Зеленский заслушал доклад Сырского: Укреплены позиции наших сил в Курской области, есть пополнение обменного фонда

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое - Торецкое и Покровское направления. За сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируемая.



Второе - операция в Курской области. На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются Россией", - говорится в сообщении.

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Как отметил Зеленский, также генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.



"Третье - обеспечение наших действий оружием и сильными решениями. Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты. Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - добавил президент.

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