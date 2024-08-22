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Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами по об’єктах у глибокому тилу РФ може звести нанівець Курську операцію, - Bloomberg

ЗСУ

Захід має дозволити Україні бити далекобійними ракетами по об'єктах у глибокому тилу РФ. Інакше зволікання може нівелювати здобутки операції ЗСУ в Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Bloomberg.

Аналітик видання Марк Чемпіон послався на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, що операція в Курській області була б непотрібною, якби союзники скасували обмеження на використання ракет великої дальності для ударів по основних джерелах вогневої потужності Росії далеко за межами фронту.

На думку експерта, оцінка "Курського гамбіту" Зеленського цілком справедливо зосереджує увагу на тому, чи зможе цей крок примусити російського диктатора Володимира Путіна відвести війська з фронту на сході України. В разі успіху, операція ослабить тиск на лінію фронту, яка вже поступово прогинається не на користь ЗСУ.

"Наразі це не дало результату. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, збираючи різнорідні сили з інших регіонів для стримування українського наступу на Курськ. Однак, можливо, фокусування на цьому є помилковим", - пише аналітик.

Він зазначив, що якщо наступ на Курськ зможе, як сподівається Зеленський, мобілізувати підтримку союзників, збільшити постачання озброєння та переконати Захід у необхідності зняття обмежень на ракети великої дальності, це може дати набагато відчутніші результати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель на тлі операції ЗСУ в Курській області закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї

"Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ та нейтралізувати ключові переваги Росії. До того ж, Києву можу дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Такий оптимістичний сценарій принесе не лише тактичні, а й стратегічні вигоди, що здатні в цілому вплинути на перебіг війни", - вважає Чемпіон.

Однак якщо операція в Курській області не підштовхне Захід до скасування ударів зброєю великої дальності по об'єктах РФ у тилу, то, на думку аналітика, зазначені потенційні стратегічні вигоди можуть бути втрачені.

Автор: 

зброя (7433) дозвіл (289) Bloomberg (235) Курськ (1083)


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Топ коментарі
+16
А бити по Авдіївському та Бахмутському угрупуванню можна?То чому ж не б'ють?Може ракет чи яєць нема?Це ж уже тил москалів,де групуються,ротуються та логістують наступаючих на Пакровск(Далеко вам в Блумбергу до задуму ЗСУ,мабуть(
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22.08.2024 07:42
+4
Ви читали договір якийсь? Що це за слово "домовленості"? Це офіційний документ? Що за фраза - заборона бити, бо бояться ескалації? Дайте першоджерело. Я , наприклад, читаю й таке- "Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow по російській території".
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22.08.2024 08:07
+4
нет никого запрета
кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
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22.08.2024 08:15
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ох уж эти аналитические аналитеги,за океаном )))))под генделем капитаном очевмдностей не меньше,по какому принципу их туда набирают?вода мокрая,огонь горячий)
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22.08.2024 07:36 Відповісти
написав Bloomberg для своїх читачів, звідки Вам відомо що для них очевидно, а що ні?

чи може Ви читатч Bloomberg?
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22.08.2024 07:43 Відповісти
тупий блумберг пише для тупих читачів.
тоді все ясно
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23.08.2024 02:27 Відповісти
переможців не судять. всі ці "заборони" можуть такими ж самими пукінськими червоними лініями.
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22.08.2024 07:40 Відповісти
та да - тільки прикрутять постачання тай годі
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22.08.2024 07:44 Відповісти
Ви читали договір якийсь? Що це за слово "домовленості"? Це офіційний документ? Що за фраза - заборона бити, бо бояться ескалації? Дайте першоджерело. Я , наприклад, читаю й таке- "Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow по російській території".
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22.08.2024 08:07 Відповісти
Ви ж розумієте що давати нам ракети це добра воля власників цих ракет

тобто ніхто їх не може змусити. а вони коли дають то кажуть - глибоко в кацапію не бити бо більше не дамо

що тут незрозуміло?
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22.08.2024 08:11 Відповісти
це так не працює
то буде повна ганьба америки
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22.08.2024 08:21 Відповісти
Повна ганьба вже була і не раз, починаючи з В'єтнаму. Але особливо після ганебної втечі з Афганістану. Байден постарався.
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22.08.2024 12:18 Відповісти
Вся стаття зводиться до наступного: "Може вийде, а може і ні"

Ні аналітики, ні аналізу даних і поточної ситуації, ні аналізу поведінки рашки і західних партнерів, нічого з аналітики просто немає...
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22.08.2024 07:42 Відповісти
А бити по Авдіївському та Бахмутському угрупуванню можна?То чому ж не б'ють?Може ракет чи яєць нема?Це ж уже тил москалів,де групуються,ротуються та логістують наступаючих на Пакровск(Далеко вам в Блумбергу до задуму ЗСУ,мабуть(
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22.08.2024 07:42 Відповісти
Все эти союзныкы та портнеры ссутся *****.
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22.08.2024 07:50 Відповісти
а то буба не знав коли перся - стратех бонематік
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22.08.2024 07:54 Відповісти
50 тис лізуть на Покровськ вузькою ділянкою - шо ж це там все закінчилось - ні мін ні снарядів ні ракет
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22.08.2024 08:01 Відповісти
нарешті виявлена ціль війскової операції на курвщіні - буба заскучився за оплесками!
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22.08.2024 08:03 Відповісти
Викручуємось "безпілотниками" - паралізуємо бойові вильоти, знищуючи склади ПММ та бомбові : заправлять літаки нічим Пальне тримать ніде І бомб з ракетами нема - нічого на літаки підвішувать
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22.08.2024 08:04 Відповісти
Який обмін?
За два тижні боїв на Курщині ЗСУ звільнили більше тисячі кв. км, фактор несподіванки себе вичерпав і почалася війна резервів.
Знаючи, як гімно-командувач "вміє" створювати оперативні резерви, це не тішить.
За лютий 2022го Ze, своєю пАтужною бездіяльністю, здав 60 тис. кв. км на Півдні та Сході.
Курс обміну майже як у гривні до євро.
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22.08.2024 08:04 Відповісти
чому б не вдарити без зняття заборони? Ця заборона адресно відноситься до путіна.Тоді як успіхи України-то успіхи всіх хто підтримує її зброєю...
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22.08.2024 08:11 Відповісти
нет никого запрета
кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
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22.08.2024 08:15 Відповісти
Вся війна вічні пошуки винних і цапів-відбувайлів. І це завжди США. Іноді Німеччина.
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22.08.2024 08:15 Відповісти
це доволі справедлива критика
бо їхне боягузство коштує нам життів
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22.08.2024 08:22 Відповісти
можна ще Ліхтенштейн звинуватити
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22.08.2024 08:26 Відповісти
Навіщо ця пропаганда тут. Скільки допущено до використання на полі бою зразків України?! Так ними і атакуйте, до того уже усі сказали ,що надана зброя Україні є уже зброєю ЗСУ.
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22.08.2024 08:31 Відповісти
Та ви шо? Вже навіть ось так "Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами по об'єктах у глибокому тилу РФ може звести нанівець Курську операцію"?. Виходить, що перед початком цієї оперціїї заборони не було? Так що нам ті ракети партнерів, Боневтік має свої і не буде нікого просити дозволу бити і головне, що не буде брати "Нептуни", "Сапсан-Грім 2", "Вільху м", бо то "барижні", він бере свої, новітні і далекобійні "Бенечку", "квартал 95", "Лиспопікаловьку", так 73%?
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22.08.2024 08:39 Відповісти
а шо там на ростовщіні - всі кульбабки вже зайнялися?
цей пожар на допоки все згорить
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22.08.2024 08:40 Відповісти
програмюгі - у вас знову рефреш іде 5 секунд...
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22.08.2024 09:34 Відповісти
А були би свої САПСАНчики, ні в кого б дозволу не питали. Правда Умєров ?
3й рік війни всеж таки.
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22.08.2024 09:48 Відповісти
Вона і без того зведена нанівець. Уперлись в річку, ось і все. Оперативний тупик.
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22.08.2024 10:23 Відповісти
сидю я тут на бровкі, а не на поребріку
подайте Христа ради на автівку в ЗСУ..
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22.08.2024 11:02 Відповісти
ОП знайшов непогану лазівку- невдачі ЗСУ в донецькій області згортати на заборону союзників бити по тилах раши
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22.08.2024 13:24 Відповісти
 
 