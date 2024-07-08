Кулеба призвал партнеров поскорее предоставить Украине дополнительные системы ПВО и оружие на фоне российской атаки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников как можно быстрее принять решение о предоставлении ВСУ дополнительных систем противовоздушной обороны и оружия.

Соответствующее заявление дипломат сделал в соцсети Х на фоне массированной атаки РФ по Украине 8 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что РФ целенаправленно бьет по медицинским учреждениям и объектам гражданской инфраструктуры.

"Это настоящее лицо России. Это настоящий ответ Путина на все миротворческие миссии и предложения", - прокомментировал министр сегодняшнюю атаку по Украине, в частности по медучреждениям.

Он призвал союзников Украины как можно быстрее принимать решение о поставках дополнительных средств ПВО, в частности систем Patriot, а также боеприпасов. Кроме этого, дипломат призвал все страны мира и международные организации осудить российские воздушные удары по Украине 8 июля.

"Я призываю все страны и международные организации решительно осудить сегодняшний удар, принять немедленные меры для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и отказаться от любого умиротворения убийц детей и других мирных жителей",- говорится в заметке главы внешнеполитического ведомства Украины.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 17:13 всего в Киеве погибли 22 человека, пострадали - 72.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Читайте также: Повреждены пять корпусов "Охматдета", продолжается эвакуация пациентов, - Ляшко