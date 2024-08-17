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Новини
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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Зміцнено позиції наших сил у Курській області, є поповнення обмінного фонду

Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше – Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована.

Друге – операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, - Сирський. ВIДЕО

Як зазначив Зеленський, також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил у Курській області та розширення стабілізованої території.

"Третє – забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - додав президент.

Читайте: Операція України в Курській області зірвала таємні перемовини з Росією про часткове припинення вогню, - WP

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Сирський Олександр (601) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+12
На совісті мудрого наріду,як і весь цей ******* з 2019р
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17.08.2024 13:54
+11
Боневтік був потрібен на всякий випадок,який і стався після невзяття Київа за 3 дні.Двічі цапи вирішили не наступати на граблі,їм Вітька вистачило.Щоб не втік гарантовано,там Єрмак рядом з препииздентом
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17.08.2024 13:53
+9
Знов потужний посидів перед великим екраном і на камеру послухав ламаною українською про здобутки на Курщині.

Про ситуацію на Донеччині Сирський розказував вже не під відео...

Чому ж так? Бо пропаганда має працювати.
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17.08.2024 13:48
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Бери плакат. Йди на Майдан. Вимагай НЕГАЙНИХ виборів. Новий буде Притула.
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17.08.2024 13:59 Відповісти
Так раніше ви казали, що Цензор за Пороха топить, а тепер шо за Зеленського? Ну звісно ви скажете шо такого не говорили...
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17.08.2024 14:17 Відповісти
Зміцнено позиції наших сил у Покровську (НЕнужное зачеркнуть) Курській області Джерело:



.
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17.08.2024 14:48 Відповісти
Перше!
Шо там за Оман

Друге - як так шо "партньори" не увідєлі концентрацию и т.д.

третя штука - шо за доза була?

і чому депутати чекали захоплення Києва?

ну і я думаю що це жертвоприношення.
невтікати треба було шоб стати лукашенком
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17.08.2024 13:48 Відповісти
Боневтік був потрібен на всякий випадок,який і стався після невзяття Київа за 3 дні.Двічі цапи вирішили не наступати на граблі,їм Вітька вистачило.Щоб не втік гарантовано,там Єрмак рядом з препииздентом
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17.08.2024 13:53 Відповісти
вчора чув - казали депутатам йди в абінет і чекай.)те(?
чо ти спориш - вони ж чекали русню
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17.08.2024 14:00 Відповісти
щойно передали по радіо:

преЗЄдєнта увесь час вводять в Омани

.
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17.08.2024 14:50 Відповісти
Знов потужний посидів перед великим екраном і на камеру послухав ламаною українською про здобутки на Курщині.

Про ситуацію на Донеччині Сирський розказував вже не під відео...

Чому ж так? Бо пропаганда має працювати.
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17.08.2024 13:48 Відповісти
"Верховний ухилянт слухає військового".
Треба увічнити на холсті!
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17.08.2024 15:13 Відповісти
А про*би на Донбасі на чиїй совісті будуть?
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17.08.2024 13:52 Відповісти
На совісті мудрого наріду,як і весь цей ******* з 2019р
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17.08.2024 13:54 Відповісти
На всіх, хто був при владі 30 років.
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18.08.2024 13:41 Відповісти
буратінка, закінчуй вже про "обмінний фонд"; про визволення територій тобі є що сказати? Вже реально з@їбав отим "фондом". А майже кожного дня втрачаємо території, якийсь населений пункт. Чи воно чекає від українців "вова, падпіши, ми уже усталі"?
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17.08.2024 13:54 Відповісти
Я не на фронті і вже там не буду. А ти, бидло, не "тикай" незнайомим тобі людям похилого віку, якшо розраховуєш на те, що з тобою хтось буде спілкуватися.
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18.08.2024 14:09 Відповісти
Воюєш на полях ЦЕНЗОР.НЕТ? Продовжуй, не зупиняйся.
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19.08.2024 10:21 Відповісти
Зеленський, конешно, вірний син свого народу. Менжовка - договориться посередине.
Ми рашистам Донбас - рашисти нам наших полонених?
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17.08.2024 13:59 Відповісти
давайте так - Сралінчик погравля з "нанаснапалє", кинув м.яччик ***** - наніхнопалє.
сорі, але тупу, у нас всі "вірять в Яхве"
Доповідаю:
"хтось" ****, просто "емоції" "хаває"., я просто тупо збоку, ..... вибачте, це тупо виглядає як жертвоприношення і - як і було з "911" -
"хтось" так би мовити.... "жере емоції"
сорі, але так я собі "получив думку" і це є логічно
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17.08.2024 14:06 Відповісти
Дуже скептично відношусь до цього прориву, коли на інших напрямках повний *******. Схоже на сечу в очи
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17.08.2024 14:07 Відповісти
Зеленський заслухав доповідь Сирського

Аж заслухався...
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17.08.2024 14:12 Відповісти
Складається враження,що бої виключно в курській області..
і саме переможні
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17.08.2024 14:18 Відповісти
Зе побував під Покровськом.
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17.08.2024 15:09 Відповісти
Пи....дець Покровську! 😠
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17.08.2024 16:25 Відповісти
Сергій Погребецький

14 серпня 2024 біля населеного пункту Зелений Шлях, Суджанського району Курської області російської федерації загинув Антонюк Ярослав Ярославович 7.09.1974 року народження, мешканець села Ясенів-Пільний.

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17.08.2024 14:18 Відповісти
🙏
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17.08.2024 14:36 Відповісти
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17.08.2024 14:36 Відповісти
Не заснув від нудьги?
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17.08.2024 14:32 Відповісти
У перед на Брянськ та Белгород!!! Це - Україна!
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17.08.2024 14:55 Відповісти
Слуги народу-це інструмент Кремля для демонтажу нашої держави-В.Портников.
Та,ще зе побував біля м.Покровськ-здогадайтесь,який це знак.
І поповнення обмінного фонду,чим хвалиться зе,може мати неспівмірні з ним втрати,про які він жодним чином не згадує.
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17.08.2024 15:07 Відповісти
А воно хоч зрозуміло що Сирський казав? І з якого дубля зє зняли?
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17.08.2024 15:09 Відповісти
Це Сирський казав зє? Чи то ти радиш зє? Так його мабуть вже мет не бере,щось міцніше треба.
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18.08.2024 13:48 Відповісти
Яза Україну,а не малоросію зє-підхуйловника,завербованого ФСБ ще у 2000 роках!
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18.08.2024 18:57 Відповісти
Ось так - святкуємо пірову перемогу- хоча ніхто не розуміє цієх афери від зеленої банди. І в цей час здаємо свою землю і вже в прискореному режімі. Якись ідіоти думають шо потім будемо мінятись. Хаос править в Україні, править бал сатана на лікувальному канабієсу.
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17.08.2024 16:40 Відповісти
100 процентів.Лише можна додати,як цього не розуміють самі військові,в т.ч. п.С.
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17.08.2024 20:02 Відповісти
Okolo 10 tysiac kacapskix soldat jest ubytimi,ranenami ili zdalis v plen pod Kurskom.Eto mozno nazvat rozgromom ruskix.Nado dumat teper novyje nazvanyje gorodam kotorix osvobodili ot ruso fasistov
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17.08.2024 17:04 Відповісти
а коли ми зміцнимо свої позиції в Україні?
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17.08.2024 17:20 Відповісти
"розширення стабілізованої території"... Це, без сумніву,- нове словосполучення українського "генія" у скарбницю світової військової науки!
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17.08.2024 17:34 Відповісти
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17.08.2024 20:22 Відповісти
Цікаво ,з якого дубля ze змогло таку рожу зробити
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17.08.2024 22:29 Відповісти
 
 