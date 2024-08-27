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Новини
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Партнери намагаються не говорити зі мною про дозвіл на удари вглиб РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами постійно порушує питання про надання Україні дозволу на удари західною зброєю вглиб РФ.

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Намагаються не говорити зі мною про це, а я порушую це питання. Ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - сказав Зеленський.

Також читайте: Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами по об’єктах у глибокому тилу РФ може звести нанівець Курську операцію, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) зброя (7442) дозвіл (290)


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Топ коментарі
+8
Й@баний іспанський сором..та запхайте його до Феофанії, нехай прокрапають!!
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27.08.2024 14:59
+7
чучело с тобой нікто б вообще дай Бог не говоріл
стараются людям помочь и стране
а ти - не Україна
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27.08.2024 14:54
+6
"Партнери намагаються не говорити зі мною" - кінець цитати.
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27.08.2024 14:56
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чучело с тобой нікто б вообще дай Бог не говоріл
стараются людям помочь и стране
а ти - не Україна
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27.08.2024 14:54 Відповісти
"Партнери намагаються не говорити зі мною" - кінець цитати.
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27.08.2024 14:56 Відповісти
можете аргументувати? як би ви вибивали зброю
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27.08.2024 15:38 Відповісти
Володя,з тобою вже навіть твоє потужне зеркало відмовляється розмовляти,злізай з марафету,повертайся до реальності
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27.08.2024 14:57 Відповісти
"Партнери намагаються не говорити зі мною" - це до чи після заяви що татаров і малюк вбивали чеченців в Києві?
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27.08.2024 14:57 Відповісти
пiнг-понг там у тебе тiльки у штанях
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27.08.2024 14:59 Відповісти
Й@баний іспанський сором..та запхайте його до Феофанії, нехай прокрапають!!
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27.08.2024 14:59 Відповісти
Дуже розумію партнерів. Розмовляти з довбойобом, не завжди комфортно.
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27.08.2024 14:59 Відповісти
В'яжитьвову поки не втік!
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27.08.2024 15:01 Відповісти
А де наші ''паляниці''? В тебе було три роки щоб робити свої далекобійні ракети! Але ти їх бездарно про**в закатавши їх в асфальти. І тепер тобі хтось винен! ****** городнє!
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27.08.2024 15:02 Відповісти
Низькопробний плован,прошо взагалі вони можуть з тобою балакать?
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27.08.2024 15:05 Відповісти
якось дивно, 2 дні тому було повідомлено тільки про "паляницю" дрон-ракету

а тепер вже й про балістичну
"Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування - позитивно - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК"

а скоро кінець року, та буде 1млн дронів
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27.08.2024 15:09 Відповісти
Олімпіада пройшла, а лгбт-клован лишився
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27.08.2024 15:53 Відповісти
З тобою уже ніхто у чистому полі навіть ср.ти не сяде.
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27.08.2024 16:45 Відповісти
якщо не здатен домовитися про нагальні потреби України - то нафіг ти тут потрібен?
До речі, ти ж падло, обіцяло: "еслі не справлюсь - уйду"! Так іди!
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27.08.2024 18:19 Відповісти
 
 