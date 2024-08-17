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Новости Видео Война
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Больше всего российских штурмов на Донетчине, делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, - Зеленский. ВИДЕО

Самая тяжелая ситуация на фронте сохраняется на Донетчине.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что в течение дня 17 августа заслушал несколько докладов Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Всегда первоочередное внимание - фронтовым направлениям. Прежде всего Донецкой области. Больше всего российских штурмов именно там. Я благодарю все наши подразделения - каждого солдата и командира, которые держат фронт, которые защищают наши позиции, которые уничтожают оккупанта. Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в этом контексте крайне важно, чтобы ВСУ имели достаточную дальнобойность. Президент призвал союзников Украины "убрать барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны".

"Дальнобойность для наших сил - это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров. Мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной... Мы нуждаемся, чтобы все парнеры, которые могут помочь, помогли. Это и США, и Великобритания, и Франция, и другие партнеры", - заявил глава государства.

Среди прочего Зеленский выразил благодарность Британии за оказанную помощь, но отметил, что ситуация с поставками оружия несколько замедлилась.

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"В течение всего времени этой войны мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Это то, что спасло тысячи наших людей... Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась. Мы будем говорить, как это исправить. Потому что дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь", - заявил глава государства.

Также в обращении украинский лидер высказался и об операции ВСУ в Курской области РФ.

"Сегодня генерал Сырский докладывал и о продолжении нашего движения в Курской области. Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции, плацдарм нашего присутствия становится сильнее", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+14
За три роки повномаштабки спромоглися "відновити" виробництво до 10 "Нептунів" на рік!
Про Вільху, Грім та інше взагалі мовчать.
Що би ви поздихали, курви!
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17.08.2024 20:08
+13
Перше суд, 15 рокiв або довiчно на нарах, потiм хай здихають.
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17.08.2024 20:11
+11
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17.08.2024 20:19
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Крадете менше ? Або більше ? Чим ти блд тупп гундоса допомагаєш ? Ер маком ?
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17.08.2024 20:06 Ответить
За три роки повномаштабки спромоглися "відновити" виробництво до 10 "Нептунів" на рік!
Про Вільху, Грім та інше взагалі мовчать.
Що би ви поздихали, курви!
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17.08.2024 20:08 Ответить
Перше суд, 15 рокiв або довiчно на нарах, потiм хай здихають.
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17.08.2024 20:11 Ответить
Бо то все клятий барига свинарчук розробляв і то все було для погіршення оборони країни. Ви не розумієте
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17.08.2024 20:14 Ответить
здати території, як видно, простіше, ніж їх деокупувати..

слава ЗСУ!

все буде Україна!
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17.08.2024 20:10 Ответить
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17.08.2024 20:19 Ответить
Пісдун
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17.08.2024 20:22 Ответить
З асфальту виколупуєш?
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17.08.2024 20:31 Ответить
невже ? згадали про донеччину,що там відбуваються жорстокі бої...
ой...головне курщина...перемоги.
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17.08.2024 20:42 Ответить
Верховний ухилянт,а під асфальтом "великого крадівництва" шукав?!
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17.08.2024 21:00 Ответить
Собі гроші по ничках мільйони, мільярди, а воїнам шукають зброю, клептомани кончені.
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17.08.2024 21:04 Ответить
Результат брехні Зеленського на мапі. Ворог вже в 10 км від Покровська, Мирнограда. Бої йдуть в Торецьку, Новогродівці, Гродівці. Все це саме тому що Донецька ВЦА та її шеф Зеленський-Єрмак (невідомо хто там командує насправді) не побудували другу лінію оборони. Тепер після втрати Авдіївки - рашисти по посадкам проходять на Покровсь. Тобто скоро бойові дії почнуться на межі Дніпропетровської та Донецької області... Пніть цих довбойобів - Зеленського та його господиню Єрмака.
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17.08.2024 21:30 Ответить
Відводить увагу Курщиною від здачі Донецької Області, з багатими нікелем родовищами Кацапії.
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17.08.2024 22:57 Ответить
Донеччину здаєш по Оманському плану, чи вже по Стамбульському?
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18.08.2024 13:56 Ответить
 
 