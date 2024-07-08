Кулеба призвал партнеров поскорее предоставить Украине дополнительные системы ПВО и оружие на фоне российской атаки
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников как можно быстрее принять решение о предоставлении ВСУ дополнительных систем противовоздушной обороны и оружия.
Соответствующее заявление дипломат сделал в соцсети Х на фоне массированной атаки РФ по Украине 8 июля, информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба отметил, что РФ целенаправленно бьет по медицинским учреждениям и объектам гражданской инфраструктуры.
"Это настоящее лицо России. Это настоящий ответ Путина на все миротворческие миссии и предложения", - прокомментировал министр сегодняшнюю атаку по Украине, в частности по медучреждениям.
Он призвал союзников Украины как можно быстрее принимать решение о поставках дополнительных средств ПВО, в частности систем Patriot, а также боеприпасов. Кроме этого, дипломат призвал все страны мира и международные организации осудить российские воздушные удары по Украине 8 июля.
"Я призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и отказаться от любого умиротворения убийц детей и других мирных жителей",- говорится в заметке главы внешнеполитического ведомства Украины.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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Системи ППО - це зброя для оборони.
Так ми ще років 20 будемо сидіти під ракетними обстрілами. І одна-дві ракети з 10 будуть долітати навіть при самій крутій системі ППО.
Ти маєш просити в союзників системи, які дрзволять вражати кацапські носії та бази ракетного озброєння: аеродроми, військово-морські бази тощо...
Также необходимы ракеты типа Томогавк.
Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).
Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
ППО і так ясно, нам надають все, що можуть.
Потрібно пробивати ІНШІ "червоні лінії"!
Та вимагати надання крилатих та балістичних РАКЕТ!
І зняття заборони стріляти по території Рашки!!!
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару
Але ми чомусь публічно не вимагаємо цього дозволу від наших партнерів, а вони в той час малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
КулебаКулібін -наше все.