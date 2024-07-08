Детская больница "Охматдет" после российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 июля 2024 года, войска РФ нанесли массированный удар по Киеву, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница "Охматдет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В больнице заявили, что повреждены корпуса больницы и разрушены здания медучреждения.
По данным ГСЧС, уже известно о двух погибших. На территории детской больницы продолжаются поисково-спасательные работы.
Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на месте вражеской атаки. Увидеть масштабы разрушений можно на видео и фото из "Охматдета".
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Видео и фото: Олег Богачук
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дорогита мости? смерті та хрести !!!!
Не він один винен,вся їхня нація підла!
Ясно что ктото за детьми пришел, но слишком много шатается...
Заодно снимут для до-разведки, покажут темнейшему
Русские, похоже, распереживались о том, что мир подзабыл о их исключительном скотстве.
Действительно, кутерьма выборов во Франции, немощи Байдена и прочие события отпихнули на второй план россию и ее военные преступления.
РФ стало обидно.
Чтобы поярче напомнить о себе и величии своих бомб, «страна достоевского» не стала размениваться на всякие мелочи, а прицельно бомбанула по главной детской больнице Киева.
Сейчас, из под развалин, окропленных детской кровью и теми самыми «слезинками» -пытаются извлечь уцелевших.
Раненые врачи детской больницы в Киеве помогают разбирать завалы.
Россия, в пабликах, радостно хохочет и чокается. Ликует. У нее очередной «день победы».
Если бы хоть кого-то в мире беспокоил садизм кремля, то все подобное было бы абсолютно невозможно.
Достаточно было одного вежливого звонка:
«Еще одна ракета или бомба по городам Украины - 20 «томагавков» в москву. ( не ядерных).»
И всё стало бы тихо. Из под плинтуса в главном кремлевском кабинете упырь бы тихо плакал и шипел извинения.
Невзорова Лидия
Как, скажите мне, как можно вести переговоры с тем и теми, кто бомбит детские больницы? Будет ли когда-то конец всему этому и возьмет ли на себя кто-нибудь ответственность за ликвидацию этой гадины путина?!
Почему, на каких основаниях он считается важнее других людей на земле?
О какой демократии твердят страны НАТО, если на их глазах одна гадина- террорист убивает других. Эти «другие» хуже путина? Они не достойны жить?
Это не дискриминация? Не нацизм? Не фашизм? Не терроризм?
С тем кто это делает можно вести переговоры? Призывать к «мирному урегулированию»?
На видео дети на диализе, судя по облысению- тяжело больные раком.
Смотреть на это любой женщине невыносимо.
Как и чем могут оправдать это путинисты? Постановкой?
Вся эта мерзость российская -мизулины/ киркоровы, те, кто могли бы это все предотвратить- до каких пор будут молчать?
Не верю, что не понимают что творят. Как могут жить и молчать?
https://t.me/BerezaJuice/46131
Стало відомо, що у приватному пологому «Ісіда» в Києві загинули семеро людей, а не троє, - прокуратура
Поранених - троє. По ньому росіяни вдарили під час повторної атаки. https://t.me/vgorodeukr/24799
Я вас послала зеленего критикувати, а ви мені про свої нічні жахіття розповідаєте.
Также необходимы ракеты типа Томогавк.
Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).
Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
в той час як робилися ці кадри і ще розбирали завали, шукаючи дітей,
ці виродки без секундної паузи на каяття та сумніви - вже займалися фотошопом фейків про ракету і масовим забрехуванням події