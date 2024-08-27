Партнери намагаються не говорити зі мною про дозвіл на удари вглиб РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами постійно порушує питання про надання Україні дозволу на удари західною зброєю вглиб РФ.

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Намагаються не говорити зі мною про це, а я порушую це питання. Ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - сказав Зеленський.

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