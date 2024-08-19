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Премьер Британии остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины, - спикер Стармера

Володимир Зеленський та Кір Стармер 

В британском правительстве заявили, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой, комментируя слова президента Владимира Зеленского о замедлении лидерства Лондона.

Об этом заявил представитель премьер-министра Кира Стармера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В видеообращении 17 августа Зеленский заявил, что на протяжении всего времени войны "мы видели, что Великобритания демонстрирует настоящее лидерство - и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась".

Комментируя это заявление представитель главы британского правительства подчеркнул, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо вооружить Украину и поставить ее на путь членства в НАТО, - Стармер

"Что касается нашей поддержки, опять же, она является непоколебимой", - заверил представитель Стармера.

В то же время он добавил, что позиция правительства Британии относительно использования Украиной ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.

Автор: 

Великобритания (4941) Зеленский Владимир (20266) помощь и поддержка (867) Стармер Кир (182)


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От хамло криворогате..

Дяка Британії!
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19.08.2024 16:17 Ответить
Ага. Рішуче не дозволяє бити ракетами по кацапстану. На США з"їзджає. А там ще одні рішучі.
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19.08.2024 16:17 Ответить
Вся рішучість впирається в "ескалацию". А "ескалация" це ні що інше як переїминовані "червоні прапорци" визначенні ху.лом для Західу.
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19.08.2024 17:22 Ответить
Усі вони рішучі. Якби не оглядалися на Штати, то були б набагато більше "рішучі"...
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19.08.2024 16:19 Ответить
Перекидають "рішучість" з руки в руку - як розпечені жарини
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19.08.2024 16:23 Ответить
Аха, беременны, но слегка...
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19.08.2024 16:44 Ответить
 
 