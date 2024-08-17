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"Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленський показав зразки української зброї та як вона працює по ворогу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський показав українські військові розробки, а також результати їх бойового застосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис очільника держави у фейсбуці.

Зеленський перерахував українські розробки:

На морі: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5.
На землі: Богдана, Стугна, Корсар.
У повітрі: Бобер, Морок, Лютий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські виробники планують вийти до кінця року на позначку 2 мільйони безпілотників, - Мінстратегпром

"Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал. Слава Україні!", - додав очільник держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) зброя (7461) вітчизняний виробник (19)


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Топ коментарі
+51
ну так !!! зе влада замість виробництва зброї 2.5 роки дивилося в дупу Ху*ло шукаючи так десь посередені мир та закатувала гроші в асфальт для кацапської бронетехніки на "великому крадівництві" ...



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17.08.2024 12:11
+50
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17.08.2024 12:06
+44
Це то шо не встиг закопати у 2019?
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17.08.2024 11:58
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Це то шо не встиг закопати у 2019?
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17.08.2024 11:58 Відповісти
"Янєлох мінє42" скромно забув подякувати тому при кому цю зброю почали виробляти. Зато себе вже примазує с7ка.
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17.08.2024 12:10 Відповісти
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17.08.2024 15:36 Відповісти
Ну й пика.!
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18.08.2024 08:24 Відповісти
ну так !!! зе влада замість виробництва зброї 2.5 роки дивилося в дупу Ху*ло шукаючи так десь посередені мир та закатувала гроші в асфальт для кацапської бронетехніки на "великому крадівництві" ...



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17.08.2024 12:11 Відповісти
Богдана, , Корсар. створені за часів Гетьмана Порошенко українським ракетним генієм паном Коростильовим

яке відношення має до них ЗЄ, який і свою лапку тягне ковалю, щоб підковав
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17.08.2024 12:51 Відповісти
Зеля ще той знаток зброї, він ще не те покаже і як хєром по роялю зіграти, що всі вороги від жаху розбігаються, а як висуне мохнорилку свою з кущів, та як захрипить не своїм гнусавим голосом, так кацапи прямо на місці і падають... штабелями, замертво, угу... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.08.2024 12:05 Відповісти
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17.08.2024 12:06 Відповісти
Ну красіво ж? По Києву розсікати з блимавками і сиренами. Висока посадка, кліматизації, всякі прибамбаси. Ніяке тцк і близько не підійде. Знову ж таки бронь від мобілізації. Бо на всіх не вистачить. Бо ще ж і вкрасти треба.
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17.08.2024 12:22 Відповісти
Ну "у сина -9" пояснював же. Його мусорська банда не пристосована для боїв в окопі. Тому подібні пікапи не пристосовані для передової.
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17.08.2024 12:28 Відповісти
тому-що пікапи на передовій - це розхідники, які купляти новими сенсу немає, занадто дорого. до того ж окрім пікапів там є хамві, козаки, новатори та інші варти. а копам теж потрібно мати доступ в усілякі непролазні і малодоступні місця, особливо у військовий час. питання в іншому: скільки саме цих машин закуплено, якими підрозділами поліції і де саме вони використовуються. ні у мене, ні у вас відповіді на ці питання нема. але вам би лише зрадоньку розігнати.
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17.08.2024 12:48 Відповісти
Навіщо саме ПІКАПИ?звичайний кросовер не підійде?
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17.08.2024 13:45 Відповісти
Наколядоване в багажник не влазить, тільки пікап достатньо місткий для перевезення гаманця охоронців слуг народу.
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17.08.2024 14:03 Відповісти
дивлячись для чого. збирати уламки шахедів, наприклад, - не дуже
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17.08.2024 15:07 Відповісти
знищив(до прикладу) 20 танків, а попросив гроші на 5, отримав на 10 і побудував 1 - і з цим всюди гундосить шо боневтікла падла, ой, тобто ОПзеленській на фонд пропонують переказати бабло на відбудову лікарні.
і нічо, рейтинг 50%. хоча навіть відосіки знизу дивитись - це як скот на рашці на путіна дивиться, і тоже нічо, - ой какая харошая бубачька.
популізм і демократія це реально я вже орків розумію з їх сцарьом - вони просто на гайдаїв надивились = демократія тіпа була. ну а як? Ємрак у нас це ще гірше орківських крадунів.
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17.08.2024 12:10 Відповісти
Ну теперішня демократія нічим майже від орківських не відрізняється ,.... та ж корупція на оборонці ,..... той же популізм і хто критикує владу той на ворога працює, .... ті ж порушення конституції .... і совок у війську з паркетними, .... та ж судова влада яка судить як зверху скажуть або хто більше занесе, та ж поліція яка не знає законів та постійно їх порушує

Єдина різниця... що у орків ресурсів на порядок більше завдяки західним партнерам і їх дирявими санкціями і вони пішли шляхом найманців за гроші а не бусифікацією.... налаштували маштабне виробництво озброєння в тому числі ракет 400 в рік і беспілотників та тупі орки готують 3 місяці а не півтори і будують укріплення одразу при захопленні території мінуючи підходи
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17.08.2024 12:28 Відповісти
дивись.
я думаю, може як і Нейлон Хаск, але що "світ - штучний"
бо такого дебілізму і вроді би явного ......."жертвоприношення" якогось, не можу пояснити інакше як ... ну реально такого більшменш адекватна людина би не натворила, за викл. путіна, але оце все, ну просто тупо якщо і дебілізм, то тоді "демократія" це якесь прокляття - див. на Трампа і Зелю, явні брехуни і нарциси = ох какой мущіна.
жуть і брєдь, як би сказали орки адекватні, яких нема, майже. ну реально, це ж крінж
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17.08.2024 12:39 Відповісти
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17.08.2024 12:12 Відповісти
Ну да.
Він же їх сам багато разів застосовував. Тому саме він і показує.
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17.08.2024 12:16 Відповісти
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17.08.2024 12:17 Відповісти
Слава Кривавому Пастору ! куратору ракетної програми України

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17.08.2024 12:55 Відповісти
А де Вільха та Грім-2? Шо, нема? А чому?
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17.08.2024 12:18 Відповісти
Про це можуть розповвсти тільки різноманітні офшорні рахунки,відкриті після "великого асфальтування".
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17.08.2024 12:24 Відповісти
А Кільчень?
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17.08.2024 12:30 Відповісти
Курва-а-а!!!!
А він тут до чого? А Коростильова згадати, та ще цілу плеяду конструкторів?!!
Язик не повертається, тільки він, єдиний, неповторний, незамінний.
Бачили-б ми Стугну як свої вуха, якби Пашинський з Тетяною Чорновіл буквально нахрапом не вивезли продукцію зі складу, який практично відразу і розбомбили.
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17.08.2024 12:22 Відповісти
сейчас война дронов. а стугна не сможет вглубь рф долететь.
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17.08.2024 12:38 Відповісти
А танк на полі бою ти чим спинять будеш?
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17.08.2024 16:05 Відповісти
До чого тут "зараз"?
Ви не зрозуміли сенсу написаного?
Я можу на пальцях: Зеленський піариться на здобутках конструкторів та попередньої влади, яка сприяла розвитку ракетної програми. Зеленський в 2019 році ту програму практично заморозив бо в пріоритеті у нього був асфальт та перерізання стрічок.
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17.08.2024 16:19 Відповісти
От Тетяна Чорновол і оператор Стугни, і оператор дронів.
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17.08.2024 18:11 Відповісти
Гандон б/ушний, без честі,совісті,гідності! Про зрадника навіть не згадую,тут все зрозуміло адекватним людям!
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17.08.2024 12:23 Відповісти
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17.08.2024 12:24 Відповісти
Чепуха пиарная.
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17.08.2024 12:25 Відповісти
Кацпсятчина повинна бути знищена! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
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17.08.2024 12:26 Відповісти
Яким боком цей зелений "нехочунепідучотиріраза" до усій української зброї, мабуть тільки що саботажєм ії розробок і виробництва.
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17.08.2024 12:30 Відповісти
"Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленський показав зразки української зброї та як вона працює по ворогу Джерело: - до розробки будь-якою з них, Найпотужніший Лідор за своєю шоблою не має жодного відношення!
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17.08.2024 12:32 Відповісти
Не знаю Грім 2 краще кинути ресурси а не Нептун, там і бойова частина 500 кг і орки не зможуть її збити та і 10 на рік досить мало для крилатих ракет щоб вони якусь ефективність показали...

вже краще більше беспілотників наклепати

або АІ пробувати прикріпити що на завершальній стадії атаки маневрували по складній траекторії або екперементувати з додатковими двигунами або ракетними прискорювачами щоб збільшити швидкість перед ціллю і ускладнити траекторію
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17.08.2024 12:38 Відповісти
вибач
не дочитав
Й.Д.И.
І. Р.О.Б.И.

вибач, - якого х.я ти з дивану щось взагалі пишеш?
вибачення закінчив.
це тупо "звучить".
йди і зроби, ну реально - сидить-пи.пздить, ну сорі, якого х., як знаєш як - по йди і роби
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17.08.2024 12:52 Відповісти
От що можна досягти маючи 10 ракет за рік з 250 кг бойовою частиною, ну крім відео одне зняти... при чому що частину їх зіб'ють на відміну від балістики яку оркам набагато важче збити і там 500 кг
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17.08.2024 13:13 Відповісти
Ну дайте лідору попіаритись ..воно без цього не може ..... Нерон мля
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17.08.2024 12:56 Відповісти
18.02.22 Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги Джерело:
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17.08.2024 13:06 Відповісти
Зеленський:
"Ми їх душили-душили... душили-душили... душили-душили..."
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17.08.2024 13:06 Відповісти
Зеленський пишається лише тим, до чого не має жодного стосунку.
Чому ж його не надіхають меле-марафон, квартал95, ліга сміху?
Чого ж він забуває про закупівлю б/ушних польських Крабів по 12 млн$/шт.? Він же затверджував цю угоду у 2022му!
Поляки замінюють Краби ********* корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
А ось Зеленський та його рєнікови/умєрови вже третій рік "динамлять" пропозиції корейців, які чомусь називають це тотальною корупцією.
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17.08.2024 13:36 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.08.2024 13:44 Відповісти
Криворізьке кацапське бидло,ці види озброєнь почали розроблятись завдяки Порошенку,Турчінову та інших.А ця жидовськь-кацапська тварь приписує собі все-дебільне криворізьке чмо.
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17.08.2024 13:46 Відповісти
"У 2014-2019 роках до лав ЗСУ поставлено понад 11,9 тис. зразків ОВТ та близько 1,4 млн одиниць засобів ураження"

Міністерство оборони України, опубліковано 19 серпня 2019 року

Добре, що при Порошенко розроблялися ці зразки, хоч маємо що виробляти.. .
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17.08.2024 14:02 Відповісти
Півшостого піариться на здобутках п'ятого!
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17.08.2024 15:06 Відповісти
Чмоня нехотів щоб вони "показували" три роки тому!!
п.с. яка ганьба, є&анаріум а не влада!!
Відчуваю, що заставлять змінити підручники і напишуть що Головнаркоша Здобув ( Потужно і Незламно), що це все завдяки його праці
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17.08.2024 16:59 Відповісти
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17.08.2024 20:24 Відповісти
Це розробки ще минулої влади при Порошенку і Турчинову. А де твої ракети Боневтіке? Ти при владі більше 5-ти років, а крім відосів і термосу для російської церкви в тебе нічого!!!
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17.08.2024 22:38 Відповісти
Дешевий піар безтолкового ішака. Це все зроблено не завдяки, а всупереч ішаку. Це чмо здатне присвоювати лише чиїсь здобутки.
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17.08.2024 22:43 Відповісти
Нептуни ще 5 років назад були готові.Їх і на літаки СУ-24 планували чіпляти.
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17.08.2024 22:51 Відповісти
Нема слів, один мат.
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18.08.2024 08:22 Відповісти
 
 