Зеленський заслухав доповідь Сирського: Зміцнено позиції наших сил у Курській області, є поповнення обмінного фонду

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше – Торецький та Покровський напрямки. За добу десятки російських штурмів наших позицій. Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована.



Друге – операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави. Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив Зеленський, також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил у Курській області та розширення стабілізованої території.



"Третє – забезпечення наших дій зброєю та сильними рішеннями. Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне – обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - додав президент.

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