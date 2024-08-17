"Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленський показав зразки української зброї та як вона працює по ворогу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський показав українські військові розробки, а також результати їх бойового застосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис очільника держави у фейсбуці.

Зеленський перерахував українські розробки:

На морі: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5.

На землі: Богдана, Стугна, Корсар.

У повітрі: Бобер, Морок, Лютий.

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"Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал. Слава Україні!", - додав очільник держави.