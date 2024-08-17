Больше всего российских штурмов на Донетчине, делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, - Зеленский. ВИДЕО

Самая тяжелая ситуация на фронте сохраняется на Донетчине.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что в течение дня 17 августа заслушал несколько докладов Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Всегда первоочередное внимание - фронтовым направлениям. Прежде всего Донецкой области. Больше всего российских штурмов именно там. Я благодарю все наши подразделения - каждого солдата и командира, которые держат фронт, которые защищают наши позиции, которые уничтожают оккупанта. Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в этом контексте крайне важно, чтобы ВСУ имели достаточную дальнобойность. Президент призвал союзников Украины "убрать барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны".

"Дальнобойность для наших сил - это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров. Мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной... Мы нуждаемся, чтобы все парнеры, которые могут помочь, помогли. Это и США, и Великобритания, и Франция, и другие партнеры", - заявил глава государства.

Среди прочего Зеленский выразил благодарность Британии за оказанную помощь, но отметил, что ситуация с поставками оружия несколько замедлилась.

Смотрите также: "Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленский показал образцы украинского оружия и как оно работает по врагу. ВИДЕО

"В течение всего времени этой войны мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей... Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась. Мы будем говорить, как это исправить. Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь", - заявил глава государства.

Также в обращении украинский лидер высказался и об операции ВСУ в Курской области РФ.

"Сегодня генерал Сырский докладывал и о продолжении нашего движения в Курской области. Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции, плацдарм нашего присутствия становится сильнее", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: Укреплены позиции наших сил в Курской области, есть пополнение обменного фонда