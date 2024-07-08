Детская больница "Охматдет" после российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июля 2024 года, войска РФ нанесли массированный удар по Киеву, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница "Охматдет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В больнице заявили, что повреждены корпуса больницы и разрушены здания медучреждения.

По данным ГСЧС, уже известно о двух погибших. На территории детской больницы продолжаются поисково-спасательные работы.

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на месте вражеской атаки. Увидеть масштабы разрушений можно на видео и фото из "Охматдета".

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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Видео и фото: Олег Богачук