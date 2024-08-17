Найбільше російських штурмів на Донеччині, робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, - Зеленський. ВIДЕО

Найважча ситуація на фронті зберігається в Донецькій області.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що упродовж дня 17 серпня заслухав декілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Завжди першочергова увага – фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там. Я дякую всім нашим підрозділам – кожному солдату і командиру, які тримають фронт, які захищають наші позиції, які знищують окупанта. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення", - сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що у цьому контексті вкрай важливо, щоб ЗСУ мали достатню далекобійність. Президент закликав союзників України "прибрати барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни".

"Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою... Ми потребуємо, щоб всі парнери, які можуть допомогти - допомогли. Це і США, і Велика Британія, і Франція та інші партнери", - заявив глава держави.

Серед іншого Зеленський висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася.

Дивіться також: "Нептун", "Богдана", "Бобер": Зеленський показав зразки української зброї та як вона працює по ворогу. ВIДЕО

"Протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей... Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась. Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ", - заявив глава держави.

Також у зверненні український лідер висловився і про операцію ЗСУ в Курській області РФ.

"Сьогодні генерал Сирський доповідав і щодо продовження нашого руху в Курській області. Операція триває саме так, як ми і розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Сирського: Зміцнено позиції наших сил у Курській області, є поповнення обмінного фонду