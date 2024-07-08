Дитяча лікарня "Охматдит" після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 липня 2024 року, війська РФ завдали масованого удару по Києву, внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охматдит".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У лікарні заявили, що пошкоджено корпуси лікарні та зруйновано будівлі медзакладу.
За даними ДСНС, вже відомо про двох загиблих. На території дитячої лікарні тривають пошуково-рятувальні роботи.
Кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці ворожої атаки. Побачити масштаби руйнувань можна на відео та фото з "Охматдиту".
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Відео та фото: Олег Богачук
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дорогита мости? смерті та хрести !!!!
Не він один винен,вся їхня нація підла!
Ясно что ктото за детьми пришел, но слишком много шатается...
Заодно снимут для до-разведки, покажут темнейшему
Русские, похоже, распереживались о том, что мир подзабыл о их исключительном скотстве.
Действительно, кутерьма выборов во Франции, немощи Байдена и прочие события отпихнули на второй план россию и ее военные преступления.
РФ стало обидно.
Чтобы поярче напомнить о себе и величии своих бомб, «страна достоевского» не стала размениваться на всякие мелочи, а прицельно бомбанула по главной детской больнице Киева.
Сейчас, из под развалин, окропленных детской кровью и теми самыми «слезинками» -пытаются извлечь уцелевших.
Раненые врачи детской больницы в Киеве помогают разбирать завалы.
Россия, в пабликах, радостно хохочет и чокается. Ликует. У нее очередной «день победы».
Если бы хоть кого-то в мире беспокоил садизм кремля, то все подобное было бы абсолютно невозможно.
Достаточно было одного вежливого звонка:
«Еще одна ракета или бомба по городам Украины - 20 «томагавков» в москву. ( не ядерных).»
И всё стало бы тихо. Из под плинтуса в главном кремлевском кабинете упырь бы тихо плакал и шипел извинения.
Невзорова Лидия
Как, скажите мне, как можно вести переговоры с тем и теми, кто бомбит детские больницы? Будет ли когда-то конец всему этому и возьмет ли на себя кто-нибудь ответственность за ликвидацию этой гадины путина?!
Почему, на каких основаниях он считается важнее других людей на земле?
О какой демократии твердят страны НАТО, если на их глазах одна гадина- террорист убивает других. Эти «другие» хуже путина? Они не достойны жить?
Это не дискриминация? Не нацизм? Не фашизм? Не терроризм?
С тем кто это делает можно вести переговоры? Призывать к «мирному урегулированию»?
На видео дети на диализе, судя по облысению- тяжело больные раком.
Смотреть на это любой женщине невыносимо.
Как и чем могут оправдать это путинисты? Постановкой?
Вся эта мерзость российская -мизулины/ киркоровы, те, кто могли бы это все предотвратить- до каких пор будут молчать?
Не верю, что не понимают что творят. Как могут жить и молчать?
https://t.me/BerezaJuice/46131
Стало відомо, що у приватному пологому «Ісіда» в Києві загинули семеро людей, а не троє, - прокуратура
Поранених - троє. По ньому росіяни вдарили під час повторної атаки. https://t.me/vgorodeukr/24799
Я вас послала зеленего критикувати, а ви мені про свої нічні жахіття розповідаєте.
Также необходимы ракеты типа Томогавк.
Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).
Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
в той час як робилися ці кадри і ще розбирали завали, шукаючи дітей,
ці виродки без секундної паузи на каяття та сумніви - вже займалися фотошопом фейків про ракету і масовим забрехуванням події