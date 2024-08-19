Премьер Британии остается абсолютно решительным в своей поддержке Украины, - спикер Стармера

В британском правительстве заявили, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой, комментируя слова президента Владимира Зеленского о замедлении лидерства Лондона.

Об этом заявил представитель премьер-министра Кира Стармера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В видеообращении 17 августа Зеленский заявил, что на протяжении всего времени войны "мы видели, что Великобритания демонстрирует настоящее лидерство - и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась".

Комментируя это заявление представитель главы британского правительства подчеркнул, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

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"Что касается нашей поддержки, опять же, она является непоколебимой", - заверил представитель Стармера.

В то же время он добавил, что позиция правительства Британии относительно использования Украиной ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.