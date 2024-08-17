УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11743 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
1 871 17

Найбільше російських штурмів на Донеччині, робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, - Зеленський. ВIДЕО

Найважча ситуація на фронті зберігається в Донецькій області.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що упродовж дня 17 серпня заслухав декілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам – кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення", - сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що у цьому контексті вкрай важливо, щоб ЗСУ мали достатню далекобійність. Президент закликав союзників України "прибрати барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни".

"Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою... Ми потребуємо, щоб всі парнери, які можуть допомогти - допомогли. Це і США, і Велика Британія, і Франція та інші партнери", - заявив глава держави.

Серед іншого Зеленський висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася.

Дивіться також: "Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленський показав зразки української зброї та як вона працює по ворогу. ВIДЕО

"Протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей... Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась. Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ", - заявив глава держави.

Також у зверненні український лідер висловився і про операцію ЗСУ в Курській області РФ.

"Сьогодні генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Сирського: Зміцнено позиції наших сил у Курській області, є поповнення обмінного фонду

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
За три роки повномаштабки спромоглися "відновити" виробництво до 10 "Нептунів" на рік!
Про Вільху, Грім та інше взагалі мовчать.
Що би ви поздихали, курви!
показати весь коментар
17.08.2024 20:08
+13
Перше суд, 15 рокiв або довiчно на нарах, потiм хай здихають.
показати весь коментар
17.08.2024 20:11
+11
показати весь коментар
17.08.2024 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крадете менше ? Або більше ? Чим ти блд тупп гундоса допомагаєш ? Ер маком ?
показати весь коментар
17.08.2024 20:06 Відповісти
За три роки повномаштабки спромоглися "відновити" виробництво до 10 "Нептунів" на рік!
Про Вільху, Грім та інше взагалі мовчать.
Що би ви поздихали, курви!
показати весь коментар
17.08.2024 20:08 Відповісти
Перше суд, 15 рокiв або довiчно на нарах, потiм хай здихають.
показати весь коментар
17.08.2024 20:11 Відповісти
Бо то все клятий барига свинарчук розробляв і то все було для погіршення оборони країни. Ви не розумієте
показати весь коментар
17.08.2024 20:14 Відповісти
здати території, як видно, простіше, ніж їх деокупувати..

слава ЗСУ!

все буде Україна!
показати весь коментар
17.08.2024 20:10 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2024 20:19 Відповісти
Пісдун
показати весь коментар
17.08.2024 20:22 Відповісти
З асфальту виколупуєш?
показати весь коментар
17.08.2024 20:31 Відповісти
невже ? згадали про донеччину,що там відбуваються жорстокі бої...
ой...головне курщина...перемоги.
показати весь коментар
17.08.2024 20:42 Відповісти
Верховний ухилянт,а під асфальтом "великого крадівництва" шукав?!
показати весь коментар
17.08.2024 21:00 Відповісти
Собі гроші по ничках мільйони, мільярди, а воїнам шукають зброю, клептомани кончені.
показати весь коментар
17.08.2024 21:04 Відповісти
Результат брехні Зеленського на мапі. Ворог вже в 10 км від Покровська, Мирнограда. Бої йдуть в Торецьку, Новогродівці, Гродівці. Все це саме тому що Донецька ВЦА та її шеф Зеленський-Єрмак (невідомо хто там командує насправді) не побудували другу лінію оборони. Тепер після втрати Авдіївки - рашисти по посадкам проходять на Покровсь. Тобто скоро бойові дії почнуться на межі Дніпропетровської та Донецької області... Пніть цих довбойобів - Зеленського та його господиню Єрмака.
показати весь коментар
17.08.2024 21:30 Відповісти
Відводить увагу Курщиною від здачі Донецької Області, з багатими нікелем родовищами Кацапії.
показати весь коментар
17.08.2024 22:57 Відповісти
Донеччину здаєш по Оманському плану, чи вже по Стамбульському?
показати весь коментар
18.08.2024 13:56 Відповісти
 
 