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Зеленський зустрівся із Шольцом: обговорили розширення співпраці в оборонній галузі та підготовку до другого Саміту миру

Зеленський зустрівся із Шольцом: обговорили розширення співпраці в оборонній галузі та підготовку до другого Саміту миру

У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч у Німеччині, куди український лідер прибув для участі у засіданні "Рамштайну". 

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський проінформував канцлера ФРН про ситуацію на фронті та наслідки російського ракетного терору проти українців і критичної інфраструктури.

Глава держави подякував Шольцу за всю комплексну допомогу, насамперед військову, яку Україна отримала від Німеччини.

"Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", - заявив Зеленський.

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Крім цього, президент відзначив те, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних Сил, а також рішення про передачу Україні додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 й танків Leopard 1A5, оголошене на засіданні у форматі "Рамштайн".

Також Зеленський та Шольц обговорили  реалізацію двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь. Йшлося також і про імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

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Топ коментарі
+7
Потужно пропіарився Лідор..
Ще й Сходняк Цедулок будуть канонізувати, запишуть в скрижалях ісТОРії Марахвону як величезну світову подію...
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06.09.2024 18:03
+4
Сил вже немає! Коли ця ******** зелена смердюча жаба перестане називатися президентом України!?? Де вже те дерево на Хрещатику? А? Чивсі костьми ляжуть , а жаба буде і далі своїми жидівськими соплями і хрюканням добивати людей!
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06.09.2024 18:48
+3
Там на Покровськ кацапи сунуть, а воно про саміти миру думає. Йди вже, непотріб прострочений!
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06.09.2024 18:34
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Потужно пропіарився Лідор..
Ще й Сходняк Цедулок будуть канонізувати, запишуть в скрижалях ісТОРії Марахвону як величезну світову подію...
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06.09.2024 18:03 Відповісти
Потужно...
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06.09.2024 18:08 Відповісти
Шольц перший раз в житті зустрів персонажа, який не здатен скласти декілька слів в речення.
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06.09.2024 18:13 Відповісти
А шо дав перший саміт?
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06.09.2024 18:17 Відповісти
Потужні відосики .
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06.09.2024 19:07 Відповісти
Там на Покровськ кацапи сунуть, а воно про саміти миру думає. Йди вже, непотріб прострочений!
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06.09.2024 18:34 Відповісти
Сил вже немає! Коли ця ******** зелена смердюча жаба перестане називатися президентом України!?? Де вже те дерево на Хрещатику? А? Чивсі костьми ляжуть , а жаба буде і далі своїми жидівськими соплями і хрюканням добивати людей!
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06.09.2024 18:48 Відповісти
Шольцу дали антирвотное?
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06.09.2024 19:28 Відповісти
Як зрозуміти те "розширення співпраці в оборонній галузі"?
2,5 роки німці дають гроші, не отримуючи нічого натомість, а ZE&мародери їх розкрадають.
Інколи "невдячні" німці дають танки, САУ чи амуніцію і створюють мародерам проблему: як його красти?
Де тут співпраця?
Гра йде в одні кишені.
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06.09.2024 19:29 Відповісти
Глядя на це непорозуміння у зелених штанях хочеться сказати тіки " потужний п...дор🤢"
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06.09.2024 20:22 Відповісти
 
 