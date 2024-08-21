Ходжес об операции ВСУ на Курщине: Наступление застало как Россию, так и большинство из нас врасплох

Успешная операция Вооруженных сил Украины в Курской области развенчала теорию современных военных стратегов о невозможности нанесения врагу неожиданного удара, учитывая существование беспилотников, которые могут отследить перемещение наземных сил.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в комментарии CBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Ходжес отметил, что во время подготовки к операции в Курской области РФ украинским войскам удалось создать большую защищенную от дронов зону.

"Как Украине удалось собрать достаточно сил и начать наступление, которое застало как Россию, так и большинство из нас врасплох?", - сказал генерал.

По его словам, неожиданная операция ВСУ в Курской области ставит под сомнение теорию, что при наличии дронов невозможно скрытно собрать значительные наземные силы и эффективно маневрировать ими.

"Мне кажется, что Украина как-то создала противодронные возможности - "пузырь", - который позволил ей сделать то, что казалось невыполнимым шесть, восемь или десять месяцев назад", - сказал экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.

Также Ходжес заявил, что события последних месяцев, в частности операция Сил обороны Украины в Курской области РФ, выявили некоторые существенные слабости как в российской армии, так и в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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Кроме этого, использование Россией солдат срочной службы в Курской области указывает, по словам Ходжеса, на "серьезные проблемы с живой силой".

Он также добавил, что российская оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности, поэтому полагается на Китай, Иран и Северную Корею.

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