онкология, травматология, хирургия, онкогематология. Мы поэтапно вывозим детей в другие больницы, поскольку в Охматдете нет ни света, ни кислорода, ни водоснабжения. Наша задача - минимизировать потенциальные негативные последствия для тех, кто находился на лечении", - рассказал глава Минздрава.

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По словам Ляшко, в результате атаки пострадало 5 корпусов Охматдета. Сейчас известно о 20 пострадавших, данные постоянно обновляются. Многие врачи Охматдета пострадали, однако продолжают работать и оказывать помощь другим.

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Кроме этого, отметил Ляшко, поврежден корпус Центра детской кардиохирургии, который расположен на территории Охматдета. В момент удара там проводились три операции на сердце, и в результате взрыва повреждены окна, произошло загрязнение грудной полости пациентов. По словам Ляшко, сейчас детей пытаются спасти в других больницах.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.