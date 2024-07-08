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Новини
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Дитяча лікарня "Охматдит" після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 липня 2024 року, війська РФ завдали масованого удару по Києву, внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У лікарні заявили, що пошкоджено корпуси лікарні та зруйновано будівлі медзакладу.

За даними ДСНС, вже відомо про двох загиблих. На території дитячої лікарні тривають пошуково-рятувальні роботи.

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на місці ворожої атаки. Побачити масштаби руйнувань можна на відео та фото з "Охматдиту".

Також читайте: Повторний удар по Києву: у Дніпровському районі уламки впали на медцентр, є руйнування та жертви

наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит
наслідки атаки на охматдит

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія мусить відповісти: Лубінець звернувся до міжнародних організацій через обстріл "Охматдиту"

Відео та фото: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19683) Охматдит (250) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (822)


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Топ коментарі
+28
когда гопников выгонят из постоянных членов собеза оон????
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08.07.2024 14:25 Відповісти
+28
Коли кацапську агентуру виженуть з адміністрації президента?
показати весь коментар
08.07.2024 14:32 Відповісти
+22
А. Невзоров

Русские, похоже, распереживались о том, что мир подзабыл о их исключительном скотстве.

Действительно, кутерьма выборов во Франции, немощи Байдена и прочие события отпихнули на второй план россию и ее военные преступления.

РФ стало обидно.

Чтобы поярче напомнить о себе и величии своих бомб, «страна достоевского» не стала размениваться на всякие мелочи, а прицельно бомбанула по главной детской больнице Киева.

Сейчас, из под развалин, окропленных детской кровью и теми самыми «слезинками» -пытаются извлечь уцелевших.

Раненые врачи детской больницы в Киеве помогают разбирать завалы.

Россия, в пабликах, радостно хохочет и чокается. Ликует. У нее очередной «день победы».

Если бы хоть кого-то в мире беспокоил садизм кремля, то все подобное было бы абсолютно невозможно.

Достаточно было одного вежливого звонка:

«Еще одна ракета или бомба по городам Украины - 20 «томагавков» в москву. ( не ядерных).»

И всё стало бы тихо. Из под плинтуса в главном кремлевском кабинете упырь бы тихо плакал и шипел извинения.

Невзорова Лидия

Как, скажите мне, как можно вести переговоры с тем и теми, кто бомбит детские больницы? Будет ли когда-то конец всему этому и возьмет ли на себя кто-нибудь ответственность за ликвидацию этой гадины путина?!

Почему, на каких основаниях он считается важнее других людей на земле?

О какой демократии твердят страны НАТО, если на их глазах одна гадина- террорист убивает других. Эти «другие» хуже путина? Они не достойны жить?

Это не дискриминация? Не нацизм? Не фашизм? Не терроризм?

С тем кто это делает можно вести переговоры? Призывать к «мирному урегулированию»?

На видео дети на диализе, судя по облысению- тяжело больные раком.

Смотреть на это любой женщине невыносимо.

Как и чем могут оправдать это путинисты? Постановкой?

Вся эта мерзость российская -мизулины/ киркоровы, те, кто могли бы это все предотвратить- до каких пор будут молчать?

Не верю, что не понимают что творят. Как могут жить и молчать?
показати весь коментар
08.07.2024 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
когда гопников выгонят из постоянных членов собеза оон????
показати весь коментар
08.07.2024 14:25 Відповісти
Коли кацапську агентуру виженуть з адміністрації президента?
показати весь коментар
08.07.2024 14:32 Відповісти
Ужас. И столько людей в одном месте. Что стоит ***** туда влупить искандьором? Да ничто не стоит...
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08.07.2024 14:25 Відповісти
Хтось називає російська армія, це не армія, це здичавіла орда яка по своїй жорстокості воювати з мирним населенням перейшла навіть нацистів під час другої світової ,злорчинець путін і його кліка за все мають відповісти ,до речі а чому наша прокуратура не порушує кримінальні справи проти рашиських злочинців путіна і всієї його кліки,а також рашиських пропагандонів всі ці злочинці мають бути оголошені в міжнародний розшук.
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08.07.2024 14:31 Відповісти
Та порушують, і що?
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08.07.2024 14:33 Відповісти
Якраз не порушують .
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08.07.2024 14:48 Відповісти
Та щодня комусь з тих гівнюків оголошують підозру. Щоб оголосити підозру, має бути кримінальна справа. Також хутіна, лаврова, шойгу і герасимлаа оголошено в міжнародний розшук і видані ордери на арешт. Але їздять, куди їм треба, і нічого собі з того не роблять.
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08.07.2024 15:08 Відповісти
"Всьо атстроім". Вєликобудівник зеленский (с)
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08.07.2024 14:34 Відповісти
дороги та мости ? смерті та хрести !!!!

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08.07.2024 14:45 Відповісти
Сколько гневных комментаторов, а воевать - некому 🤣.
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08.07.2024 14:36 Відповісти
я не можу читати те, що пишуть в російських телеграм- каналах..., люди не можуть таке писати, це якісь дикі потвори, якісь інопланетні створіння типу очі, рот та кишківник..., єдиний вихід - це пустеля на місті цього утворення. що зветься росія...
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08.07.2024 14:37 Відповісти
Китайці їх перевиховають дуже швидко. І 20 років не мине - забудуть що вони кацапи
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08.07.2024 15:31 Відповісти
Орбан! Фьицу! Пінь! Дійие скоріше - в нас нема стільки ОХМАДИДів!!!!!!!!
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08.07.2024 14:41 Відповісти
Байден, где F 16?
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08.07.2024 14:42 Відповісти
Последнее доказательство даже для самых тупых, что на всех медицинских центрах Европы должна висеть объявление, что граждане России не обслуживаются ни за какие деньги.
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08.07.2024 14:48 Відповісти
Тут написали неправду.Ніяка ракета не влучала в "Охматдит".Щойно оприлюднили Заяву Голови Київської міської військової адміністрації,в якій він наголосив,що це уламки ракети,збитої нашими силами ППО.
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08.07.2024 15:02 Відповісти
Прошу лінк.
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08.07.2024 15:09 Відповісти
На Прямому каналі о 14:45.
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08.07.2024 15:11 Відповісти
То що, не будемо збивати?
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08.07.2024 15:16 Відповісти
Треба казати правду.Якою б важкою вона б не була.
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08.07.2024 15:18 Відповісти
Як казала моя бабця, розумну людину від дурної відрізняє також вміння тримати рот закритим, коли треба.
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08.07.2024 15:57 Відповісти
Хз, на відео прильоту ракета доволі ціла летить.
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08.07.2024 15:29 Відповісти
Вибачте,уточнення:це був речник Київської міської ВЦА Михайло Олександрович Шаманов.
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08.07.2024 15:34 Відповісти
І що?? Якщо уламки то путін вже не йухло? І цапи білі та пухнасті, а винне ппо??
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08.07.2024 15:41 Відповісти
Не тільки Путін,це більшість "федерастів"(від Російська Федерація,значить вони "федерастів")така!
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08.07.2024 16:38 Відповісти
Ви так пуйлостан поважаєте, що з великої літери??
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08.07.2024 16:41 Відповісти
Так пишуть в Українських офіційних документах.Я пояснив,чому вони всі "федерасти",і всі винні в цій війні,а не тільки Путін.Це як є таке:Вовочка Путин на стройке играл.Тихо к нему подкатил самосвал.Не было слышно ни криков,ни стона...Только ботинки торчат из бетона.Но цього,на жаль не сталось.І тепер жаліються про Путіна:Ох,ох,ох,чтож ты маленьким не сдох.
Не він один винен,вся їхня нація підла!
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08.07.2024 17:05 Відповісти
Ти прямо ощасливив тут всіх.
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08.07.2024 15:54 Відповісти
Ви що,щасливі,що стільки людей загинуло?..
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08.07.2024 16:13 Відповісти
Ти ідіот? Чи з тих, що волають, що не треба збивати? Хоча, ті теж ідіоти. В Кривому Розі не збили. 11 загиблих. Допомогло?
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08.07.2024 16:27 Відповісти
Слухайте офіційні повідомлення від Андрія Єрмака і буде вам радість
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08.07.2024 16:32 Відповісти
"Вибачте,уточнення:це був речник Київської міської ВЦА Михайло Олександрович Шаманов." тобто отой шаманов, якого ти тут піариш, не від дєрмака?
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08.07.2024 16:44 Відповісти
Не п_ди кацап сакалов! На фото і відео чітко видно приліт саме ракето по будові, cnn показували.
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08.07.2024 18:22 Відповісти
Гадаю,що наші військові вже розрахували траєкторію,куди летіла збита ракета.Тільки шкода,що ми про це не дізнаємось...
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08.07.2024 15:06 Відповісти
Уже і відео є. Кілька ракет цілили а Артема, одна попала в охматдит.
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08.07.2024 15:43 Відповісти
Високаточний гіпєрзаукавой діріжабель
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08.07.2024 15:46 Відповісти
Мля, ну людей сильно много! Цапы практикуют повторные удары по мирным объектам!!
Ясно что ктото за детьми пришел, но слишком много шатается...
Заодно снимут для до-разведки, покажут темнейшему
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08.07.2024 15:11 Відповісти
А. Невзоров

Русские, похоже, распереживались о том, что мир подзабыл о их исключительном скотстве.

Действительно, кутерьма выборов во Франции, немощи Байдена и прочие события отпихнули на второй план россию и ее военные преступления.

РФ стало обидно.

Чтобы поярче напомнить о себе и величии своих бомб, «страна достоевского» не стала размениваться на всякие мелочи, а прицельно бомбанула по главной детской больнице Киева.

Сейчас, из под развалин, окропленных детской кровью и теми самыми «слезинками» -пытаются извлечь уцелевших.

Раненые врачи детской больницы в Киеве помогают разбирать завалы.

Россия, в пабликах, радостно хохочет и чокается. Ликует. У нее очередной «день победы».

Если бы хоть кого-то в мире беспокоил садизм кремля, то все подобное было бы абсолютно невозможно.

Достаточно было одного вежливого звонка:

«Еще одна ракета или бомба по городам Украины - 20 «томагавков» в москву. ( не ядерных).»

И всё стало бы тихо. Из под плинтуса в главном кремлевском кабинете упырь бы тихо плакал и шипел извинения.

Невзорова Лидия

Как, скажите мне, как можно вести переговоры с тем и теми, кто бомбит детские больницы? Будет ли когда-то конец всему этому и возьмет ли на себя кто-нибудь ответственность за ликвидацию этой гадины путина?!

Почему, на каких основаниях он считается важнее других людей на земле?

О какой демократии твердят страны НАТО, если на их глазах одна гадина- террорист убивает других. Эти «другие» хуже путина? Они не достойны жить?

Это не дискриминация? Не нацизм? Не фашизм? Не терроризм?

С тем кто это делает можно вести переговоры? Призывать к «мирному урегулированию»?

На видео дети на диализе, судя по облысению- тяжело больные раком.

Смотреть на это любой женщине невыносимо.

Как и чем могут оправдать это путинисты? Постановкой?

Вся эта мерзость российская -мизулины/ киркоровы, те, кто могли бы это все предотвратить- до каких пор будут молчать?

Не верю, что не понимают что творят. Как могут жить и молчать?
показати весь коментар
08.07.2024 15:16 Відповісти
Будьте вы прокляты, российские мрази! Чтобы вы всю жизнь нищие в своем болоте бултыхались!
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08.07.2024 15:53 Відповісти
Сьогодні багато підрозділів будут мститься за «Охматдит». А значить ще більше русні буде знищено. На відео 44 ОАБр вже відпрацьовує по русні за Охмадит. Русня повинна страждати.

https://t.me/BerezaJuice/46131
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08.07.2024 16:22 Відповісти
Мерзота кацапська.

Стало відомо, що у приватному пологому «Ісіда» в Києві загинули семеро людей, а не троє, - прокуратура

Поранених - троє. По ньому росіяни вдарили під час повторної атаки. https://t.me/vgorodeukr/24799
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08.07.2024 16:26 Відповісти
За офіційними заявами міського голови Києва В.Кличка,це уламки збитої ракети впали на приватний медичний центр.
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08.07.2024 16:35 Відповісти
І шо?? Ви геть тупий? Не збивати нічого зовсім??
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08.07.2024 16:42 Відповісти
Добре,що ви "гостра"...Треба писати Правду.З маленької неправди росте велика брехня!Якщо вам подобається,що вам говорять неправду...Питання відсутні
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08.07.2024 16:55 Відповісти
То йдіть зелене чмо критикуйте, правдоруб.
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08.07.2024 17:02 Відповісти
Якщо ви в маркеті візьмете для придбання товар,підійдете з ним до каси для сплати,а вам скажуть,що вартість на 500гр.більша;Чи ви не будете вимагати пояснень,чому на ціннику написана неправдива ціна?Будете.Тгму,що це стосується особисто вас та вашого гаманця!
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08.07.2024 17:16 Відповісти
Якийсь приклад дебільний.

Я вас послала зеленего критикувати, а ви мені про свої нічні жахіття розповідаєте.
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08.07.2024 18:41 Відповісти
Орбана кличте в гості знову ви ж любите заглянуть в очко...
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08.07.2024 16:45 Відповісти
Не просто так зеішак покликав в гості. Ось і перший результат
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09.07.2024 02:10 Відповісти
Премьер Венгрии призвал "следить за прессой", поскольку 8 июля утром будет "новый сюрприз"...
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08.07.2024 17:52 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана).

Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).

Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 17:54 Відповісти
Ага, надежда на ПВО, это как пресловутое "нужно просто перестать стрелять". Хер там, только ответный удар по мокшве поможет.
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08.07.2024 21:41 Відповісти
Треба поставити скульптуру жіночки на своє місце і зараз-же повісити російського агента ""козиря - єрмака"" , потім як черви його з'їдять вовочку зеленського за дитячі шашлики !! Тому що стадіонів не хватить для стояння на колінах. Брехливих жідков-дармоїдів треба карати. Ось така моя думка за дітей.
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08.07.2024 17:58 Відповісти
Оголосити російську мову мовою тероризму.
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08.07.2024 18:10 Відповісти
...2 вопроса...Кто прохлопал...И кто навел...
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08.07.2024 18:30 Відповісти
Більше жодного пацифізму. Коли Гітлер перестав бомбити Лондон? Коли Черчіль розбомбив Берлін.
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08.07.2024 21:36 Відповісти
нелюди, ******** ї6учі

в той час як робилися ці кадри і ще розбирали завали, шукаючи дітей,
ці виродки без секундної паузи на каяття та сумніви - вже займалися фотошопом фейків про ракету і масовим забрехуванням події
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09.07.2024 10:18 Відповісти
 
 