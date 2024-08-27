Партнери намагаються не говорити зі мною про дозвіл на удари вглиб РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами постійно порушує питання про надання Україні дозволу на удари західною зброєю вглиб РФ.
Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
"Намагаються не говорити зі мною про це, а я порушую це питання. Ось так. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+8 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар27.08.2024 14:59
+7 Денис #583838
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+6 Diesel_Sasha
показати весь коментар27.08.2024 14:56
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стараются людям помочь и стране
а ти - не Україна
а тепер вже й про балістичну
"Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування - позитивно - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК"
а скоро кінець року, та буде 1млн дронів
До речі, ти ж падло, обіцяло: "еслі не справлюсь - уйду"! Так іди!