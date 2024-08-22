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Запрет ВСУ бить дальнобойными ракетами по объектам в глубоком тылу РФ может свести на нет Курскую операцию, - Bloomberg

ЗСУ

Запад должен позволить Украине бить дальнобойными ракетами по объектам в глубоком тылу РФ. Иначе промедление может нивелировать достижения операции ВСУ в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Bloomberg.

Аналитик издания Марк Чемпион сослался на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, что операция в Курской области была бы ненужной, если бы союзники отменили ограничения на использование ракет большой дальности для ударов по основным источникам огневой мощи России далеко за пределами фронта.

По мнению эксперта, оценка "Курского гамбита" Зеленского вполне справедливо сосредотачивает внимание на том, сможет ли этот шаг заставить российского диктатора Владимира Путина отвести войска с фронта на востоке Украины. В случае успеха, операция ослабит давление на линию фронта, которая уже постепенно прогибается не в пользу ВСУ.

"Пока это не дало результата. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, собирая разнородные силы из других регионов для сдерживания украинского наступления на Курск. Однако, возможно, фокусировка на этом является ошибочной", - пишет аналитик.

Он отметил, что если наступление на Курск сможет, как надеется Зеленский, мобилизовать поддержку союзников, увеличить поставки вооружения и убедить Запад в необходимости снятия ограничений на ракеты большой дальности, это может дать гораздо более ощутимые результаты.

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"Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвода российских войск и нейтрализовать ключевые преимущества России. К тому же, Киеву может достаться небольшая территория, которую можно будет обменять во время будущих переговоров. Такой оптимистичный сценарий принесет не только тактические, но и стратегические выгоды, способные в целом повлиять на ход войны", - считает Чемпион.

Однако если операция в Курской области не подтолкнет Запад к отмене ударов оружием большой дальности по объектам РФ в тылу, то, по мнению аналитика, указанные потенциальные стратегические выгоды могут быть потеряны.

Автор: 

оружие (10196) разрешение (149) Bloomberg (220) Курск (1072)


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Топ комментарии
+16
А бити по Авдіївському та Бахмутському угрупуванню можна?То чому ж не б'ють?Може ракет чи яєць нема?Це ж уже тил москалів,де групуються,ротуються та логістують наступаючих на Пакровск(Далеко вам в Блумбергу до задуму ЗСУ,мабуть(
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22.08.2024 07:42
+4
Ви читали договір якийсь? Що це за слово "домовленості"? Це офіційний документ? Що за фраза - заборона бити, бо бояться ескалації? Дайте першоджерело. Я , наприклад, читаю й таке- "Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow по російській території".
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22.08.2024 08:07
+4
нет никого запрета
кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
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22.08.2024 08:15
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Правила форума Совет форумчан
ох уж эти аналитические аналитеги,за океаном )))))под генделем капитаном очевмдностей не меньше,по какому принципу их туда набирают?вода мокрая,огонь горячий)
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22.08.2024 07:36 Ответить
написав Bloomberg для своїх читачів, звідки Вам відомо що для них очевидно, а що ні?

чи може Ви читатч Bloomberg?
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22.08.2024 07:43 Ответить
тупий блумберг пише для тупих читачів.
тоді все ясно
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23.08.2024 02:27 Ответить
переможців не судять. всі ці "заборони" можуть такими ж самими пукінськими червоними лініями.
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22.08.2024 07:40 Ответить
та да - тільки прикрутять постачання тай годі
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22.08.2024 07:44 Ответить
Ви читали договір якийсь? Що це за слово "домовленості"? Це офіційний документ? Що за фраза - заборона бити, бо бояться ескалації? Дайте першоджерело. Я , наприклад, читаю й таке- "Білий дім не отримував офіційного запиту на дозвіл для України застосовувати далекобійні британські ракети Storm Shadow по російській території".
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22.08.2024 08:07 Ответить
Ви ж розумієте що давати нам ракети це добра воля власників цих ракет

тобто ніхто їх не може змусити. а вони коли дають то кажуть - глибоко в кацапію не бити бо більше не дамо

що тут незрозуміло?
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22.08.2024 08:11 Ответить
це так не працює
то буде повна ганьба америки
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22.08.2024 08:21 Ответить
Повна ганьба вже була і не раз, починаючи з В'єтнаму. Але особливо після ганебної втечі з Афганістану. Байден постарався.
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22.08.2024 12:18 Ответить
Вся стаття зводиться до наступного: "Може вийде, а може і ні"

Ні аналітики, ні аналізу даних і поточної ситуації, ні аналізу поведінки рашки і західних партнерів, нічого з аналітики просто немає...
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22.08.2024 07:42 Ответить
А бити по Авдіївському та Бахмутському угрупуванню можна?То чому ж не б'ють?Може ракет чи яєць нема?Це ж уже тил москалів,де групуються,ротуються та логістують наступаючих на Пакровск(Далеко вам в Блумбергу до задуму ЗСУ,мабуть(
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22.08.2024 07:42 Ответить
Все эти союзныкы та портнеры ссутся *****.
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22.08.2024 07:50 Ответить
а то буба не знав коли перся - стратех бонематік
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22.08.2024 07:54 Ответить
50 тис лізуть на Покровськ вузькою ділянкою - шо ж це там все закінчилось - ні мін ні снарядів ні ракет
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22.08.2024 08:01 Ответить
нарешті виявлена ціль війскової операції на курвщіні - буба заскучився за оплесками!
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22.08.2024 08:03 Ответить
Викручуємось "безпілотниками" - паралізуємо бойові вильоти, знищуючи склади ПММ та бомбові : заправлять літаки нічим Пальне тримать ніде І бомб з ракетами нема - нічого на літаки підвішувать
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22.08.2024 08:04 Ответить
Який обмін?
За два тижні боїв на Курщині ЗСУ звільнили більше тисячі кв. км, фактор несподіванки себе вичерпав і почалася війна резервів.
Знаючи, як гімно-командувач "вміє" створювати оперативні резерви, це не тішить.
За лютий 2022го Ze, своєю пАтужною бездіяльністю, здав 60 тис. кв. км на Півдні та Сході.
Курс обміну майже як у гривні до євро.
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22.08.2024 08:04 Ответить
чому б не вдарити без зняття заборони? Ця заборона адресно відноситься до путіна.Тоді як успіхи України-то успіхи всіх хто підтримує її зброєю...
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22.08.2024 08:11 Ответить
нет никого запрета
кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причини
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22.08.2024 08:15 Ответить
Вся війна вічні пошуки винних і цапів-відбувайлів. І це завжди США. Іноді Німеччина.
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22.08.2024 08:15 Ответить
це доволі справедлива критика
бо їхне боягузство коштує нам життів
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22.08.2024 08:22 Ответить
можна ще Ліхтенштейн звинуватити
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22.08.2024 08:26 Ответить
Навіщо ця пропаганда тут. Скільки допущено до використання на полі бою зразків України?! Так ними і атакуйте, до того уже усі сказали ,що надана зброя Україні є уже зброєю ЗСУ.
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22.08.2024 08:31 Ответить
Та ви шо? Вже навіть ось так "Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами по об'єктах у глибокому тилу РФ може звести нанівець Курську операцію"?. Виходить, що перед початком цієї оперціїї заборони не було? Так що нам ті ракети партнерів, Боневтік має свої і не буде нікого просити дозволу бити і головне, що не буде брати "Нептуни", "Сапсан-Грім 2", "Вільху м", бо то "барижні", він бере свої, новітні і далекобійні "Бенечку", "квартал 95", "Лиспопікаловьку", так 73%?
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22.08.2024 08:39 Ответить
а шо там на ростовщіні - всі кульбабки вже зайнялися?
цей пожар на допоки все згорить
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22.08.2024 08:40 Ответить
програмюгі - у вас знову рефреш іде 5 секунд...
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22.08.2024 09:34 Ответить
А були би свої САПСАНчики, ні в кого б дозволу не питали. Правда Умєров ?
3й рік війни всеж таки.
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22.08.2024 09:48 Ответить
Вона і без того зведена нанівець. Уперлись в річку, ось і все. Оперативний тупик.
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22.08.2024 10:23 Ответить
сидю я тут на бровкі, а не на поребріку
подайте Христа ради на автівку в ЗСУ..
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22.08.2024 11:02 Ответить
ОП знайшов непогану лазівку- невдачі ЗСУ в донецькій області згортати на заборону союзників бити по тилах раши
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22.08.2024 13:24 Ответить
 
 