Ходжес про операцію ЗСУ на Курщині: Наступ застав як Росію, так і більшість із нас зненацька

Успішна операція Збройних сил України в Курській області розвінчала теорію сучасних військових стратегів про неможливість завдання ворогу неочікуваного удару, з огляду на існування безпілотників, які можуть відстежити переміщення наземних сил.

Про це заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес у коментарі CBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ходжес зазначив, що під час підготовки до операції у Курській області РФ українським військам вдалося створити велику захищену від дронів зону.

"Як Україні вдалося зібрати достатньо сил й розпочати наступ, що застав як Росію, так і більшість із нас зненацька?", - сказав генерал.

За його словами, несподівана операція ЗСУ в Курській області ставить під сумнів теорію, що за наявності дронів неможливо приховано зібрати значні наземні сили та ефективно маневрувати ними.

"Мені здається, що Україна якось створила протидронові можливості - "бульбашку", - яка дозволила їй зробити те, що видавалося нездійсненним шість, вісім чи десять місяців тому", - сказав екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

Також Ходжес заявив, що події останніх місяців, зокрема операція Сил оборони України в Курській області РФ, виявили деякі суттєві слабкості як у російській армії, так і в оборонно-промисловому комплексі РФ.

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Крім цього, використання Росією солдатів строкової служби в Курській області вказує, за словами Ходжеса, на "серйозні проблеми із живою силою".

Він також додав, що російська оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити свої потреби, тому покладається на Китай, Іран та Північну Корею.

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