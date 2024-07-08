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Новости Война
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Кулеба призвал партнеров поскорее предоставить Украине дополнительные системы ПВО и оружие на фоне российской атаки

Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО та зброю на тлі російської атаки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников как можно быстрее принять решение о предоставлении ВСУ дополнительных систем противовоздушной обороны и оружия.

Соответствующее заявление дипломат сделал в соцсети Х на фоне массированной атаки РФ по Украине 8 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что РФ целенаправленно бьет по медицинским учреждениям и объектам гражданской инфраструктуры.

"Это настоящее лицо России. Это настоящий ответ Путина на все миротворческие миссии и предложения", - прокомментировал министр сегодняшнюю атаку по Украине, в частности по медучреждениям.

Он призвал союзников Украины как можно быстрее принимать решение о поставках дополнительных средств ПВО, в частности систем Patriot, а также боеприпасов. Кроме этого, дипломат призвал все страны мира и международные организации осудить российские воздушные удары по Украине 8 июля.

"Я призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и отказаться от любого умиротворения убийц детей и других мирных жителей",- говорится в заметке главы внешнеполитического ведомства Украины.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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Автор: 

оружие (10267) ПВО (2844) атака (403) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана).

Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).

Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 17:55 Ответить
+6
як там хтось сказав? Потрібно не стріли ловити, а вбити лучника.
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08.07.2024 17:56 Ответить
+5
Ти, блдь, картонна дурілка, повинен вже весь світ підняти на вуха, підняти ООН і РадБез, ОБСЄ і всі оті "абвгдейки" і вимагати вигнати рашку звідусіль!! Особливо з ООН, де у раши немає навіть установчих документів! А натомість, ти, вонючий пристосуванець з опухшим *******, бігаєш на подачках ЗЄрмака і виконуєш, як той "половой в трактире" всі його забаганки! Козліна, блдь!
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08.07.2024 17:57 Ответить
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Пора не закликати, а вимагати зброю. Не можна бити по дитячих лікарнях.
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08.07.2024 17:47 Ответить
"Нам потрібні томагавки чи щось типу цього"- повинен казати ідіот Кулєба. У кацапів ракет як бруду. І ППО питання вже не вирішить. Одна протиракетна "Петріот"-2млн.$. Хто це буде проплачувати? Дєрьмак з татаровим? Тільки удари по кацапській території. Тільки дзеркальні відповіді. Тільки масові смерті кацапського поголів'я.
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08.07.2024 17:49 Ответить
Кулеба, тобі знайоме логічне мислення?
Системи ППО - це зброя для оборони.
Так ми ще років 20 будемо сидіти під ракетними обстрілами. І одна-дві ракети з 10 будуть долітати навіть при самій крутій системі ППО.
Ти маєш просити в союзників системи, які дрзволять вражати кацапські носії та бази ракетного озброєння: аеродроми, військово-морські бази тощо...
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08.07.2024 17:52 Ответить
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана).

Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнёры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься. Это также вариант для обращения к западу. По сути все ведь уже дали (по количеству правда есть вопросы).

Но реально вразумить путина похоже может ЯО и Томогавк. И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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08.07.2024 17:55 Ответить
як там хтось сказав? Потрібно не стріли ловити, а вбити лучника.
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08.07.2024 17:56 Ответить
Ти, блдь, картонна дурілка, повинен вже весь світ підняти на вуха, підняти ООН і РадБез, ОБСЄ і всі оті "абвгдейки" і вимагати вигнати рашку звідусіль!! Особливо з ООН, де у раши немає навіть установчих документів! А натомість, ти, вонючий пристосуванець з опухшим *******, бігаєш на подачках ЗЄрмака і виконуєш, як той "половой в трактире" всі його забаганки! Козліна, блдь!
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08.07.2024 17:57 Ответить
дЄрмак не дав йому на це добро....
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08.07.2024 18:52 Ответить
Мля, ТИПІЛИ!
ППО і так ясно, нам надають все, що можуть.
Потрібно пробивати ІНШІ "червоні лінії"!
Та вимагати надання крилатих та балістичних РАКЕТ!
І зняття заборони стріляти по території Рашки!!!
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08.07.2024 17:59 Ответить
кулєба, а можно вже якось почати вимагати дозволу вражати наданою ракетною зброєю авіабази у прикордонних областях росії??
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08.07.2024 18:00 Ответить
Всі ці авіабази знаходяться на відстані ураження MGM-140B ATACMS. Тобто треба всього дюжина ракет, щоби вцілівші борти піднялись у повітря і перелетіли на інші АБ на відстань від кордону чи ЛБЗ на 400+ км. Це значно би полегшило ситуацію на фронті і у прикордонних областях, зокрема у самому Харкові та області. Всього дюжина ракет, навіть ще вистачило на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл., 160 км від кордону), звідки запускають шахеди.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару

Але ми чомусь публічно не вимагаємо цього дозволу від наших партнерів, а вони в той час малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
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08.07.2024 18:06 Ответить
Та нам потрібно все - окрім бешених собак - але ж не спішать - як з Ф - 16
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08.07.2024 18:00 Ответить
До речі, пора вже й москву посвятити в реалії справжньої війни! Бо шось воно підозріло затихло після минулої осені - жодного прильоту по ворожим "центрам принятія рєшєній". Хай і там вже починають дивитись на війну не тільки по тєлєку, а в живу! Бо, щось здається мені, оте затишшя на маЦковії було теж якимось чином узгоджене з Банковою.
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08.07.2024 18:02 Ответить
І це на тлі зелених заяв про безпілотники на тисячу км. Договорняками смердить
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08.07.2024 18:09 Ответить
іди у відставку кулєба ,а після одразу в тцк і на фронт, сам же бачиш ти вже 3 роки говориш дайте да дайте а всі хрен клали на тебе , тому ти більш успішним будеш на фронті 💯
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08.07.2024 18:09 Ответить
Україна терміново повинна отримати дозвіл на обстріл дальнобійними ракетами західного віробництва по військових аєродромах , де розміщені літаки - носії крилатих ракет, які ******** українську землю.
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08.07.2024 18:20 Ответить
Сплчатку дозвіл на індивідуальну зброю
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08.07.2024 18:50 Ответить
Все це так,але ППО це для оборони(
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08.07.2024 18:45 Ответить
Кулеба-наше все.
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08.07.2024 18:48 Ответить
Кулеба Кулібін -наше все.
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08.07.2024 18:51 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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08.07.2024 19:16 Ответить
Основна масса українців вас має як "засідєвшихся" і не реагує на подібні заяви відробляння перебування на посаді.
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08.07.2024 19:48 Ответить
 
 