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Німеччина (7091) Пісторіус (213)

Німеччина передасть Україні 12 самохідних гаубиць на суму 150 млн євро, - Пісторіус

Panzerhaubitze 2000

Німеччина поставить Україні ще дванадцять самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 за 150 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на авіабазі "Рамштайн".

Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість - наступного.

Крім того, Німеччина планує передати Україні 77 танків Leopard 1a5.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжить допомагати Україні без жодних "якщо" та "але", - Пісторіус

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Топ коментарі
+7
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Филен Данк, Дойчланд !
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06.09.2024 14:11
+4
Це не поодинокий випадок.
Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
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06.09.2024 15:07
+3
Під ялинку 2030-го року очікувати?
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06.09.2024 14:12
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Филен Данк, Дойчланд !
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06.09.2024 14:11 Відповісти
Під ялинку 2030-го року очікувати?
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06.09.2024 14:12 Відповісти
ага в World of Tanks
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06.09.2024 14:27 Відповісти
Росіянин, тобі ж на лобі написали- шість у 2024- му,шість у 2025-му, до дзеркала підійди
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06.09.2024 21:02 Відповісти
Пишуть, що снаряди з газогенератором б'ють на 20-25% далі, але як на мене і наші можуть виробляти снаряди схожої дальності застосувавши замість складного газогенератора 2-х компонентний снаряд, задня частина якого (тупа) буде відокремлюватись після залишення каналу ствола, а сам снаряд в обтікаємій формі (і з переду і с заду) буде пробовжувати летіти не визиваючи турбулентність позаду себе.
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06.09.2024 14:35 Відповісти
Німеччина передасть. А Зельониє звично спишуть таку суму з держбюджету. Як з гаубицями від Італії. Ті надали безкоштовно, а МО оформило закупівлю. По три мільйони на кожну подарену.
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06.09.2024 14:43 Відповісти
Це не поодинокий випадок.
Рєзніков у 2022му почав закупати б/ушні польські САУ Краб по 12 млн$. Поляки ж замінюють їх новими та *********** корейськими САУ К9 по 3,5 млн$.
Схема така вдала, що працює й зараз, після тріумфа Рєзнікова.
Прямі пропозиції корейців міноборони ігнорує вже третій рік.
Корейці називають ситуацію тотальною корупцією в українському міноборони.
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06.09.2024 15:07 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/pivdenna-koreya-na-tli-vijny-v-********-narostyla-postachannya-zbroyi/ Повна маячня - Південна Корея категорично відмовилася від постачання летальної зброї в Україну.
Мотивація - щоб не провокувати лілі-путіна.
Це не відомо лише вам, Пане.
Ви кацапський - троль - брись.
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06.09.2024 15:53 Відповісти
Ти єрмаківська шавка, читати навчись.
Корейці поставляють Польщі для її власних потреб
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06.09.2024 16:20 Відповісти
Не я пишу - Про це повідомляє https://www.nytimes.com/2023/03/05/world/asia/ukraine-south-korea-arms.html The New York Times .
----------
But as South Korea expands weapons sales globally, it has refused to send lethal assistance to Ukraine itself. Instead, it has focused on filling the world's rearmament gap while resisting any direct role in arming Ukraine, imposing strict export control rules on all its sales.
South Korea's wariness stems in part from its reluctance to openly antagonize Moscow, from which it hopes for cooperation in imposing new sanctions against an increasingly belligerent North Korea. Countries throughout Latin America, Israel and others have also declined to send weapons directly to Ukraine.
----------
Но поскольку Южная Корея расширяет продажи оружия по всему миру, она отказалась отправлять летальную помощь самой Украине. Вместо этого она сосредоточилась на заполнении мирового пробела в перевооружении, одновременно сопротивляясь любой прямой роли в вооружении Украины, налагая строгие правила экспортного контроля на все свои продажи. Осторожность Южной Кореи отчасти проистекает из ее нежелания открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество в введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи. Страны Латинской Америки, Израиль и другие также отказались отправлять оружие напрямую на Украину.
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06.09.2024 17:02 Відповісти
З українських про це писала УП 20.06.2024. В тексті посилання на оригінальні заяви корейському Yonhap News та публікацію VoA.
Чітко зазначено, що єдина причина існування бана на зброю для України- відсутність зацікавлення українського уряду та ігнорування числених звернень.
До речі, корейські снаряди 105 та 155 мм для ЗСУ постачають скандинави. І нічого, бан не вадить.
Забрехався ти, курва подоляцька!
Оновлюй мєтадічку, бо премії не буде
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06.09.2024 20:03 Відповісти
До речі, а те, що твої куратори Краби для ЗСУ в 4 рази дорожче купляють тебе не бентежить?
Там фсьо норм?
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06.09.2024 20:09 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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06.09.2024 14:52 Відповісти
До цього передали 14 штук. Допомога від найпотужнішої країни Європи. Не здивуюся якщо армія Естонії навіть на папері сильніше Німеччини.
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06.09.2024 15:01 Відповісти
Їм треба ще РЕБ потужний щоб Ланцет не знищив, та орки якось блокують сигнал навігації для американських бомб, встановлюючи вишки...

Треба просити в партнерів таке обладнання... в додаток до САУ
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06.09.2024 16:07 Відповісти
Де ж 25 шт гаубиць RCH-155, які Німеччина обіцяла і замовила для України ще у 2022-му році?
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06.09.2024 23:35 Відповісти
 
 