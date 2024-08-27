Партнеры пытаются не говорить со мной о разрешении на удары вглубь РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с партнерами постоянно поднимает вопрос о предоставлении Украине разрешения на удары западным оружием вглубь РФ.
Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.
"Стараются не говорить со мной об этом, а я поднимаю этот вопрос. Вот так. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - сказал Зеленский.
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стараются людям помочь и стране
а ти - не Україна
а тепер вже й про балістичну
"Пряма мова Зеленського: "Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування - позитивно - першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК"
а скоро кінець року, та буде 1млн дронів
До речі, ти ж падло, обіцяло: "еслі не справлюсь - уйду"! Так іди!