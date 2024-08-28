Великобритания и Германия подпишут новое оборонное соглашение, предусматривающее помощь Украине

Великобритания и Германия заключают новое оборонное соглашение, предусматривающее оказание военной помощи Украине. Обе страны подтвердили свое обязательство поддерживать страну столько, сколько будет необходимо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду, 28 августа, прибыл в Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Они обсудили новый договор между двумя странами, в основе которого лежит оборонное соглашение по Украине.

На совместной пресс-конференции Стармер сказал, что новое соглашение расширяет обширное оборонное сотрудничество между Великобританией и Германией, чтобы страны вместе "противостояли угрозам нестабильного мира".

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Это, конечно, означает общую решимость отстаивать безопасность нашего народа и более широкого европейского континента - и это начинается с нашей непоколебимой поддержки Украины", - подчеркнул премьер Великобритании.

По его словам, Великобритания и Германия как страны Европы, которые сделали наибольший вклад в военные усилия Украины, и как страны с наибольшими расходами на оборону среди европейских стран НАТО, "слишком хорошо знают свое обязательство перед украинским народом, который воюет не только для того, чтобы защитить себя, но и для всех людей в Европе".

"Сегодня мы подтвердили наше обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Стармер.

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