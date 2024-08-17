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"Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленский показал образцы украинского оружия и как оно работает по врагу. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский показал украинские военные разработки, а также результаты их боевого применения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в фейсбуке.
Зеленский перечислил украинские разработки:
На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5.
На земле: Богдана, Стугна, Корсар.
В воздухе: Бобер, Морок, Лютый.
"Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал. Слава Украине!", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+51 Ярослав Дацко #356611
показать весь комментарий17.08.2024 12:11
+50 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.08.2024 12:06
+44 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий17.08.2024 11:58
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яке відношення має до них ЗЄ, який і свою лапку тягне ковалю, щоб підковав
і нічо, рейтинг 50%. хоча навіть відосіки знизу дивитись - це як скот на рашці на путіна дивиться, і тоже нічо, - ой какая харошая бубачька.
популізм і демократія це реально я вже орків розумію з їх сцарьом - вони просто на гайдаїв надивились = демократія тіпа була. ну а як? Ємрак у нас це ще гірше орківських крадунів.
Єдина різниця... що у орків ресурсів на порядок більше завдяки західним партнерам і їх дирявими санкціями і вони пішли шляхом найманців за гроші а не бусифікацією.... налаштували маштабне виробництво озброєння в тому числі ракет 400 в рік і беспілотників та тупі орки готують 3 місяці а не півтори і будують укріплення одразу при захопленні території мінуючи підходи
я думаю, може як і Нейлон Хаск, але що "світ - штучний"
бо такого дебілізму і вроді би явного ......."жертвоприношення" якогось, не можу пояснити інакше як ... ну реально такого більшменш адекватна людина би не натворила, за викл. путіна, але оце все, ну просто тупо якщо і дебілізм, то тоді "демократія" це якесь прокляття - див. на Трампа і Зелю, явні брехуни і нарциси = ох какой мущіна.
жуть і брєдь, як би сказали орки адекватні, яких нема, майже. ну реально, це ж крінж
Він же їх сам багато разів застосовував. Тому саме він і показує.
А він тут до чого? А Коростильова згадати, та ще цілу плеяду конструкторів?!!
Язик не повертається, тільки він, єдиний, неповторний, незамінний.
Бачили-б ми Стугну як свої вуха, якби Пашинський з Тетяною Чорновіл буквально нахрапом не вивезли продукцію зі складу, який практично відразу і розбомбили.
Ви не зрозуміли сенсу написаного?
Я можу на пальцях: Зеленський піариться на здобутках конструкторів та попередньої влади, яка сприяла розвитку ракетної програми. Зеленський в 2019 році ту програму практично заморозив бо в пріоритеті у нього був асфальт та перерізання стрічок.
вже краще більше беспілотників наклепати
або АІ пробувати прикріпити що на завершальній стадії атаки маневрували по складній траекторії або екперементувати з додатковими двигунами або ракетними прискорювачами щоб збільшити швидкість перед ціллю і ускладнити траекторію
не дочитав
Й.Д.И.
І. Р.О.Б.И.
вибач, - якого х.я ти з дивану щось взагалі пишеш?
вибачення закінчив.
це тупо "звучить".
йди і зроби, ну реально - сидить-пи.пздить, ну сорі, якого х., як знаєш як - по йди і роби
"Ми їх душили-душили... душили-душили... душили-душили..."
Чому ж його не надіхають меле-марафон, квартал95, ліга сміху?
Чого ж він забуває про закупівлю б/ушних польських Крабів по 12 млн$/шт.? Він же затверджував цю угоду у 2022му!
Поляки замінюють Краби ********* корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
А ось Зеленський та його рєнікови/умєрови вже третій рік "динамлять" пропозиції корейців, які чомусь називають це тотальною корупцією.
Міністерство оборони України, опубліковано 19 серпня 2019 року
Добре, що при Порошенко розроблялися ці зразки, хоч маємо що виробляти.. .
п.с. яка ганьба, є&анаріум а не влада!!
Відчуваю, що заставлять змінити підручники і напишуть що Головнаркоша Здобув ( Потужно і Незламно), що це все завдяки його праці