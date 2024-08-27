Партнеры пытаются не говорить со мной о разрешении на удары вглубь РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с партнерами постоянно поднимает вопрос о предоставлении Украине разрешения на удары западным оружием вглубь РФ.

Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

"Стараются не говорить со мной об этом, а я поднимаю этот вопрос. Вот так. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - сказал Зеленский.

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