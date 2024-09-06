Зеленський зустрівся з Пісторіусом: Обговорили ситуацію на полі бою, обстріли енергетичної інфраструктури та графік постачання Україні оборонної допомоги

Президент Володимир Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" провів переговори з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський розповів Пісторіусу про ситуацію на полі бою, постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ та ліквідацію їхніх наслідків, допомогу постраждалим і відновлення пошкоджених об’єктів.

Крім того, він подякував Німеччині за виділення Україні найбільшого серед європейських країн обсягу військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, передусім за системи протиповітряної оборони. Він також поінформував про особливості застосування наданих Німеччиною засобів ППО для захисту життів українців.

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"Дякуємо всій вашій країні, уряду. Від самого початку цієї війни ви з нами. Ми вдячні за це вашому народові", – сказав президент.

Своєю чергою очільник Міноборони ФРН висловив співчуття у зв’язку із загибеллю десятків українців та українок унаслідок нещодавніх російських ракетних атак.

Під час зустрічі також обговорили графік постачання подальшої оборонної допомоги з боку Німеччини, зокрема для посилення захисту українського неба.

Зеленський наголосив на необхідності дати Україні дозвіл і засоби для ураження російських авіабаз, де зосереджені носії КАБів.

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Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 за 150 мільйонів євро.