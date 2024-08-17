"Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленский показал образцы украинского оружия и как оно работает по врагу. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский показал украинские военные разработки, а также результаты их боевого применения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в фейсбуке.

Зеленский перечислил украинские разработки:

На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5.

На земле: Богдана, Стугна, Корсар.

В воздухе: Бобер, Морок, Лютый.

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"Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал. Слава Украине!", - добавил глава государства.