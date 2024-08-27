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Новости
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Партнеры пытаются не говорить со мной о разрешении на удары вглубь РФ, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с партнерами постоянно поднимает вопрос о предоставлении Украине разрешения на удары западным оружием вглубь РФ.

Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

"Стараются не говорить со мной об этом, а я поднимаю этот вопрос. Вот так. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - сказал Зеленский.

Также читайте: Запрет ВСУ бить дальнобойными ракетами по объектам в глубоком тылу РФ может свести на нет Курскую операцию, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) оружие (10200) разрешение (149)


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Топ комментарии
+8
Й@баний іспанський сором..та запхайте його до Феофанії, нехай прокрапають!!
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27.08.2024 14:59
+7
чучело с тобой нікто б вообще дай Бог не говоріл
стараются людям помочь и стране
а ти - не Україна
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27.08.2024 14:54
+6
"Партнери намагаються не говорити зі мною" - кінець цитати.
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27.08.2024 14:56
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чучело с тобой нікто б вообще дай Бог не говоріл
стараются людям помочь и стране
а ти - не Україна
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27.08.2024 14:54 Ответить
"Партнери намагаються не говорити зі мною" - кінець цитати.
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27.08.2024 14:56 Ответить
можете аргументувати? як би ви вибивали зброю
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27.08.2024 15:38 Ответить
Володя,з тобою вже навіть твоє потужне зеркало відмовляється розмовляти,злізай з марафету,повертайся до реальності
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27.08.2024 14:57 Ответить
"Партнери намагаються не говорити зі мною" - це до чи після заяви що татаров і малюк вбивали чеченців в Києві?
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27.08.2024 14:57 Ответить
пiнг-понг там у тебе тiльки у штанях
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27.08.2024 14:59 Ответить
Й@баний іспанський сором..та запхайте його до Феофанії, нехай прокрапають!!
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27.08.2024 14:59 Ответить
Дуже розумію партнерів. Розмовляти з довбойобом, не завжди комфортно.
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27.08.2024 14:59 Ответить
В'яжитьвову поки не втік!
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27.08.2024 15:01 Ответить
А де наші ''паляниці''? В тебе було три роки щоб робити свої далекобійні ракети! Але ти їх бездарно про**в закатавши їх в асфальти. І тепер тобі хтось винен! ****** городнє!
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27.08.2024 15:02 Ответить
Низькопробний плован,прошо взагалі вони можуть з тобою балакать?
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27.08.2024 15:05 Ответить
якось дивно, 2 дні тому було повідомлено тільки про "паляницю" дрон-ракету

а тепер вже й про балістичну
"Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування - позитивно - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК"

а скоро кінець року, та буде 1млн дронів
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27.08.2024 15:09 Ответить
Олімпіада пройшла, а лгбт-клован лишився
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27.08.2024 15:53 Ответить
З тобою уже ніхто у чистому полі навіть ср.ти не сяде.
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27.08.2024 16:45 Ответить
якщо не здатен домовитися про нагальні потреби України - то нафіг ти тут потрібен?
До речі, ти ж падло, обіцяло: "еслі не справлюсь - уйду"! Так іди!
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27.08.2024 18:19 Ответить
 
 