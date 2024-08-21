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Новости Война
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Ходжес об операции ВСУ на Курщине: Наступление застало как Россию, так и большинство из нас врасплох

Ходжес про операцію ЗСУ на Курщині: Наступ застав як Росію, так і більшість із нас зненацька

Успешная операция Вооруженных сил Украины в Курской области развенчала теорию современных военных стратегов о невозможности нанесения врагу неожиданного удара, учитывая существование беспилотников, которые могут отследить перемещение наземных сил.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в комментарии CBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Ходжес отметил, что во время подготовки к операции в Курской области РФ украинским войскам удалось создать большую защищенную от дронов зону.

"Как Украине удалось собрать достаточно сил и начать наступление, которое застало как Россию, так и большинство из нас врасплох?", - сказал генерал.

По его словам, неожиданная операция ВСУ в Курской области ставит под сомнение теорию, что при наличии дронов невозможно скрытно собрать значительные наземные силы и эффективно маневрировать ими.

"Мне кажется, что Украина как-то создала противодронные возможности - "пузырь", - который позволил ей сделать то, что казалось невыполнимым шесть, восемь или десять месяцев назад", - сказал экс-командующий Сухопутных сил США в Европе.

Также Ходжес заявил, что события последних месяцев, в частности операция Сил обороны Украины в Курской области РФ, выявили некоторые существенные слабости как в российской армии, так и в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Читайте также: Ходжес о наступлении ВСУ в Курской области: Красных линий больше нет

Кроме этого, использование Россией солдат срочной службы в Курской области указывает, по словам Ходжеса, на "серьезные проблемы с живой силой".

Он также добавил, что российская оборонная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности, поэтому полагается на Китай, Иран и Северную Корею.

Читайте также: Ходжес об операции в Курской области: "Украинцы явно имеют больше военного потенциала, чем мы думали и оценивали"

Автор: 

россия (95326) Ходжес (167) ВСУ (6536) Курск (1072)


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Топ комментарии
+7
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21.08.2024 19:27
+5
Зараз безмозгла прочитає ваш комент , і задовбе всіх , бо вона не знає
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21.08.2024 19:51
+4
Ви ще не знаєте, що буде не-за-баром...!
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21.08.2024 19:45
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21.08.2024 19:27 Ответить
Ненацьк - місто герой. Всі наступи мають починатися звідти.
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21.08.2024 20:48 Ответить
Та у вас поки випросиш якісь дозволи,то вже нахєр не треба буде((((
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21.08.2024 19:27 Ответить
У кого у " вас"? Ходжес - приватна особа.
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21.08.2024 21:49 Ответить
Які висновки?
ліліпутін - НЕ всесильний.
Знову НАТО з мільярдним знову ВСЕ проспало
А як неочікувано зграї марсіан нападуть на планету Земля - всем кранти?
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21.08.2024 22:52 Ответить
Новий блокбастер Голівуду

"ЗСУ рятує Землю від інопланетян"
(знятий за мотивами "курського конфузу" орко-кацапів) 😂👍
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21.08.2024 23:24 Ответить
кацапи мають лишню хромосому - так то точно тварі не земляні.
кацапські марсіанські таргани - як мінімум.
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21.08.2024 23:49 Ответить
Боже, яке безрамотне... Назва міста Ненацьк пишеться з великої літери, між зи та Ненацьком пробіл. І де воно вчилося...
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21.08.2024 19:28 Ответить
Ви ще не знаєте, що буде не-за-баром...!
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21.08.2024 19:45 Ответить
Зараз безмозгла прочитає ваш комент , і задовбе всіх , бо вона не знає
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21.08.2024 19:51 Ответить
Просто Ермаку не говорили, вот и вся бульбашка
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21.08.2024 20:28 Ответить
десь на Курщині
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21.08.2024 20:45 Ответить
та якщоб сша підтримали цей наступ. рф булаб торба дуже швидко
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21.08.2024 22:35 Ответить
 
 