Зеленский заслушал доклад Сырского: Укреплены позиции наших сил в Курской области, есть пополнение обменного фонда
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое - Торецкое и Покровское направления. За сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируемая.
Второе - операция в Курской области. На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются Россией", - говорится в сообщении.
Как отметил Зеленский, также генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.
"Третье - обеспечение наших действий оружием и сильными решениями. Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты. Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - добавил президент.
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Покровську(НЕнужное зачеркнуть) Курській області Джерело:
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Шо там за Оман
Друге - як так шо "партньори" не увідєлі концентрацию и т.д.
третя штука - шо за доза була?
і чому депутати чекали захоплення Києва?
ну і я думаю що це жертвоприношення.
невтікати треба було шоб стати лукашенком
чо ти спориш - вони ж чекали русню
преЗЄдєнта увесь час вводять в Омани
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Про ситуацію на Донеччині Сирський розказував вже не під відео...
Чому ж так? Бо пропаганда має працювати.
Треба увічнити на холсті!
Ми рашистам Донбас - рашисти нам наших полонених?
сорі, але тупу, у нас всі "вірять в Яхве"
Доповідаю:
"хтось" ****, просто "емоції" "хаває"., я просто тупо збоку, ..... вибачте, це тупо виглядає як жертвоприношення і - як і було з "911" -
"хтось" так би мовити.... "жере емоції"
сорі, але так я собі "получив думку" і це є логічно
Аж заслухався...
і саме переможні
14 серпня 2024 біля населеного пункту Зелений Шлях, Суджанського району Курської області російської федерації загинув Антонюк Ярослав Ярославович 7.09.1974 року народження, мешканець села Ясенів-Пільний.
Та,ще зе побував біля м.Покровськ-здогадайтесь,який це знак.
І поповнення обмінного фонду,чим хвалиться зе,може мати неспівмірні з ним втрати,про які він жодним чином не згадує.