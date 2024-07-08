Дитяча лікарня "Охматдит" після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 липня 2024 року, війська РФ завдали масованого удару по Києву, внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У лікарні заявили, що пошкоджено корпуси лікарні та зруйновано будівлі медзакладу.

За даними ДСНС, вже відомо про двох загиблих. На території дитячої лікарні тривають пошуково-рятувальні роботи.

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці ворожої атаки. Побачити масштаби руйнувань можна на відео та фото з "Охматдиту".

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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Відео та фото: Олег Богачук