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Новини Війна
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Ходжес про операцію ЗСУ на Курщині: Наступ застав як Росію, так і більшість із нас зненацька

Ходжес про операцію ЗСУ на Курщині: Наступ застав як Росію, так і більшість із нас зненацька

Успішна операція Збройних сил України в Курській області розвінчала теорію сучасних військових стратегів про неможливість завдання ворогу неочікуваного удару, з огляду на існування безпілотників, які можуть відстежити переміщення наземних сил.

Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес у коментарі CBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ходжес зазначив, що під час підготовки до операції у Курській області РФ українським військам вдалося створити велику захищену від дронів зону. 

"Як Україні вдалося зібрати достатньо сил й розпочати наступ, що застав як Росію, так і більшість із нас зненацька?", - сказав генерал.

За його словами, несподівана операція ЗСУ в Курській області ставить під сумнів теорію, що за наявності дронів неможливо приховано зібрати значні наземні сили та ефективно маневрувати ними.

"Мені здається, що Україна якось створила протидронові можливості - "бульбашку", - яка дозволила їй зробити те, що видавалося нездійсненним шість, вісім чи десять місяців тому", - сказав екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

Також Ходжес заявив, що події останніх місяців, зокрема операція Сил оборони України в Курській області РФ, виявили деякі суттєві слабкості як у російській армії, так і в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Читайте також: Ходжес про наступ ЗСУ у Курській області: Червоних ліній більше немає

Крім цього, використання Росією солдатів строкової служби в Курській області вказує, за словами Ходжеса, на "серйозні проблеми із живою силою".

Він також додав, що російська оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити свої потреби, тому покладається на Китай, Іран та Північну Корею.

Читайте також: Ходжес про операцію в Курській області: "Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали"

Автор: 

росія (64871) Ходжес (172) ЗСУ (7489) Курськ (1082)


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Топ коментарі
+7
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21.08.2024 19:27
+5
Зараз безмозгла прочитає ваш комент , і задовбе всіх , бо вона не знає
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21.08.2024 19:51
+4
Ви ще не знаєте, що буде не-за-баром...!
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21.08.2024 19:45
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21.08.2024 19:27 Відповісти
Ненацьк - місто герой. Всі наступи мають починатися звідти.
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21.08.2024 20:48 Відповісти
Та у вас поки випросиш якісь дозволи,то вже нахєр не треба буде((((
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21.08.2024 19:27 Відповісти
У кого у " вас"? Ходжес - приватна особа.
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21.08.2024 21:49 Відповісти
Які висновки?
ліліпутін - НЕ всесильний.
Знову НАТО з мільярдним знову ВСЕ проспало
А як неочікувано зграї марсіан нападуть на планету Земля - всем кранти?
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21.08.2024 22:52 Відповісти
Новий блокбастер Голівуду

"ЗСУ рятує Землю від інопланетян"
(знятий за мотивами "курського конфузу" орко-кацапів) 😂👍
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21.08.2024 23:24 Відповісти
кацапи мають лишню хромосому - так то точно тварі не земляні.
кацапські марсіанські таргани - як мінімум.
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21.08.2024 23:49 Відповісти
Боже, яке безрамотне... Назва міста Ненацьк пишеться з великої літери, між зи та Ненацьком пробіл. І де воно вчилося...
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21.08.2024 19:28 Відповісти
Ви ще не знаєте, що буде не-за-баром...!
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21.08.2024 19:45 Відповісти
Зараз безмозгла прочитає ваш комент , і задовбе всіх , бо вона не знає
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21.08.2024 19:51 Відповісти
Просто Ермаку не говорили, вот и вся бульбашка
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21.08.2024 20:28 Відповісти
десь на Курщині
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21.08.2024 20:45 Відповісти
та якщоб сша підтримали цей наступ. рф булаб торба дуже швидко
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21.08.2024 22:35 Відповісти
 
 