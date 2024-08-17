Зеленський заслухав доповідь Сирського: Зміцнено позиції наших сил у Курській області, є поповнення обмінного фонду
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Перше – Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована.
Друге – операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Зеленський, також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил у Курській області та розширення стабілізованої території.
"Третє – забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - додав президент.
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Покровську(НЕнужное зачеркнуть) Курській області Джерело:
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Шо там за Оман
Друге - як так шо "партньори" не увідєлі концентрацию и т.д.
третя штука - шо за доза була?
і чому депутати чекали захоплення Києва?
ну і я думаю що це жертвоприношення.
невтікати треба було шоб стати лукашенком
чо ти спориш - вони ж чекали русню
преЗЄдєнта увесь час вводять в Омани
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Про ситуацію на Донеччині Сирський розказував вже не під відео...
Чому ж так? Бо пропаганда має працювати.
Треба увічнити на холсті!
Ми рашистам Донбас - рашисти нам наших полонених?
сорі, але тупу, у нас всі "вірять в Яхве"
Доповідаю:
"хтось" ****, просто "емоції" "хаває"., я просто тупо збоку, ..... вибачте, це тупо виглядає як жертвоприношення і - як і було з "911" -
"хтось" так би мовити.... "жере емоції"
сорі, але так я собі "получив думку" і це є логічно
Аж заслухався...
і саме переможні
14 серпня 2024 біля населеного пункту Зелений Шлях, Суджанського району Курської області російської федерації загинув Антонюк Ярослав Ярославович 7.09.1974 року народження, мешканець села Ясенів-Пільний.
Та,ще зе побував біля м.Покровськ-здогадайтесь,який це знак.
І поповнення обмінного фонду,чим хвалиться зе,може мати неспівмірні з ним втрати,про які він жодним чином не згадує.